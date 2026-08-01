سعر Elk Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Elk Finance (ELK) اليوم هو $ 0.0077875، مع تغير بنسبة 0.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELK الحالي إلى USD هو $ 0.0077875 لكل ELK.

يحتل Elk Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 125,645، مع عرض متداول قدره 16.13M ELK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELK بين $ 0.00767697 (أدنى) و$ 0.00780966 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 6.03، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00738493.

على المدى القصير، تحرك ELK بمقدار -0.14% خلال الساعة الماضية و+0.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 154.82.

معلومات سوق Elk Finance (ELK)

القيمة السوقية $ 125.65K$ 125.65K $ 125.65K الحجم (24 ساعة) $ 154.82$ 154.82 $ 154.82 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 330.38K$ 330.38K $ 330.38K إمداد دورة التداول 16.13M 16.13M 16.13M إجمالي العرض 42,424,242.0 42,424,242.0 42,424,242.0

القيمة السوقية الحالية لـ Elk Finance هي $ 125.65K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 154.82. العرض المتداول لـ ELK يبلغ 16.13M، مع إجمالي عرض 42424242.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 330.38K.