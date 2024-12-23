سعر Rome (ROME)
سعر Rome (ROME) المباشر لليوم هو USD 11.48. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.69M. يتم تحديث سعر ROME مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rome الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.52
- تغيير سعر Rome خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 147.45K
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خلال اليوم، كان سعر Rome مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rome مقابل USD هو $ -0.6684735120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rome مقابل USD هو $ -0.1570865800 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rome مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.6684735120
|-5.82%
|60 يوم
|$ -0.1570865800
|-1.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rome: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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