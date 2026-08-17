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ราคาปัจจุบัน Kadena วันนี้ คือ 0.0046177 USD มูลค่าตลาด KDA เท่ากับ 1,563,498 USD ติดตามการอัปเดตราคา KDA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kadena วันนี้ คือ 0.0046177 USD มูลค่าตลาด KDA เท่ากับ 1,563,498 USD ติดตามการอัปเดตราคา KDA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Kadena ราคา (KDA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KDA เป็น USD

$0.00460666
$0.00460666$0.00460666
-0.02%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kadena (KDA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:23:31 (UTC+8)

ราคา Kadena วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kadena (KDA) วันนี้ $ 0.0046177, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.26% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KDA เป็น USD คือ $ 0.0046177 ต่อ KDA.

Kadena มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,563,498 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 338.59M KDA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KDA เทรดระหว่าง $ 0.00464719 (ต่ำ) กับ $ 0.00494533 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 27.64 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0033634

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KDA เคลื่อนไหว -2.77% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 8.73K.

Kadena (KDA) ข้อมูลการตลาด

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

$ 8.73K
$ 8.73K$ 8.73K

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

338.59M
338.59M 338.59M

338,586,083.5196
338,586,083.5196 338,586,083.5196

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kadena คือ $ 1.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 8.73K อุปทานหมุนเวียนของ KDA คือ 338.59M โดยมีอุปทานรวมที่ 338586083.5196 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.56M

ประวัติราคา Kadena USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00464719
$ 0.00464719$ 0.00464719
ต่ำสุด 24h
$ 0.00494533
$ 0.00494533$ 0.00494533
สูงสุด 24h

$ 0.00464719
$ 0.00464719$ 0.00464719

$ 0.00494533
$ 0.00494533$ 0.00494533

$ 27.64
$ 27.64$ 27.64

$ 0.0033634
$ 0.0033634$ 0.0033634

-2.77%

-2.25%

-3.71%

-3.71%

ประวัติราคา Kadena (KDA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kadena เป็น USD เท่ากับ $ -0.000106745175673691
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kadena เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001222457
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kadena เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013236997
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kadena เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000004362295483

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000106745175673691-2.25%
30 วัน$ -0.0001222457-2.64%
60 วัน$ -0.0013236997-28.66%
90 วัน$ +0.000000004362295483+0.00%

การคาดการณ์ราคา Kadena

การคาดการณ์ราคา Kadena (KDA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KDA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kadena (KDA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kadena อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kadena จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KDA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kadena

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เกี่ยวกับ Kadena

Kadena คืออะไร?

Kadena กำลังเปิดตัวหนึ่งในบล็อกเชนที่สามารถปรับขนาดได้จริงแห่งแรกของโลก ซึ่งพร้อมสำหรับการใช้งานจริงแล้ว บล็อกเชนสาธารณะของ Kadena เป็นระบบ Proof of Work แบบถักทอที่มีความสามารถในการประมวลผลสูง ซึ่งทำงานบน Chainweb โปรโตคอลที่มอบความปลอดภัยและความเร็วในการประมวลผล เครือข่าย Kadena จะรวมแอปพลิเคชันสาธารณะ บล็อกเชนส่วนตัว และเครือข่ายอื่นๆ ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ไว้ในที่เดียว ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการใช้งานให้กับคอมพิวเตอร์ที่มีแบนด์วิธสูงซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบล็อกเชนสาธารณะ Kadena

อะไรทำให้ Kadena มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว?

Kadena กำลังแก้ปัญหาต่างๆ ของ Ethereum และนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ ในปัจจุบันที่บล็อกเชนอื่นๆ เพิ่งเริ่มบรรจุไว้ในโรดแมปของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องเชิงรูปแบบ (Formal Verification) การทำงานร่วมกันระหว่างบล็อกเชน (Interoperability) การขยายตัวได้ (Scalability) และอื่นๆ อีกมากมาย Kadena พร้อมใช้งานแล้วและพร้อมสำหรับการนำแอปพลิเคชันบล็อกเชนในระดับการผลิตไปใช้งานทันที

ประวัติความเป็นมาของ Kadena คืออะไร?

ซอฟต์แวร์องค์กรของ Kadena กำลังถูกใช้งานโดยบริษัทใหญ่ๆ ในภาคการเงิน การดูแลสุขภาพ และประกันภัยในปัจจุบัน ขณะเดียวกัน ก็ช่วยให้นักพัฒนาที่มีวิสัยทัศน์สามารถข้ามจากแนวคิดไปสู่ผลิตภัณฑ์ได้เลยทันที ด้วยการเปิดตัวบล็อกเชนสาธารณะของ Kadena ระบบนี้จะรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบล็อกเชน ตั้งแต่บล็อกเชนส่วนตัวไปจนถึงบล็อกเชนสาธารณะ และทุกสถานการณ์ระหว่างนั้น

อนาคตของ Kadena จะเป็นอย่างไร?

แอปพลิเคชันที่ประมวลผลธุรกรรมจำนวนมากบนเครือข่าย Kadena ที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงและปรับขนาดได้ จะดำเนินโค้ดสัญญาอัจฉริยะของตนโดยใช้โทเค็น Kadena ที่เป็น native token ของ Kadena เมื่อมีแอปพลิเคชันเพิ่มมากขึ้นหรือเข้าร่วมทำงานร่วมกับเครือข่าย Kadena จำนวนสัญญาอัจฉริยะที่ถูกดำเนินการก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งส่งผลให้โทเค็น Kadena มีประโยชน์มากขึ้นตามไปด้วย

Kadena สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?

โทเค็น Kadena (KDA) เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้ชำระค่าการคำนวณบนบล็อกเชนสาธารณะของ Kadena เช่นเดียวกับ ETH บน Ethereum KDA บน Kadena คือโทเค็นที่ผู้ขุดจะได้รับค่าตอบแทนจากการขุดบล็อกบนเครือข่าย และยังเป็นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ผู้ใช้ต้องจ่ายเพื่อให้ธุรกรรมของตนถูกใส่ลงในบล็อกอีกด้วย

มูลค่าปัจจุบันของ Kadena วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Kadena เทรดที่ราคา ฿0.149126141663033780000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -2.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ KDA มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Kadena มีสภาพคล่องอย่างไร?

Kadena มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ KDA เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.1500785053760603660000 ถึง ฿0.1597067765663535620000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ KDA ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Kadena อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Kadena Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio,Proof of Work (PoW),Made in USA,CoinList Launchpad ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ KDA อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kadena

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:23:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kadena (KDA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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