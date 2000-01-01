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أعلى النظام البيئي لنهر القمر التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع النظام البيئي لنهر القمر. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64.464,31
+%0,16
+%1,75
+%1,38
$ 7,49B
$ 1,29
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9,551
-%0,42
+%1,17
+%11,03
$ 6,25B
$ 36,73K
3
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,2802
+%0,14
-%1,99
-%8,62
$ 24,79M
$ 184,14K
4
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0,974163
+%0,04
%0,00
-%1,58
$ 11,56M
$ 2,26K
5
Moonriver
Moonriver
MOVR
$ 0,7701
-%0,14
-%1,49
-%16,84
$ 9,43M
$ 106,05K
6
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0,00402646
-%0,63
-%0,01
-%5,58
$ 3,89M
$ 475,23
7
Rome
Rome
ROME
$ 5,43
%0,00
--
%0,00
$ 794,40K
$ 0,13
8
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0,00776091
+%0,26
-%0,01
-%0,20
$ 125,22K
$ 110,02

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة النظام البيئي لنهر القمر ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
النظام البيئي لنهر القمر تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 8 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $13.79B.
ما هو التوكن النظام البيئي لنهر القمر الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين النظام البيئي لنهر القمر التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر WBTC أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 1.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة النظام البيئي لنهر القمر الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 8 النظام البيئي لنهر القمر التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة النظام البيئي لنهر القمر الشائعة WBTC, LINK, FRAX. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة النظام البيئي لنهر القمر ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة النظام البيئي لنهر القمر حوالي $13.79B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع النظام البيئي لنهر القمر ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.