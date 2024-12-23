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سعر MAI (MIMATIC) المباشر لليوم هو USD 0.993466 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.37M . يتم تحديث سعر MIMATIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.97K - تغيير سعر MAI خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.56M

أداء سعر MAI (MIMATIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MAI مقابل USD هو $ +0.0007857 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MAI مقابل USD هو $ -0.0005729318 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MAI مقابل USD هو $ -0.0000871269 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MAI مقابل USD هو $ -0.0056167778202441 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0007857 +0.08% 30 يوم $ -0.0005729318 -0.05% 60 يوم $ -0.0000871269 -0.00% 90 يوم $ -0.0056167778202441 -0.56%

تحليل سعر MAI (MIMATIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.988836$ 0.988836 $ 0.988836 24 ساعة مرتفع $ 0.996243$ 0.996243 $ 0.996243 عالية طوال الوقت $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 تغير السعر (1 ساعة) -0.08% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) -0.61%

معلومات سوق MAI (MIMATIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: