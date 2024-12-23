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سعر Impossible Finance Launchpad (IDIA) المباشر لليوم هو USD 0.0645 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.18M . يتم تحديث سعر IDIA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Impossible Finance Launchpad الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.32K - تغيير سعر Impossible Finance Launchpad خلال اليوم هو -1.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 748.39M

أداء سعر Impossible Finance Launchpad (IDIA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Impossible Finance Launchpad مقابل USD هو $ -0.00086736089047311 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Impossible Finance Launchpad مقابل USD هو $ +0.0439973914 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Impossible Finance Launchpad مقابل USD هو $ +0.1090000528 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Impossible Finance Launchpad مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00086736089047311 -1.32% 30 يوم $ +0.0439973914 +68.21% 60 يوم $ +0.1090000528 +168.99% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Impossible Finance Launchpad (IDIA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Impossible Finance Launchpad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.063242$ 0.063242 $ 0.063242 24 ساعة مرتفع $ 0.065907$ 0.065907 $ 0.065907 عالية طوال الوقت $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) -1.32% تغير السعر (7 أيام) -16.66%

معلومات سوق Impossible Finance Launchpad (IDIA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: