سعر PSEUDO REALITY (PSEUDO)
سعر PSEUDO REALITY (PSEUDO) المباشر لليوم هو USD 0.00048012. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 383.24K. يتم تحديث سعر PSEUDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PSEUDO REALITY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.94K
- تغيير سعر PSEUDO REALITY خلال اليوم هو -9.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 799.14M
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خلال اليوم، كان سعر PSEUDO REALITY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PSEUDO REALITY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PSEUDO REALITY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PSEUDO REALITY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PSEUDO REALITY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-9.23%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PSEUDO REALITY is a visionary AI protocol building the swarm of swarms using autonomous AI agents to provide a holistic guide and mentorship to users helping them to breakout from the matrix and become a better version of themselves by guiding them about what they can do to improve their lives and achieve their goals in life. PSEUDO aims to use AI to empower the people and provide them with science-based suggestion and guidance to live a better and more prosperous life.
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