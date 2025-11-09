Ripplebids Pris idag

Livepriset för Ripplebids (XRPB-SOL) idag är $ 0.00000557, med en förändring på 2.13% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XRPB-SOL till USD är$ 0.00000557 per XRPB-SOL.

Ripplebids rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,565.4, med ett cirkulerande utbud på 999.76M XRPB-SOL. Under de senaste 24 timmarna handlades XRPB-SOL mellan $ 0.00000545 (lägsta) och $ 0.00000572 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00028007, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000512.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XRPB-SOL med +0.48% under den senaste timmen och -19.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Ripplebids (XRPB-SOL) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Cirkulationsutbud 999.76M 999.76M 999.76M Totalt utbud 999,758,012.822195 999,758,012.822195 999,758,012.822195

