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โทเค็น ระบบนิเวศ Base ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Base เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63,228.66
+0.06%
+0.17%
-1.48%
$ 1.27T
$ 2.20K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00094
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 74.87B
$ 21.44M
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.36
+0.12%
-0.28%
-1.41%
$ 43.66B
$ 190.32K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07005
+0.07%
+0.17%
+0.16%
$ 11.93B
$ 32.61M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,251.79
+0.06%
+0.17%
-1.44%
$ 7.36B
$ 0.93
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.46
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
7
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,093
+0.08%
+0.00%
-1.57%
$ 6.15B
$ 98.22M
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,884.86
+0.11%
+0.00%
+0.43%
$ 4.54B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0009
-0.01%
-0.01%
+0.01%
$ 4.49B
$ 38.74K
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,065.69
+0.36%
+0.05%
+0.33%
$ 3.37B
$ 0.18
11
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004484
+0.18%
-1.56%
-3.14%
$ 2.64B
$ 98.36B
12
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.40B
$ 3.03M
13
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 86.92
+0.21%
+0.10%
-3.29%
$ 1.34B
$ 782.49
14
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7653
+0.26%
-0.21%
-5.13%
$ 1.29B
$ 688.85K
15
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.274
+0.09%
+0.84%
-1.77%
$ 1.26B
$ 51.19K
16
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05323
-0.09%
+3.31%
+0.74%
$ 1.24B
$ 1.12M
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002599
-0.31%
-2.00%
-9.56%
$ 1.07B
$ 38.63B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.37M
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0073
-0.01%
+2.65%
+4.44%
$ 1.01B
$ 60.63K
20
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 63,371
+0.08%
--
-3.73%
$ 884.41M
$ 17.18
21
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.25M
--
22
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,026.51
+0.07%
+0.00%
+0.42%
$ 865.26M
$ 4.82K
23
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08355
+0.20%
-0.81%
-4.79%
$ 777.14M
$ 1.67M
24
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 97.43
+0.10%
-0.00%
-1.33%
$ 752.07M
$ 6.16M
25
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,199.87
+0.02%
+0.00%
+0.23%
$ 704.39M
$ 454.39K
26
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.045
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 700.62M
--
27
GHO
GHO
GHO
$ 0.998467
-0.02%
0.00%
+0.03%
$ 697.94M
$ 737.35K
28
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,411
+0.09%
+0.00%
-1.46%
$ 649.97M
$ 2.03M
29
Liquid Staked ETH
Liquid Staked ETH
LSETH
$ 2,112.85
+0.01%
-0.00%
-0.39%
$ 605.66M
$ 32.91K
30
VVV
VVV
VVV
$ 11.8825
-0.06%
-1.06%
+0.12%
$ 557.77M
$ 6.54K
31
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998446
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 550.53M
$ 25.51K
32
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,149
+0.09%
+0.01%
-0.84%
$ 534.48M
$ 3.81K
33
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.457
+0.07%
+1.60%
-0.07%
$ 513.02M
$ 268.24K
34
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 469.02M
$ 7.15M
35
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.5113
+0.16%
+6.12%
+30.83%
$ 447.29M
$ 6.01M
36
Velvet
Velvet
VELVET
$ 1.03235
+0.25%
+20.19%
+144.62%
$ 438.00M
$ 2.06M
37
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,168
+0.12%
+0.00%
-1.13%
$ 409.79M
$ 7.38K
38
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4106
+0.27%
+1.37%
-1.92%
$ 388.58M
$ 1.04M
39
Curve
Curve
CRV
$ 0.2523
-0.40%
+4.03%
-3.54%
$ 379.79M
$ 2.22M
40
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5578
-0.11%
-1.44%
-0.47%
$ 365.52M
$ 221.07K
41
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 355.57M
$ 91.79K
42
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,143.29
+0.01%
+0.00%
+0.31%
$ 353.71M
$ 2.35M
43
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.42
-0.07%
+0.71%
-4.58%
$ 336.65M
$ 523.01K
44
apxUSD
apxUSD
APXUSD
$ 0.935718
0.00%
+0.01%
-0.73%
$ 303.21M
$ 2.07M
45
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3229
-0.25%
+1.38%
+1.45%
$ 300.25M
$ 223.87K
46
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,121
+0.06%
+0.00%
-1.35%
$ 283.76M
$ 638.19K
47
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.7656
-0.30%
-2.88%
-10.84%
$ 262.52M
$ 170.64K
48
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 63,394
+0.13%
+0.00%
-1.43%
$ 219.45M
$ 73.24K
49
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.269
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
50
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998817
-0.01%
0.00%
-0.12%
$ 212.96M
$ 3.39M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Base คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Base เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 1,539 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1467.89B
โทเค็น ระบบนิเวศ Base ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Base ที่ติดตามบน MEXC นั้น ƎԀƎԀ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 78.30% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Base กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 1,539 ระบบนิเวศ Base ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Base ยอดนิยม รวมถึง BTC, USDC, SOL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Base คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Base ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1467.89B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Base นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง