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أعلى رموز النظام البيئي Pump.fun من حيث القيمة السوقية

يشتمل نظام Pump.fun البيئي على عملات memecoins عالية المضاربة التي يتم إنشاؤها وتداولها عبر منصة Pump.fun الشهيرة التي تُطلقها Pump.fun. يمثل هذا القطاع سوق رؤوس الأموال الصغيرة سريع الوتيرة مدفوعًا في المقام الأول بثقافة الإنترنت الفيروسية ومشاعر التجزئة الفورية. وهو بمثابة مؤشر للسيولة الشديدة على السلسلة وأحدث اتجاهات المضاربة في مجتمع العملات الرقمية.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64.445,28
+%0,24
+%1,86
+%1,50
$ 1,29T
$ 6,59K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1.909,74
+%0,03
+%1,18
+%2,07
$ 230,48B
$ 90,91K
3
Solana
Solana
SOL
$ 75,99
+%0,17
+%0,88
+%0,70
$ 44,08B
$ 418,87K
4
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0,09096
-%0,39
-%4,24
-%9,40
$ 3,54B
$ 2,59M
5
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0,000004474
+%0,11
-%0,02
+%0,79
$ 2,64B
$ 151,11B
6
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 196,33
+%0,18
-%0,84
-%0,93
$ 2,16B
$ 4,40K
7
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0,06052
+%0,75
+%0,97
+%10,11
$ 1,92B
$ 1,46M
8
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0,7593
+%0,22
-%0,94
-%3,52
$ 1,28B
$ 853,72K
9
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0,000002597
+%0,27
-%0,08
-%7,25
$ 1,07B
$ 47,88B
10
Bitway
Bitway
BTW
$ 0,356082
+%2,35
-%3,99
+%79,48
$ 792,43M
$ 6,29M
11
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0,07866
-%0,10
-%0,25
-%1,99
$ 702,16M
$ 1,11M
12
BUILDon
BUILDon
B
$ 0,15006
-%0,29
-%0,96
-%0,67
$ 150,15M
$ 531,56K
13
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0,02335
%0,00
-%4,11
-%13,29
$ 148,18M
$ 3,37M
14
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0,14338
+%0,89
-%1,61
+%7,82
$ 143,34M
$ 782,42K
15
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0,4176
+%0,02
-%0,59
-%1,00
$ 141,37M
$ 338,81K
16
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0,1381
%0,00
+%0,58
-%0,86
$ 138,34M
$ 1,73M
17
Vision
Vision
VSN
$ 0,03604
-%0,33
+%0,76
-%1,42
$ 130,82M
$ 1,52M
18
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0,06357
-%0,17
-%0,20
-%2,84
$ 126,20M
$ 885,54K
19
Genius
Genius
GENIUS
$ 0,36892
+%0,46
-%0,78
-%1,91
$ 123,52M
$ 193,35K
20
RealLink
RealLink
REAL
$ 0,07476
+%0,19
+%2,37
+%1,51
$ 102,65M
$ 3,09M
21
Backpack
Backpack
BP
$ 0,3863
-%0,05
+%5,49
+%2,96
$ 96,57M
$ 182,90K
22
Aethir
Aethir
ATH
$ 0,003848
-%0,13
-%0,82
-%3,00
$ 77,58M
$ 15,71M
23
Horizen
Horizen
ZEN
$ 4
-%0,02
-%0,10
-%1,70
$ 72,41M
$ 15,70K
24
Comedian
Comedian
BAN
$ 0,0725
-%0,58
-%0,87
-%2,63
$ 72,17M
$ 772,65K
25
would
would
WOULD
$ 0,07022
-%0,28
-%0,03
-%7,47
$ 70,18M
$ 90,10K
26
Data Network
Data Network
DATA
$ 0,1794
-%0,11
-%4,36
-%11,86
$ 64,10M
$ 662,08K
27
0x
0x
ZRX
$ 0,07564
-%0,05
-%1,06
-%3,86
$ 64,07M
$ 732,74K
28
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0,2622
+%0,65
+%0,61
-%1,02
$ 62,67M
$ 361,27K
29
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0,0006239
-%0,78
-%0,70
-%3,52
$ 62,00M
$ 128,08M
30
jellyjelly
jellyjelly
JELLYJELLY
$ 0,057693
+%0,09
-%2,13
-%0,58
$ 57,68M
$ 1,29M
31
Wormhole
Wormhole
W
$ 0,008306
-%0,41
-%2,65
+%0,79
$ 50,01M
$ 17,44M
32
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0,02791
-%0,14
-%7,45
-%14,82
$ 46,39M
$ 2,46M
33
Xphere
Xphere
XP
$ 0,016074
-%0,01
-%2,12
+%2,68
$ 44,70M
$ 3,77M
34
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0,0001003
-%0,10
-%0,10
-%1,08
$ 42,19M
$ 490,90M
35
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0,04103
-%0,10
+%0,42
+%0,39
$ 41,03M
$ 1,48M
36
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0,041291
+%0,65
+%0,49
+%12,18
$ 40,98M
$ 1,86M
37
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0,040718
+%0,37
-%4,18
+%0,82
$ 40,74M
$ 3,03M
38
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0,005151
-%0,10
-%0,39
-%4,32
$ 38,87M
$ 16,34M
39
Espresso
Espresso
ESP
$ 0,07143
-%0,56
+%1,15
+%1,63
$ 37,23M
$ 990,45K
40
Babylon
Babylon
BABY
$ 0,00992
-%0,30
+%1,75
-%24,66
$ 36,71M
$ 6,33M
41
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0,03565
+%0,25
-%0,28
-%3,29
$ 35,24M
$ 1,99M
42
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0,3505
-%0,09
%0,00
-%1,35
$ 35,04M
$ 163,23K
43
Propy
Propy
PRO
$ 0,3277
-%0,76
-%1,44
-%4,07
$ 32,78M
$ 169,90K
44
USDP
USDP
USDP
$ 1,0006
%0,00
+%0,02
+%0,03
$ 31,98M
$ 6,24K
45
ME
ME
ME
$ 0,05871
-%0,69
-%7,83
-%4,04
$ 31,69M
$ 998,99K
46
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0,0004628
+%0,11
-%2,53
-%7,59
$ 29,38M
$ 145,83M
47
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0,0000000266
-%0,60
+%0,30
-%0,38
$ 26,45M
$ 3,15T
48
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0,02024
+%0,35
-%2,41
-%2,64
$ 26,45M
$ 3,37M
49
Core DAO
Core DAO
CORE
$ 0,02117
-%0,19
+%6,21
+%9,72
$ 26,27M
$ 4,94M
50
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0,0004621
+%0,24
-%1,05
-%4,74
$ 25,88M
$ 118,68M

الأسئلة الشائعة

ما هو نظام Pump.fun البيئي في سوق العملات الرقمية؟
يشتمل نظام Pump.fun Ecosystem على عملات Memecoins عالية المضاربة التي يتم إنشاؤها وتداولها عبر منصة Pump.fun، والتي تتيح لأي مستخدم إطلاق عملة رقمية جديدة على الفور دون معرفة بالبرمجة.
كيف تعمل آلية منحنى الترابط في نظام Pump.fun البيئي؟
يستخدم نظام Pump.fun Ecosystem منحنى الترابط الرياضي حيث يرتفع سعر الرمز المميز الذي تم إطلاقه حديثًا تلقائيًا كلما زاد عدد المستخدمين الذين يشترون الرمز المميز، مما يضمن سيولة فورية دون الاعتماد على صانعي السوق التقليديين.
لماذا يعاني نظام Pump.fun البيئي من التقلبات الشديدة في العملات الرمزية؟
يشهد نظام Pump.fun Ecosystem تقلبات شديدة لأن عائق إنشاء الرموز المميزة يكاد يكون صفراً، مما يؤدي إلى آلاف الرموز المميزة الصغيرة المدفوعة فقط بثقافة الإنترنت الفيروسية والمضاربة السريعة بالتجزئة.
ماذا يحدث عندما يصل الرمز المميز Pump.fun إلى القيمة السوقية المستهدفة؟
عندما يصل الرمز المميز Pump.fun إلى حد معين للقيمة السوقية المحددة، يتم ترحيل سيولة الرمز المميز تلقائيًا إلى بورصة لامركزية مثل Raydium، ويتم قفل مجمع السيولة بشكل دائم لمنع سحب البساط من المطورين.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام Pump.un البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.