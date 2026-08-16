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ราคาปัจจุบัน 375ai วันนี้ คือ 0.00599355 USD มูลค่าตลาด EAT เท่ากับ 3,833,132 USD ติดตามการอัปเดตราคา EAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน 375ai วันนี้ คือ 0.00599355 USD มูลค่าตลาด EAT เท่ากับ 3,833,132 USD ติดตามการอัปเดตราคา EAT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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375ai ราคา (EAT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 EAT เป็น USD

$0.00590559
$0.00590559$0.00590559
-0.03%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
375ai (EAT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:44:37 (UTC+8)

ราคา 375ai วันนี้

ราคาปัจจุบัน 375ai (EAT) วันนี้ $ 0.00599355, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EAT เป็น USD คือ $ 0.00599355 ต่อ EAT.

375ai มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,833,132 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 213.15M EAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EAT เทรดระหว่าง $ 0.00573141 (ต่ำ) กับ $ 0.00621554 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.076463 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00540264

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EAT เคลื่อนไหว +2.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 73.40K.

375ai (EAT) ข้อมูลการตลาด

$ 3.83M
$ 3.83M$ 3.83M

$ 73.40K
$ 73.40K$ 73.40K

$ 5.99M
$ 5.99M$ 5.99M

213.15M
213.15M 213.15M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 375ai คือ $ 3.83M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 73.40K อุปทานหมุนเวียนของ EAT คือ 213.15M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.99M

ประวัติราคา 375ai USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00573141
$ 0.00573141$ 0.00573141
ต่ำสุด 24h
$ 0.00621554
$ 0.00621554$ 0.00621554
สูงสุด 24h

$ 0.00573141
$ 0.00573141$ 0.00573141

$ 0.00621554
$ 0.00621554$ 0.00621554

$ 0.076463
$ 0.076463$ 0.076463

$ 0.00540264
$ 0.00540264$ 0.00540264

+2.97%

-1.72%

-5.54%

-5.54%

ประวัติราคา 375ai (EAT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 375ai เป็น USD เท่ากับ $ -0.000105210704788118
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 375ai เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019767297
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 375ai เป็น USD เท่ากับ $ -0.0033583652
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 375ai เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000004673310579

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000105210704788118-1.72%
30 วัน$ -0.0019767297-32.98%
60 วัน$ -0.0033583652-56.03%
90 วัน$ -0.000000004673310579-0.00%

การคาดการณ์ราคา 375ai

การคาดการณ์ราคา 375ai (EAT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ EAT ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา 375ai (EAT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ 375ai อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา 375ai จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา EAT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา 375ai

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เกี่ยวกับ 375ai

ตอนนี้ 375ai กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿0.1935584785422344700000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

EAT กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,DePIN,CoinList Launchpad

ตลาด 375ai มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ EAT?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 213148147.9999913 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

375ai เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿2.46933152218215820000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿0.1744753574278044960000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ 375ai กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ 375ai

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ 375ai

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:44:37 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ 375ai (EAT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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