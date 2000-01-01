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โทเค็น AI Agent ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

AI Agents คือซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถดำเนินธุรกรรมหรือจัดการสัญญาอัจฉริยยแทนผู้ใช้งานได้ บล็อกเชนในกลุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ และจัดเตรียมทรัพยากรด้านการประมวลผลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเอเจนต์อัจฉริยะเหล่านี้ โทเค็นประจำเครือข่ายของแพลตฟอร์มเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักพัฒนา AI สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านพลังประมวลผล และอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมขนาดเล็กระหว่างบอทต่างๆ

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7649
+0.26%
-0.21%
-5.13%
$ 1.29B
$ 688.85K
2
VVV
VVV
VVV
$ 11.8823
-0.06%
-1.06%
+0.12%
$ 557.77M
$ 6.54K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5572
-0.11%
-1.44%
-0.47%
$ 365.52M
$ 221.07K
4
FET
FET
FET
$ 0.1245
-0.16%
-3.12%
-8.82%
$ 280.33M
$ 5.00M
5
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2593
-0.04%
+1.33%
-5.57%
$ 129.60M
$ 435.77K
6
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.06541
+0.11%
+0.29%
+9.36%
$ 125.91M
$ 968.90K
7
S
S
S
$ 0.02242
-0.13%
+0.76%
-4.06%
$ 64.63M
$ 3.33M
8
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0.02451
-0.12%
-1.21%
-8.59%
$ 54.09M
$ 2.57M
9
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.03005
+0.10%
-2.81%
-3.99%
$ 50.11M
$ 1.83M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003514
+3.76%
+1.82%
+7.65%
$ 44.58M
$ 29.12M
11
Talus
Talus
US
$ 0.01794
-0.22%
+0.34%
-54.88%
$ 39.49M
$ 13.09M
12
Threshold
Threshold
T
$ 0.003335
-0.24%
-1.74%
-6.14%
$ 37.20M
$ 16.75M
13
Smart Blockchain
Smart Blockchain
SMART
$ 0.004567
+0.77%
-2.52%
-4.54%
$ 30.92M
$ 5.74M
14
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03738
-0.37%
+1.14%
+5.19%
$ 28.73M
$ 3.19M
15
Cortex
Cortex
CX
$ 0.01893303
-0.41%
+0.00%
+0.86%
$ 28.42M
$ 33.98K
16
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.0207
+0.05%
-2.95%
-4.07%
$ 27.03M
$ 4.88M
17
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.03204
+0.31%
-5.94%
-74.84%
$ 26.88M
$ 35.28M
18
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2866
+0.21%
+1.81%
+5.16%
$ 24.98M
$ 202.09K
19
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002594
0.00%
-0.84%
-2.74%
$ 24.50M
$ 26.12M
20
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07828
-0.03%
-2.62%
+8.43%
$ 23.92M
$ 1.16M
21
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0002271
-1.17%
-3.68%
-28.15%
$ 22.58M
$ 258.34M
22
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.03924
-0.03%
-0.63%
-4.69%
$ 21.76M
$ 1.98M
23
Freysa
Freysa
FAI
$ 0.002596
-0.08%
+1.60%
+2.03%
$ 21.38M
$ 26.00M
24
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020339
-0.77%
-3.08%
-2.76%
$ 18.96M
$ 3.39M
25
OpenServ
OpenServ
SERV
$ 0.02425
0.00%
-0.61%
-12.01%
$ 18.67M
$ 24.65K
26
Phala
Phala
PHA
$ 0.0219
-0.50%
-0.72%
-10.60%
$ 18.41M
$ 2.83M
27
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01773
+0.11%
-0.78%
-5.08%
$ 17.73M
$ 2.97M
28
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017575
+0.22%
+1.62%
-1.68%
$ 17.47M
$ 5.57M
29
Morpheus AI
Morpheus AI
MOR
$ 1.9
+0.53%
-0.00%
-8.21%
$ 16.48M
$ 4.27K
30
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006149
-0.11%
-0.95%
-5.41%
$ 16.19M
$ 89.57M
31
Recall
Recall
RECALL
$ 0.04976
+0.26%
+0.73%
+5.11%
$ 15.77M
$ 1.65M
32
OLAXBT
OLAXBT
AIO
$ 0.06753
-2.71%
+13.84%
+49.32%
$ 15.61M
$ 4.50M
33
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.13966
-0.93%
+13.63%
+14.72%
$ 14.02M
$ 1.63M
34
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04138
-0.10%
+0.53%
-0.89%
$ 13.90M
$ 1.78M
35
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001685
-0.06%
-3.11%
-6.14%
$ 13.46M
$ 33.83M
36
AEON
AEON
AEON
$ 0.07149
+0.48%
-11.23%
+34.34%
$ 13.42M
$ 7.65M
37
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.055116
+0.30%
-0.02%
-6.04%
$ 13.13M
$ 3.81K
38
AVA
AVA
AVA
$ 0.1765
-0.06%
-2.17%
-11.86%
$ 12.91M
$ 281.09K
39
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001689
-0.06%
+1.20%
-3.93%
$ 12.76M
$ 34.17B
40
HeyElsa
HeyElsa
ELSA
$ 0.04537
+0.20%
-3.27%
-23.71%
$ 11.59M
$ 2.70M
41
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02229
-0.97%
-1.97%
-0.04%
$ 10.34M
$ 3.48M
42
ALI
ALI
ALI
$ 0.001046
-0.19%
+0.19%
+0.29%
$ 9.54M
$ 5.99M
43
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0627
+0.32%
+1.95%
-0.95%
$ 9.27M
$ 78.84K
44
GENIUS AI
GENIUS AI
GNUS
$ 0.607403
0.00%
+0.01%
+1.59%
$ 9.23M
$ 6.07
45
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.004849
+0.10%
-2.45%
-7.44%
$ 8.65M
$ 47.87M
46
Cookie DAO
Cookie DAO
COOKIE
$ 0.011241
-0.09%
+0.71%
-4.22%
$ 8.64M
$ 5.91M
47
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.008628
0.00%
-1.44%
+9.83%
$ 8.60M
$ 7.35M
48
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.011348
+0.24%
-1.08%
-4.39%
$ 8.52M
$ 5.06M
49
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.00956756
-0.18%
-0.01%
+2.83%
$ 7.95M
$ 325.59K
50
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.184
-0.54%
+6.09%
+3.33%
$ 7.88M
$ 748.74K

