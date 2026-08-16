375ai ราคา (EAT)
ราคาปัจจุบัน 375ai (EAT) วันนี้ $ 0.00599355, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.73% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน EAT เป็น USD คือ $ 0.00599355 ต่อ EAT.
375ai มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,833,132 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 213.15M EAT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา EAT เทรดระหว่าง $ 0.00573141 (ต่ำ) กับ $ 0.00621554 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.076463 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00540264
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น EAT เคลื่อนไหว +2.97% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 73.40K.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ 375ai คือ $ 3.83M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 73.40K อุปทานหมุนเวียนของ EAT คือ 213.15M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.99M
+2.97%
-1.72%
-5.54%
-5.54%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา 375ai เป็น USD เท่ากับ $ -0.000105210704788118
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 375ai เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019767297
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 375ai เป็น USD เท่ากับ $ -0.0033583652
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา 375ai เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000004673310579
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.000105210704788118
|-1.72%
|30 วัน
|$ -0.0019767297
|-32.98%
|60 วัน
|$ -0.0033583652
|-56.03%
|90 วัน
|$ -0.000000004673310579
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ 375ai อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ตอนนี้ 375ai กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?
ราคาปัจจุบัน: ฿0.1935584785422344700000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
EAT กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?
สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Infrastructure,Solana Ecosystem,DePIN,CoinList Launchpad
ตลาด 375ai มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?
คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด
จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ EAT?
ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 213148147.9999913 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน
375ai เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?
จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿2.46933152218215820000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿0.1744753574278044960000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน
วันนี้ 375ai กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?
มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน
-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?
ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ 375ai
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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