Livepriset för SuperGrok idag är 0.00007568 USD.SUPERGROK börsvärdet är 75,875 USD. Följ prisuppdateringar för SUPERGROK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för SuperGrok idag är 0.00007568 USD.SUPERGROK börsvärdet är 75,875 USD. Följ prisuppdateringar för SUPERGROK till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för SuperGrok (SUPERGROK) idag är $ 0.00007568, med en förändring på 3.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SUPERGROK till USD är$ 0.00007568 per SUPERGROK.
SuperGrok rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 75,875, med ett cirkulerande utbud på 1.00B SUPERGROK. Under de senaste 24 timmarna handlades SUPERGROK mellan $ 0.00007544 (lägsta) och $ 0.00008063 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00501917, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00005225.
I kortsiktigt resultat, rörde sig SUPERGROK med -0.17% under den senaste timmen och +9.96% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
SuperGrok (SUPERGROK) Marknadsinformation
$ 75.88K
$ 75.88K$ 75.88K
--
----
$ 75.88K
$ 75.88K$ 75.88K
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för SuperGrok är $ 75.88K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SUPERGROK är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 75.88K.
SuperGrok Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00007544
$ 0.00007544$ 0.00007544
lägsta under 24-timmar
$ 0.00008063
$ 0.00008063$ 0.00008063
högsta under 24-timmar
$ 0.00007544
$ 0.00007544$ 0.00007544
$ 0.00008063
$ 0.00008063$ 0.00008063
$ 0.00501917
$ 0.00501917$ 0.00501917
$ 0.00005225
$ 0.00005225$ 0.00005225
-0.17%
-3.63%
+9.96%
+9.96%
SuperGrok (SUPERGROK) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på SuperGrok till USD $ 0. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på SuperGrok till USD $ -0.0000395589. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på SuperGrok till USD $ -0.0000508476. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på SuperGrok till USD $ -0.0004987122018906938.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ 0
-3.63%
30 dagar
$ -0.0000395589
-52.27%
60 dagar
$ -0.0000508476
-67.18%
90 dagar
$ -0.0004987122018906938
-86.82%
Prisförutsägelse för SuperGrok
SuperGrok (SUPERGROK) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SUPERGROK $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SuperGrok (SUPERGROK) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på SuperGrok potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som SuperGrok kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SUPERGROK prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SuperGrok Price Prediction.
Vad är SuperGrok (SUPERGROK)
SUPERGROK is a meme-based cryptocurrency token inspired by the @SUPERGROK
AI bot on the social media platform X, capitalizing on the growing fascination with artificial intelligence and Elon Musk’s influence. Built on the Ethereum blockchain, SUPERGROK has recently gained traction due to its association with xAI’s Grok chatbot and the buzz surrounding new features like animated AI “Companions.” These include Ani, an anime-style avatar with an optional NSFW mode, and Rudy, a cartoony red panda, which have sparked excitement among crypto enthusiasts and meme token traders. The token’s connection to Musk, a prominent figure in tech and crypto, has further fueled its hype, with his frequent posts on X amplifying interest.
SUPERGROK is a meme-based cryptocurrency token inspired by the @SUPERGROK
AI bot on the social media platform X, capitalizing on the growing fascination with artificial intelligence and Elon Musk’s influence. Built on the Ethereum blockchain, SUPERGROK has recently gained traction due to its association with xAI’s Grok chatbot and the buzz surrounding new features like animated AI “Companions.” These include Ani, an anime-style avatar with an optional NSFW mode, and Rudy, a cartoony red panda, which have sparked excitement among crypto enthusiasts and meme token traders. The token’s connection to Musk, a prominent figure in tech and crypto, has further fueled its hype, with his frequent posts on X amplifying interest.
MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!
Hur mycket kommer 1 SuperGrok att vara värd år 2030?
Om SuperGrok skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SuperGrok-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar SuperGrok idag?
Priset för SuperGrok är idag $ 0.00007568. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är SuperGrok fortfarande en bra investering?
SuperGrok förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i SUPERGROK, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för SuperGrok?
SuperGrok till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på SuperGrok?
Livepriset för SUPERGROK uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för SuperGrok i den valuta du föredrar, besök SUPERGROK Pris för mer information.
Vad påverkar priset för SuperGrok?
Priset på SUPERGROK påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
101,823.05
+0.10%
ETH
3,378.78
+0.06%
SOL
156.32
-0.22%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
548.88
+7.06%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för SUPERGROK på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret SUPERGROK/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om SuperGroks kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer SuperGrok-priset att stiga i år?
SuperGrok priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för SuperGrok (SUPERGROK) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:47:29 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.