คำถามที่พบบ่อย

สกุลเงินดิจิทัล AI Agent ในระบบนิเวศ Web3 คืออะไร
สกุลเงินดิจิทัล AI Agent ทำหน้าที่ขับเคลื่อนโปรแกรมซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่ทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI Agents สามารถดำเนินการตามสัญญาอัจฉริยะ เทรดสินทรัพย์ดิจิทัล และประมวลผลข้อมูลแทนผู้ใช้งานได้โดยอิสระ
เครือข่ายบล็อกเชนสนับสนุนแอปพลิเคชัน AI Agent ได้อย่างไร
เครือข่ายบล็อกเชนจัดเตรียมทรัพยากรการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย และบัญชีธุรกรรมที่โปร่งใส ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้แอปพลิเคชัน AI Agent สามารถทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งพาการควบคุมจากองค์กรส่วนกลาง
กรณีการใช้งานหลักของโทเค็น AI Agent คืออะไร
โทเค็น AI Agent ถูกใช้เป็นหลักเพื่อชำระค่าพลังประมวลผลมหาศาลที่จำเป็นสำหรับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ สร้างแรงจูงใจให้แก่นักพัฒนา AI และรองรับธุรกรรมขนาดเล็กแบบอัตโนมัติระหว่างบอท AI ต่างๆ
AI Agents สามารถเทรดสกุลเงินดิจิทัลบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ได้โดยอัตโนมัติหรือไม่
ใช่ นักพัฒนาสามารถตั้งโปรแกรมให้ AI Agents วิเคราะห์แนวโน้มตลาดอย่างต่อเนื่อง และดำเนินกลยุทธ์การเทรดความถี่สูงโดยอัตโนมัติบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ เมื่อเงื่อนไขของตลาดที่กำหนดไว้เป็นไปตามเกณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เอเจนต์ AI นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง