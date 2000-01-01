يشتمل نظام Pump.fun البيئي على عملات memecoins عالية المضاربة التي يتم إنشاؤها وتداولها عبر منصة Pump.fun الشهيرة التي تُطلقها Pump.fun. يمثل هذا القطاع سوق رؤوس الأموال الصغيرة سريع الوتيرة مدفوعًا في المقام الأول بثقافة الإنترنت الفيروسية ومشاعر التجزئة الفورية. وهو بمثابة مؤشر للسيولة الشديدة على السلسلة وأحدث اتجاهات المضاربة في مجتمع العملات الرقمية.
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