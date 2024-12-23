سعر MAI (MIMATIC)
سعر MAI (MIMATIC) المباشر لليوم هو USD 0.993466. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.37M. يتم تحديث سعر MIMATIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.97K
- تغيير سعر MAI خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 27.56M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MIMATIC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MIMATIC.
خلال اليوم، كان سعر MAI مقابل USD هو $ +0.0007857 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MAI مقابل USD هو $ -0.0005729318 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MAI مقابل USD هو $ -0.0000871269 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MAI مقابل USD هو $ -0.0056167778202441 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0007857
|+0.08%
|30 يوم
|$ -0.0005729318
|-0.05%
|60 يوم
|$ -0.0000871269
|-0.00%
|90 يوم
|$ -0.0056167778202441
|-0.56%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.08%
+0.08%
-0.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MAI (mimatic) is an overcollateralized stablecoin backed solely by decentralized tokens.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MIMATIC إلى AUD
A$1.57961094
|1 MIMATIC إلى GBP
￡0.78483814
|1 MIMATIC إلى EUR
€0.9437927
|1 MIMATIC إلى USD
$0.993466
|1 MIMATIC إلى MYR
RM4.470597
|1 MIMATIC إلى TRY
₺34.97993786
|1 MIMATIC إلى JPY
¥155.44762502
|1 MIMATIC إلى RUB
₽102.09850082
|1 MIMATIC إلى INR
₹84.38500204
|1 MIMATIC إلى IDR
Rp16,023.64291798
|1 MIMATIC إلى PHP
₱58.45553944
|1 MIMATIC إلى EGP
￡E.50.53761542
|1 MIMATIC إلى BRL
R$6.04027328
|1 MIMATIC إلى CAD
C$1.42065638
|1 MIMATIC إلى BDT
৳118.23238866
|1 MIMATIC إلى NGN
₦1,537.86549868
|1 MIMATIC إلى UAH
₴41.49707482
|1 MIMATIC إلى VES
Bs50.666766
|1 MIMATIC إلى PKR
Rs275.41857918
|1 MIMATIC إلى KZT
₸519.59265266
|1 MIMATIC إلى THB
฿33.96660254
|1 MIMATIC إلى TWD
NT$32.41679558
|1 MIMATIC إلى CHF
Fr0.88418474
|1 MIMATIC إلى HKD
HK$7.71923082
|1 MIMATIC إلى MAD
.د.م9.95452932