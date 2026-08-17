Kadena ราคา (KDA)
ราคาปัจจุบัน Kadena (KDA) วันนี้ $ 0.0046177, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KDA เป็น USD คือ $ 0.0046177 ต่อ KDA.
Kadena มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,563,498 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 338.59M KDA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KDA เทรดระหว่าง $ 0.00464719 (ต่ำ) กับ $ 0.00494533 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 27.64 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0033634
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KDA เคลื่อนไหว -2.77% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 8.73K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kadena คือ $ 1.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 8.73K อุปทานหมุนเวียนของ KDA คือ 338.59M โดยมีอุปทานรวมที่ 338586083.5196 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.56M
-2.77%
-2.25%
-3.71%
-3.71%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kadena เป็น USD เท่ากับ $ -0.000106745175673691
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kadena เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001222457
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kadena เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013236997
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kadena เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000004362295483
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000106745175673691
|-2.25%
|30 วัน
|$ -0.0001222457
|-2.64%
|60 วัน
|$ -0.0013236997
|-28.66%
|90 วัน
|$ +0.000000004362295483
|+0.00%
ในปี 2040 ราคาของ Kadena อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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Kadena คืออะไร?
Kadena กำลังเปิดตัวหนึ่งในบล็อกเชนที่สามารถปรับขนาดได้จริงแห่งแรกของโลก ซึ่งพร้อมสำหรับการใช้งานจริงแล้ว บล็อกเชนสาธารณะของ Kadena เป็นระบบ Proof of Work แบบถักทอที่มีความสามารถในการประมวลผลสูง ซึ่งทำงานบน Chainweb โปรโตคอลที่มอบความปลอดภัยและความเร็วในการประมวลผล เครือข่าย Kadena จะรวมแอปพลิเคชันสาธารณะ บล็อกเชนส่วนตัว และเครือข่ายอื่นๆ ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ไว้ในที่เดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้งานให้กับคอมพิวเตอร์ที่มีแบนด์วิธสูงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบล็อกเชนสาธารณะ Kadena
อะไรทำให้ Kadena มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว?
Kadena กำลังแก้ปัญหาต่างๆ ของ Ethereum และนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ ในปัจจุบันที่บล็อกเชนอื่นๆ เพิ่งเริ่มบรรจุไว้ในโรดแมปของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชิงรูปแบบ (Formal Verification) การทำงานร่วมกันระหว่างบล็อกเชน (Interoperability) การขยายตัวได้ (Scalability) และอื่นๆ อีกมากมาย Kadena พร้อมใช้งานแล้วและพร้อมสำหรับการนำแอปพลิเคชันบล็อกเชนในระดับการผลิตไปใช้งานทันที
ประวัติความเป็นมาของ Kadena คืออะไร?
ซอฟต์แวร์องค์กรของ Kadena กำลังถูกใช้งานโดยบริษัทใหญ่ๆ ในภาคการเงิน การดูแลสุขภาพ และประกันภัยในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้นักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์สามารถข้ามจากแนวคิดไปสู่ผลิตภัณฑ์ได้เลยทันที ด้วยการเปิดตัวบล็อกเชนสาธารณะของ Kadena ระบบนี้จะรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบล็อกเชน ตั้งแต่บล็อกเชนส่วนตัวไปจนถึงบล็อกเชนสาธารณะ และทุกสถานการณ์ระหว่างนั้น
อนาคตของ Kadena จะเป็นอย่างไร?
แอปพลิเคชันที่ประมวลผลธุรกรรมจำนวนมากบนเครือข่าย Kadena ที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงและปรับขนาดได้ จะดำเนินโค้ดสัญญาอัจฉริยะของตนโดยใช้โทเค็น Kadena ที่เป็น native token ของ Kadena เมื่อมีแอปพลิเคชันเพิ่มมากขึ้นหรือเข้าร่วมทำงานร่วมกับเครือข่าย Kadena จำนวนสัญญาอัจฉริยะที่ถูกดำเนินการก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งส่งผลให้โทเค็น Kadena มีประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วย
Kadena สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?
โทเค็น Kadena (KDA) เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ชำระค่าการคำนวณบนบล็อกเชนสาธารณะของ Kadena เช่นเดียวกับ ETH บน Ethereum KDA บน Kadena คือโทเค็นที่ผู้ขุดจะได้รับค่าตอบแทนจากการขุดบล็อกบนเครือข่าย และยังเป็นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ผู้ใช้ต้องจ่ายเพื่อให้ธุรกรรมของตนถูกใส่ลงในบล็อกอีกด้วยมูลค่าปัจจุบันของ Kadena วันนี้เป็นเท่าไร?
วันนี้ Kadena เทรดที่ราคา ฿0.149126141663033780000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -2.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์
ตอนนี้ KDA มีความผันผวนมากแค่ไหน?
อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด
วันนี้ Kadena มีสภาพคล่องอย่างไร?
Kadena มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น
ราคาของ KDA เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.1500785053760603660000 ถึง ฿0.1597067765663535620000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้
ปริมาณการซื้อขายของ KDA ในวันนี้เป็นเท่าไร?
ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด
นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Kadena อย่างไร?
ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ KDA อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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