سعر Resupply (RSUP)
سعر Resupply (RSUP) المباشر لليوم هو USD 2.6. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.60M. يتم تحديث سعر RSUP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Resupply الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Resupply خلال اليوم هو +2.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.40M
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خلال اليوم، كان سعر Resupply مقابل USD هو $ +0.05325 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Resupply مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Resupply مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Resupply مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.05325
|+2.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Resupply: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.65%
+2.09%
+23.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.
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