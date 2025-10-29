ราคาปัจจุบัน Axelrod by Virtuals วันนี้ คือ 0.00894805 USD ติดตามการอัปเดตราคา AXR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AXR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Axelrod by Virtuals วันนี้ คือ 0.00894805 USD ติดตามการอัปเดตราคา AXR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา AXR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

$0.00894805
$0.00894805
+9.90%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Axelrod by Virtuals (AXR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:00:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Axelrod by Virtuals (AXR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0076695
$ 0.0076695
ต่ำสุด 24h
$ 0.00971013
$ 0.00971013
สูงสุด 24h

$ 0.0076695
$ 0.0076695

$ 0.00971013
$ 0.00971013

$ 0.04937155
$ 0.04937155

$ 0.00163668
$ 0.00163668

+2.94%

+9.98%

+87.16%

+87.16%

ราคาเรียลไทม์ Axelrod by Virtuals (AXR) คือ $0.00894805 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAXR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0076695 และราคาสูงสุด $ 0.00971013 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AXR คือ $ 0.04937155 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00163668

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AXR มีการเปลี่ยนแปลง +2.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +9.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +87.16% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Axelrod by Virtuals (AXR) ข้อมูลการตลาด

$ 5.74M
$ 5.74M

--
--

$ 8.93M
$ 8.93M

642.14M
642.14M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Axelrod by Virtuals คือ $ 5.74M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AXR คือ 642.14M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.93M

ประวัติราคา Axelrod by Virtuals (AXR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Axelrod by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.00081198
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Axelrod by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0051082681
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Axelrod by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0035180278
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Axelrod by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.01259503470120255

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00081198+9.98%
30 วัน$ +0.0051082681+57.09%
60 วัน$ -0.0035180278-39.31%
90 วัน$ -0.01259503470120255-58.46%

อะไรคือ Axelrod by Virtuals (AXR)

Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Axelrod by Virtuals (AXR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Axelrod by Virtuals (USD)

Axelrod by Virtuals (AXR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Axelrod by Virtuals (AXR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Axelrod by Virtuals

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Axelrod by Virtuals ตอนนี้!

AXR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Axelrod by Virtuals (AXR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Axelrod by Virtuals (AXR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ AXRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Axelrod by Virtuals (AXR)

วันนี้ Axelrod by Virtuals (AXR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน AXR เป็นUSD คือ 0.00894805 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน AXR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ AXR เป็น USD คือ $ 0.00894805 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Axelrod by Virtuals คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ AXR คือ $ 5.74M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ AXR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ AXR คือ 642.14M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ AXR คือเท่าใด?
AXR ถึงราคา ATH ที่ 0.04937155 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ AXR คือเท่าไร?
AXR ถึงราคา ATL ที่ 0.00163668 USD
ปริมาณการเทรดของ AXR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ AXR คือ -- USD
ปีนี้ AXR จะสูงขึ้นอีกไหม?
AXR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา AXR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:00:20 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

