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سعر PSEUDO REALITY (PSEUDO) المباشر لليوم هو USD 0.00048012 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 383.24K . يتم تحديث سعر PSEUDO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PSEUDO REALITY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.94K - تغيير سعر PSEUDO REALITY خلال اليوم هو -9.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 799.14M

أداء سعر PSEUDO REALITY (PSEUDO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PSEUDO REALITY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PSEUDO REALITY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PSEUDO REALITY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PSEUDO REALITY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PSEUDO REALITY (PSEUDO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PSEUDO REALITY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00047077$ 0.00047077 $ 0.00047077 24 ساعة مرتفع $ 0.0005679$ 0.0005679 $ 0.0005679 عالية طوال الوقت $ 0.0005679$ 0.0005679 $ 0.0005679 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) -9.23% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق PSEUDO REALITY (PSEUDO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: