Livepriset för Anoma (XAN) idag är $ 0.02938, med en förändring på 1.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XAN till USD är$ 0.02938 per XAN.
Anoma rankas för närvarande nr.375 enligt marknadsvärde på $ 73.45M, med ett cirkulerande utbud på 2.50B XAN. Under de senaste 24 timmarna handlades XAN mellan $ 0.02822 (lägsta) och $ 0.03103 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.2551582195617884, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02529599016007131.
I kortsiktigt resultat, rörde sig XAN med +0.71% under den senaste timmen och -9.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 117.33K.
Anoma (XAN) Marknadsinformation
No.375
$ 73.45M
$ 117.33K
$ 293.80M
2.50B
10,000,000,000
10,000,000,000
25.00%
0.01%
ETH
Det aktuella börsvärdet för Anoma är $ 73.45M, med en 24h-handelsvolym på $ 117.33K. Det cirkulerande utbudet av XAN är 2.50B, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 293.80M.
Anoma Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02822
lägsta under 24-timmar
$ 0.03103
högsta under 24-timmar
$ 0.02822
$ 0.03103
$ 0.2551582195617884
$ 0.02529599016007131
+0.71%
+1.90%
-9.88%
-9.88%
Anoma (XAN) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Anoma idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.0005478
+1.90%
30 dagar
$ -0.03102
-51.36%
60 dagar
$ -0.02062
-41.24%
90 dagar
$ -0.02062
-41.24%
Anoma Prisförändring idag
Idag registrerade XAN en förändring med $ +0.0005478 (+1.90%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Anoma 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.03102 (-51.36%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Anoma 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XAN med $ -0.02062(-41.24%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Anoma 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.02062 (-41.24%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Anoma (XAN)?
AI-drivna insikter som analyserar Anoma senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Anomas priser?
Several key factors influence Anoma (XAN) prices:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact XAN pricing.
Technology Development: Progress on Anoma's privacy-focused blockchain platform and protocol updates affect value.
Adoption Rate: Real-world usage of Anoma's decentralized applications and network activity drives demand.
Competition: Performance relative to other privacy coins and layer-1 blockchains influences market position.
Regulatory News: Government policies on privacy cryptocurrencies create price volatility.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.
Partnerships: Strategic collaborations and ecosystem integrations boost investor interest.
People want to know Anoma (XAN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Prisförutsägelse för Anoma
Anoma (XAN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XAN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Anoma (XAN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Anoma potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Anoma kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XAN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Anoma Price Prediction.
Om Anoma
XAN is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. XAN uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the currency to validate transactions and create new blocks. This model is known for its energy efficiency compared to the proof-of-work system used by many other cryptocurrencies. XAN's primary use case is as a medium of exchange in the digital economy, with a particular emphasis on online transactions where privacy is paramount. Its ecosystem is built around the principles of decentralization, transparency, and user empowerment.
Hur man köper och investerar Anoma
Är du redo att komma igång med Anoma? Att köpa XAN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Anoma. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Anoma (XAN) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 2.50B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Anoma krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Anoma
Genom att äga Anoma kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Anoma (XAN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.
Anoma Resurs
För en mer djupgående förståelse av Anoma kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Anoma skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Anoma-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Anoma idag?
Priset för Anoma är idag $ 0.02938. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Anoma fortfarande en bra investering?
Anoma förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i XAN, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Anoma?
Anoma till ett värde av $ 117.33K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Anoma?
Livepriset för XAN uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Anoma i den valuta du föredrar, besök XAN Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Anoma?
Priset på XAN påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,303.38
+0.58%
ETH
3,400.62
+0.70%
SOL
158.09
+0.89%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
604.33
+17.88%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för XAN på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret XAN/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Anomas kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Anoma-priset att stiga i år?
Anoma priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Anoma (XAN) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:57:20 (UTC+8)
