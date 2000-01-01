وكلاء الذكاء الاصطناعي هم كيانات برمجية مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تنفيذ المعاملات أو إدارة العقود الذكية نيابة عن المستخدمين. توفر سلاسل الكتل في هذا القطاع البنية التحتية اللامركزية وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل هذه الوكلاء الأذكياء. تعمل التوكنات الأصلية الخاصة بهم على تحفيز مطوري الذكاء الاصطناعي، وتمويل قوة الحوسبة، وتسهيل المعاملات الصغيرة بين البوتات.

تشمل المخاطر الرئيسية للاستثمار في التوكنات لوكيل الذكاء الاصطناعي الطبيعة التجريبية للغاية لبوتات التداول المستقلة، ونقاط الضعف المحتملة في العقود الذكية، وتكاليف الحوسبة الضخمة المطلوبة للحفاظ على نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة.

تضمن البيانات اللامركزية أن تظل نماذج التعلّم الآلي التي تدرب مشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي غير متحيزة وشفافة ومقاومة للتلاعب بالبيانات من قبل أي شركة تقنية مركزية واحدة.

نعم، يمكن للمطورين برمجة وكلاء الذكاء الاصطناعي لتحليل اتجاهات السوق باستمرار وتنفيذ استراتيجيات تداول عالية التردد تلقائيًا في البورصات اللامركزية عند استيفاء شروط محددة في السوق.

تُستخدم توكنات وكيل الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لدفع ثمن قوة الحوسبة الهائلة التي تتطلبها نماذج الذكاء الاصطناعي، وتحفيز مطوري الذكاء الاصطناعي، وتسهيل المعاملات الصغيرة الآلية بين بوتات الذكاء الاصطناعي المختلفة.

توفر شبكات البلوك تشين موارد الحوسبة اللامركزية، والتخزين الآمن للبيانات، ودفاتر المعاملات الشفافة اللازمة لتطبيقات وكيل الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل مستقل دون سيطرة مركزية من الشركات.

تُشغّل عملات الذكاء الاصطناعي وكلاء الذكاء الاصطناعي برامج مستقلة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ العقود الذكية بشكل مستقل، وتداول الأصول الرقمية، ومعالجة البيانات نيابة عن المستخدمين من البشر.

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