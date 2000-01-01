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أفضل توكنات وكلاء الذكاء الاصطناعي من حيث القيمة السوقية

وكلاء الذكاء الاصطناعي هم كيانات برمجية مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تنفيذ المعاملات أو إدارة العقود الذكية نيابة عن المستخدمين. توفر سلاسل الكتل في هذا القطاع البنية التحتية اللامركزية وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل هذه الوكلاء الأذكياء. تعمل التوكنات الأصلية الخاصة بهم على تحفيز مطوري الذكاء الاصطناعي، وتمويل قوة الحوسبة، وتسهيل المعاملات الصغيرة بين البوتات.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7594
-0.05%
-1.14%
-3.29%
$ 1.28B
$ 876.09K
2
VVV
VVV
VVV
$ 12.7659
+4.45%
+6.03%
+10.49%
$ 593.08M
$ 5.65K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5775
+0.55%
+4.51%
+11.62%
$ 383.72M
$ 246.16K
4
FET
FET
FET
$ 0.1237
+0.08%
-1.60%
-7.88%
$ 277.39M
$ 3.59M
5
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2562
-0.39%
-0.35%
-4.17%
$ 128.60M
$ 365.46K
6
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05894
-0.76%
-8.86%
+0.19%
$ 113.73M
$ 1.11M
7
S
S
S
$ 0.02211
+0.45%
-1.38%
-3.61%
$ 63.85M
$ 2.88M
8
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02459
+0.37%
+0.20%
-1.44%
$ 54.51M
$ 2.98M
9
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02785
-0.29%
-6.94%
-10.13%
$ 46.49M
$ 2.42M
10
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.05
+23.46%
+55.97%
-43.49%
$ 42.12M
$ 52.46M
11
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003292
0.00%
-2.57%
+0.18%
$ 41.55M
$ 23.90M
12
Talus
Talus
US
$ 0.01797
+0.34%
+0.96%
-51.33%
$ 39.53M
$ 5.87M
13
Threshold
Threshold
T
$ 0.003325
+0.18%
-0.30%
-2.99%
$ 37.29M
$ 16.86M
14
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004638
-0.26%
+1.40%
+1.80%
$ 31.13M
$ 20.18M
15
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01927326
+0.68%
+0.02%
+0.30%
$ 28.93M
$ 52.89K
16
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03708
-0.08%
-0.16%
-1.36%
$ 28.42M
$ 2.98M
17
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.0202
+0.15%
-2.17%
-3.37%
$ 26.52M
$ 3.44M
18
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2877
0.00%
+1.77%
+7.61%
$ 24.96M
$ 205.48K
19
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002573
+0.08%
-1.88%
+0.75%
$ 24.13M
$ 22.77M
20
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.000232
+0.30%
-0.26%
-24.89%
$ 23.26M
$ 268.45M
21
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07587
-0.73%
-3.22%
-3.87%
$ 23.13M
$ 1.10M
22
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03894
-0.18%
-0.79%
-1.49%
$ 21.64M
$ 1.94M
23
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002584
-0.04%
-2.32%
+0.86%
$ 21.04M
$ 22.10M
24
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.019776
-0.07%
-3.67%
-3.16%
$ 18.41M
$ 3.14M
25
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02391
+0.42%
-1.40%
-4.09%
$ 18.41M
$ 91.98K
26
Phala
Phala
PHA
$ 0.02181
-0.05%
-1.00%
-3.16%
$ 18.26M
$ 3.28M
27
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01772
+0.74%
-0.22%
+0.40%
$ 17.72M
$ 3.53M
28
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017165
+0.01%
-1.51%
+2.01%
$ 17.17M
$ 6.17M
29
Morpheus AI
Morpheus AI
MOR
$ 1.94
-1.02%
+0.02%
-3.96%
$ 16.79M
$ 7.36K
30
AEON
AEON
AEON
$ 0.08615
+0.24%
+29.51%
+66.81%
$ 16.49M
$ 6.29M
31
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006168
+0.02%
+0.50%
-3.50%
$ 16.29M
$ 91.30M
32
Recall
Recall
RECALL
$ 0.04557
-0.07%
-6.93%
-10.25%
$ 14.54M
$ 1.51M
33
OLAXBT
OLAXBT
AIO
$ 0.05621
-1.77%
-12.42%
+47.26%
$ 14.34M
$ 3.59M
34
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04067
-0.07%
-1.81%
+1.39%
$ 13.68M
$ 2.31M
35
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001724
0.00%
-1.31%
-9.06%
$ 13.26M
$ 34.04M
36
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.13027
-0.78%
-7.23%
+10.02%
$ 12.96M
$ 1.49M
37
AVA
AVA
AVA
$ 0.1755
+0.29%
-1.02%
-9.57%
$ 12.82M
$ 308.22K
38
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001695
+0.90%
-0.24%
-1.18%
$ 12.73M
$ 34.21B
39
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.052799
-0.34%
-0.04%
-8.41%
$ 12.58M
$ 8.65K
40
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04237
+0.66%
-6.03%
-19.78%
$ 10.87M
$ 3.14M
41
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02183
+0.14%
-3.83%
-2.33%
$ 10.09M
$ 2.85M
42
ALI
ALI
ALI
$ 0.001067
-0.47%
+1.15%
+2.32%
$ 9.67M
$ 8.32M
43
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.607361
-0.20%
0.00%
+6.35%
$ 9.23M
$ 559.10
44
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.061
+0.33%
-2.55%
-1.77%
$ 9.04M
$ 38.99K
45
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.008684
+0.21%
+0.85%
+15.47%
$ 8.76M
$ 8.07M
46
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.011212
+0.12%
-0.32%
-18.13%
$ 8.63M
$ 6.57M
47
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004791
-0.13%
-2.39%
-4.77%
$ 8.47M
$ 52.54M
48
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.00958474
-0.78%
+0.02%
+3.01%
$ 7.96M
$ 385.13K
49
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.010497
-0.09%
-7.37%
-12.66%
$ 7.85M
$ 5.16M
50
Foom
Foom
FOOM
$ 4.2801E-8
0.00%
+0.20%
+0.96%
$ 7.49M
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الأسئلة الشائعة

ما هي العملات المشفرة لوكيل الذكاء الاصطناعي في نظام Web3 البيئي؟
تُشغّل عملات الذكاء الاصطناعي وكلاء الذكاء الاصطناعي برامج مستقلة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ العقود الذكية بشكل مستقل، وتداول الأصول الرقمية، ومعالجة البيانات نيابة عن المستخدمين من البشر.
كيف تدعم شبكات البلوك تشين تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي؟
توفر شبكات البلوك تشين موارد الحوسبة اللامركزية، والتخزين الآمن للبيانات، ودفاتر المعاملات الشفافة اللازمة لتطبيقات وكيل الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل مستقل دون سيطرة مركزية من الشركات.
ما هي حالة الاستخدام الأساسية لتوكنات وكيل الذكاء الاصطناعي؟
تُستخدم توكنات وكيل الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لدفع ثمن قوة الحوسبة الهائلة التي تتطلبها نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحفيز مطوري الذكاء الاصطناعي، وتسهيل المعاملات الصغيرة الآلية بين بوتات الذكاء الاصطناعي المختلفة.
هل يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تداول العملات المشفرة بشكل مستقل في البورصات اللامركزية؟
نعم، يمكن للمطورين برمجة وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات السوق باستمرار وتنفيذ استراتيجيات تداول عالية التردد تلقائيًا في البورصات اللامركزية عند استيفاء شروط محددة في السوق.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع وكلاء AI ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.