Spacebucks Pris idag

Livepriset för Spacebucks (SBX) idag är --, med en förändring på 4.21% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SBX till USD är-- per SBX.

Spacebucks rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 564,556, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M SBX. Under de senaste 24 timmarna handlades SBX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00324161, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SBX med -- under den senaste timmen och +17.34% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Spacebucks (SBX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 564.56K$ 564.56K $ 564.56K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 564.56K$ 564.56K $ 564.56K Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Spacebucks är $ 564.56K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av SBX är 1000.00M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 564.56K.