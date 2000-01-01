AI Agents คือซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถดำเนินธุรกรรมหรือจัดการสัญญาอัจฉริยยแทนผู้ใช้งานได้ บล็อกเชนในกลุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ และจัดเตรียมทรัพยากรด้านการประมวลผลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเอเจนต์อัจฉริยะเหล่านี้ โทเค็นประจำเครือข่ายของแพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักพัฒนา AI สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านพลังประมวลผล และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมขนาดเล็กระหว่างบอทต่างๆ
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เอเจนต์ AI นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง