Axelrod by Virtuals ราคา (AXR)
+2.94%
+9.98%
+87.16%
+87.16%
ราคาเรียลไทม์ Axelrod by Virtuals (AXR) คือ $0.00894805 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดAXR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.0076695 และราคาสูงสุด $ 0.00971013 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ AXR คือ $ 0.04937155 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00163668
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น AXR มีการเปลี่ยนแปลง +2.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +9.98% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +87.16% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Axelrod by Virtuals คือ $ 5.74M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ AXR คือ 642.14M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.93M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Axelrod by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.00081198
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Axelrod by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0051082681
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Axelrod by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.0035180278
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Axelrod by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ -0.01259503470120255
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.00081198
|+9.98%
|30 วัน
|$ +0.0051082681
|+57.09%
|60 วัน
|$ -0.0035180278
|-39.31%
|90 วัน
|$ -0.01259503470120255
|-58.46%
Axelrod is the flagship agent of AIxVC, an AI-native hedge fund manager. He removes emotion from trading, executing strategy-based, risk-adjusted allocations across DeFi, powered by two core systems: MCP (Model Context Protocol) for internal logic, and ACP (Agent Commerce Protocol) for external agent collaboration. From managing your risk profile to activating the right agents for each investment, Axelrod does more than just copy alpha, he builds entire flow.
