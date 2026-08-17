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سعر Incentiv المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ CENT هي -- USD. تابع تحديثات أسعار CENT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Incentiv المباشر اليوم هو -- USD. القيمة السوقية لـ CENT هي -- USD. تابع تحديثات أسعار CENT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CENT

معلومات سعر CENT

ما هو CENT

الموقع الرسمي لـ CENT

اقتصاد توكن CENT

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سعر Incentiv (CENT)

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يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:33:50 (UTC+8)

سعر Incentiv اليوم

السعر المباشر لمشروع Incentiv (CENT) اليوم هو --، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CENT الحالي إلى USD هو -- لكل CENT.

يحتل Incentiv حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- CENT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CENT بين -- (أدنى) و-- (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك CENT بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Incentiv (CENT)

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القيمة السوقية الحالية لـ Incentiv هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CENT يبلغ --، مع إجمالي عرض --. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي --.

سجل سعر Incentiv بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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سجل سعر Incentiv (CENT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Incentiv لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
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تغير سعر Incentiv اليوم

سجل اليوم CENT تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Incentiv لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Incentiv لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CENT تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Incentiv لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

توقعات أسعار Incentiv

Incentiv (CENT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CENT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرIncentiv (CENT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Incentiv نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Incentiv الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CENT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Incentiv.

ما هو Incentiv ( CENT )

The Incentiv blockchain makes crypto easy, accessible, intuitive, and rewarding by redefining the blockchain experience.

Incentiv المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Incentiv، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Incentiv الرسمي

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Incentiv

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:33:50 (UTC+8)

تحديثات Incentiv (CENT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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