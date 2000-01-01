وكلاء الذكاء الاصطناعي هم كيانات برمجية مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها تنفيذ المعاملات أو إدارة العقود الذكية نيابة عن المستخدمين. توفر سلاسل الكتل في هذا القطاع البنية التحتية اللامركزية وموارد الحوسبة اللازمة لتشغيل هذه الوكلاء الأذكياء. تعمل التوكنات الأصلية الخاصة بهم على تحفيز مطوري الذكاء الاصطناعي، وتمويل قوة الحوسبة، وتسهيل المعاملات الصغيرة بين البوتات.
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