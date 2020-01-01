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أعلى جهة إصدار العملات المستقرة التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع جهة إصدار العملات المستقرة. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06069
+0.75%
+0.97%
+10.11%
$ 1.92B
$ 1.46M
2
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 88.13
+0.02%
+1.16%
-0.07%
$ 1.35B
$ 923.57
3
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05398
+0.28%
+0.62%
+1.61%
$ 1.25B
$ 1.12M
4
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08327
-0.07%
-0.36%
-5.24%
$ 773.70M
$ 3.20M
5
Curve
Curve
CRV
$ 0.2449
-0.40%
-2.30%
-7.41%
$ 373.42M
$ 2.35M
6
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001413
-0.21%
-2.76%
-6.74%
$ 135.56M
$ 82.80M
7
RE
RE
RE
$ 0.41916
-0.17%
-3.60%
+0.29%
$ 66.29M
$ 426.95K
8
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.09838
-0.12%
0.00%
+5.87%
$ 54.52M
$ 600.91K
9
Spark
Spark
SPK
$ 0.0141
-0.14%
-1.53%
+0.28%
$ 39.61M
$ 3.65M
10
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06076
-0.16%
+0.02%
+3.61%
$ 27.73M
$ 917.92K
11
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2789
+0.11%
-2.54%
-8.85%
$ 24.71M
$ 185.40K
12
STBL
STBL
STBL
$ 0.02675
-0.63%
+1.87%
+14.32%
$ 18.67M
$ 4.09M
13
USUAL
USUAL
USUAL
$ 0.008926
-0.15%
+0.44%
+1.88%
$ 16.40M
$ 6.08M
14
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007688
-0.19%
-1.23%
-1.09%
$ 13.20M
$ 697.62M
15
Tribe
Tribe
TRIBE
$ 0.310203
+0.01%
+0.01%
+0.13%
$ 11.64M
$ 1.01K
16
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2,088.35
+0.12%
+0.01%
+1.97%
$ 7.62M
$ 33.31K
17
Resolv
Resolv
RESOLV
$ 0.01701
-0.35%
-0.23%
+3.53%
$ 6.92M
$ 3.34M
18
Solomon
Solomon
SOLO
$ 0.592014
-0.01%
+0.03%
-5.62%
$ 6.76M
$ 37.50K
19
ZEPHYR
ZEPHYR
ZEPH
$ 0.3967
+0.15%
-2.99%
-4.45%
$ 4.31M
$ 134.89K
20
Sperax
Sperax
SPA
$ 0.001902
-0.42%
+0.21%
-8.50%
$ 3.92M
$ 23.46M
21
Resupply
Resupply
RSUP
$ 0.111331
+0.12%
+0.03%
-6.95%
$ 2.90M
$ 6.29K
22
GAIB
GAIB
GAIB
$ 0.01293
-0.23%
-0.31%
+2.21%
$ 2.65M
$ 4.32M
23
Ampleforth Governance
Ampleforth Governance
FORTH
$ 0.165537
-2.04%
-0.06%
-14.27%
$ 1.77M
$ 995.61K
24
HAI
HAI
HAI
$ 0.001764
-0.06%
+0.40%
+17.37%
$ 1.47M
$ 12.49M
25
Reflexer Ungovernance
Reflexer Ungovernance
FLX
$ 1.076
0.00%
--
-6.43%
$ 889.69K
$ 253.62
26
Prisma Governance Token
Prisma Governance Token
PRISMA
$ 0.00810843
0.00%
+0.00%
+4.16%
$ 790.95K
$ 35.62
27
Qi Dao
Qi Dao
QI
$ 0.00508296
0.00%
--
-0.41%
$ 703.22K
$ 4.99
28
Thala
Thala
THL
$ 0.00785968
0.00%
+0.01%
+5.05%
$ 566.35K
$ 188.02
29
Elixir
Elixir
ELX
$ 0.00113104
0.00%
-0.00%
+7.32%
$ 496.59K
$ 841.49
30
Delpho USDV
Delpho USDV
USDV
$ 1.007
0.00%
0.00%
0.00%
$ 454.55K
$ 202.27K
31
Bucket Token
Bucket Token
BUT
$ 0.00087547
0.00%
--
-2.46%
$ 369.81K
$ 112.10
32
Argonot
Argonot
ARGNOT
$ 3.39
0.00%
-0.04%
-47.36%
$ 284.01K
$ 5.04K
33
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00123706
+0.41%
-0.00%
-10.66%
$ 194.30K
$ 303.20
34
Hubble
Hubble
HBB
$ 0.00203442
0.00%
--
+0.29%
$ 140.17K
$ 10.05
35
Asymmetry Finance
Asymmetry Finance
ASF
$ 0.00694742
-0.06%
--
-14.17%
$ 118.65K
$ 4.89K
36
dForce
dForce
DF
$ 9.853E-5
0.00%
+4.70%
+14.30%
$ 98.52K
--
37
ANGLE
ANGLE
ANGLE
$ 0.00017126
0.00%
--
-0.05%
$ 42.59K
$ 4.58
38
Novastro
Novastro
XNL
$ 0.00011216
+0.09%
+0.01%
-3.81%
$ 22.43K
$ 36.07K
39
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02848
-0.87%
-0.38%
+29.77%
--
$ 11.36M
40
Unitas
Unitas
UP
$ 0.42869
-0.52%
+0.28%
+10.95%
--
$ 127.32K
41
Perle
Perle
PRL
$ 0.3861
+4.89%
-2.61%
+21.01%
--
$ 800.66K
42
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0.030816
+0.37%
+2.89%
-2.84%
--
$ 3.62M

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة جهة إصدار العملات المستقرة ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
جهة إصدار العملات المستقرة تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 42 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $6.12B.
ما هو التوكن جهة إصدار العملات المستقرة الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين جهة إصدار العملات المستقرة التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر DF أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 4.70% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة جهة إصدار العملات المستقرة الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 42 جهة إصدار العملات المستقرة التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة جهة إصدار العملات المستقرة الشائعة WLFI, AAVE, SKY. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة جهة إصدار العملات المستقرة ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة جهة إصدار العملات المستقرة حوالي $6.12B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع جهة إصدار العملات المستقرة ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.