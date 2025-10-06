BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för Anoma idag är 0.02938 USD.XAN börsvärdet är 73,450,000 USD. Följ prisuppdateringar för XAN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Anoma idag är 0.02938 USD.XAN börsvärdet är 73,450,000 USD. Följ prisuppdateringar för XAN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Anoma-kurs(XAN)

1 XAN-till-USD pris i realtid:

$0.02938
$0.02938
+1.90%1D
USD
Anoma (XAN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:57:20 (UTC+8)

Anoma Pris idag

Livepriset för Anoma (XAN) idag är $ 0.02938, med en förändring på 1.90% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för XAN till USD är$ 0.02938 per XAN.

Anoma rankas för närvarande nr.375 enligt marknadsvärde på $ 73.45M, med ett cirkulerande utbud på 2.50B XAN. Under de senaste 24 timmarna handlades XAN mellan $ 0.02822 (lägsta) och $ 0.03103 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.2551582195617884, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02529599016007131.

I kortsiktigt resultat, rörde sig XAN med +0.71% under den senaste timmen och -9.88% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 117.33K.

Anoma (XAN) Marknadsinformation

No.375

$ 73.45M
$ 73.45M

$ 117.33K
$ 117.33K

$ 293.80M
$ 293.80M

2.50B
2.50B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

25.00%

0.01%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Anoma är $ 73.45M, med en 24h-handelsvolym på $ 117.33K. Det cirkulerande utbudet av XAN är 2.50B, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 293.80M.

Anoma Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.02822
$ 0.02822
lägsta under 24-timmar
$ 0.03103
$ 0.03103
högsta under 24-timmar

$ 0.02822
$ 0.02822

$ 0.03103
$ 0.03103

$ 0.2551582195617884
$ 0.2551582195617884

$ 0.02529599016007131
$ 0.02529599016007131

+0.71%

+1.90%

-9.88%

-9.88%

Anoma (XAN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Anoma idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0005478+1.90%
30 dagar$ -0.03102-51.36%
60 dagar$ -0.02062-41.24%
90 dagar$ -0.02062-41.24%
Anoma Prisförändring idag

Idag registrerade XAN en förändring med $ +0.0005478 (+1.90%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Anoma 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.03102 (-51.36%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Anoma 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades XAN med $ -0.02062(-41.24%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Anoma 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.02062 (-41.24%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Anoma (XAN)?

Kolla in sidan Anoma Prishistorik nu.

AI-analys för Anoma

AI-drivna insikter som analyserar Anoma senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Anomas priser?

Several key factors influence Anoma (XAN) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact XAN pricing.

Technology Development: Progress on Anoma's privacy-focused blockchain platform and protocol updates affect value.

Adoption Rate: Real-world usage of Anoma's decentralized applications and network activity drives demand.

Competition: Performance relative to other privacy coins and layer-1 blockchains influences market position.

Regulatory News: Government policies on privacy cryptocurrencies create price volatility.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings impact price stability and accessibility.

Partnerships: Strategic collaborations and ecosystem integrations boost investor interest.

Token Economics: Supply dynamics, staking rewards, and tokenomics structure affect long-term value.

Varför vill folk veta Anomas pris idag?

People want to know Anoma (XAN) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för Anoma

Anoma (XAN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för XAN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Anoma (XAN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Anoma potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Anoma kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för XAN prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Anoma Price Prediction.

Om Anoma

XAN is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and security. XAN uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the currency to validate transactions and create new blocks. This model is known for its energy efficiency compared to the proof-of-work system used by many other cryptocurrencies. XAN's primary use case is as a medium of exchange in the digital economy, with a particular emphasis on online transactions where privacy is paramount. Its ecosystem is built around the principles of decentralization, transparency, and user empowerment.

Hur man köper och investerar Anoma

Är du redo att komma igång med Anoma? Att köpa XAN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Anoma. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Anoma (XAN) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 2.50B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Anoma krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Anoma (XAN) Guide

Vad kan du göra med Anoma

Genom att äga Anoma kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Anoma (XAN) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Anoma (XAN)

Anoma is the decentralized OS powering a unified app layer for all of Web3. With Anoma, developers can write one app that works across any chain. Anoma frees developers from infrastructure complexity so they can focus on what matters: building apps and experiences people love. It introduces a next-gen intent-centric architecture optimized for app development and UX, powering Web3 to support a rich ecosystem of apps that can finally compete with the functionality and experience of Web2.

Anoma Resurs

För en mer djupgående förståelse av Anoma kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Anoma webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Anoma

Hur mycket kommer 1 Anoma att vara värd år 2030?
Om Anoma skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Anoma-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:57:20 (UTC+8)

Anoma (XAN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Anoma

XAN USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på XAN med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av XAN med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Anoma (XAN) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Anoma-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
XAN/USDC
$0.02937
$0.02937
+1.80%
0.00% (USDT)
XAN/USDT
$0.02938
$0.02938
+1.94%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2979

$0.0019040

$0.000010000

$0.1012

$0.00003702

$0.000000001863

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för XAN-till-USD

Belopp

XAN
XAN
USD
USD

1 XAN = 0.02938 USD