سعر Impossible Finance Launchpad (IDIA)
سعر Impossible Finance Launchpad (IDIA) المباشر لليوم هو USD 0.0645. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 48.18M. يتم تحديث سعر IDIA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Impossible Finance Launchpad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.32K
- تغيير سعر Impossible Finance Launchpad خلال اليوم هو -1.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 748.39M
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خلال اليوم، كان سعر Impossible Finance Launchpad مقابل USD هو $ -0.00086736089047311 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Impossible Finance Launchpad مقابل USD هو $ +0.0439973914 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Impossible Finance Launchpad مقابل USD هو $ +0.1090000528 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Impossible Finance Launchpad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00086736089047311
|-1.32%
|30 يوم
|$ +0.0439973914
|+68.21%
|60 يوم
|$ +0.1090000528
|+168.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Impossible Finance Launchpad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-1.32%
-16.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible.
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