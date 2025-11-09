Qubitcoin Pris idag

Livepriset för Qubitcoin (QTC) idag är $ 1.41, med en förändring på 19.39% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för QTC till USD är$ 1.41 per QTC.

Qubitcoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,257,102, med ett cirkulerande utbud på 2.31M QTC. Under de senaste 24 timmarna handlades QTC mellan $ 1.4 (lägsta) och $ 1.75 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 8.77, medan det lägsta priset någonsin var $ 1.32.

I kortsiktigt resultat, rörde sig QTC med +0.01% under den senaste timmen och -22.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Qubitcoin (QTC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Cirkulationsutbud 2.31M 2.31M 2.31M Totalt utbud 2,308,250.0 2,308,250.0 2,308,250.0

Det aktuella börsvärdet för Qubitcoin är $ 3.26M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av QTC är 2.31M, med ett totalt utbud på 2308250.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 3.26M.