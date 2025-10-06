Anoma Pris idag

Livepriset för Anoma (XAN) idag är $ 0.02938, med en förändring på 1.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XAN till USD är$ 0.02938 per XAN.

Anoma rankas för närvarande nr.375 enligt marknadsvärde på $ 73.45M, med ett cirkulerande utbud på 2.50B XAN. Under de senaste 24 timmarna handlades XAN mellan $ 0.02822 (lägsta) och $ 0.03103 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.2551582195617884, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02529599016007131.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XAN med +0.71% under den senaste timmen och -9.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 117.33K.

Anoma (XAN) Marknadsinformation

Rank No.375 Marknadsvärde $ 73.45M$ 73.45M $ 73.45M Volym (24H) $ 117.33K$ 117.33K $ 117.33K Marknadsvärde efter full utspädning $ 293.80M$ 293.80M $ 293.80M Cirkulationsutbud 2.50B 2.50B 2.50B Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Cirkulationshastighet 25.00% Marknadsandel 0.01% Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Anoma är $ 73.45M, med en 24h-handelsvolym på $ 117.33K. Det cirkulerande utbudet av XAN är 2.50B, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 293.80M.