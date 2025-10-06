BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för WOLFTON idag är 0.000723 USD.WOLFTON börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för WOLFTON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för WOLFTON idag är 0.000723 USD.WOLFTON börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för WOLFTON till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om WOLFTON

WOLFTON prisinformation

Vad är WOLFTON

WOLFTON officiell webbplats

WOLFTON tokenomics

WOLFTON Prisförutsägelse

WOLFTON historik

WOLFTON Köpguide

WOLFTON-till-fiat valutaomvandlare

WOLFTON spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

WOLFTON Logotyp

WOLFTON-kurs(WOLFTON)

1 WOLFTON-till-USD pris i realtid:

$0.000723
$0.000723$0.000723
+0.69%1D
USD
WOLFTON (WOLFTON) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:12 (UTC+8)

WOLFTON Pris idag

Livepriset för WOLFTON (WOLFTON) idag är $ 0.000723, med en förändring på 0.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WOLFTON till USD är$ 0.000723 per WOLFTON.

WOLFTON rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- WOLFTON. Under de senaste 24 timmarna handlades WOLFTON mellan $ 0.000715 (lägsta) och $ 0.000765 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WOLFTON med -0.14% under den senaste timmen och -12.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 11.89K.

WOLFTON (WOLFTON) Marknadsinformation

--
----

$ 11.89K
$ 11.89K$ 11.89K

$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

TONCOIN

Det aktuella börsvärdet för WOLFTON är --, med en 24h-handelsvolym på $ 11.89K. Det cirkulerande utbudet av WOLFTON är --, med ett totalt utbud på 3000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.17M.

WOLFTON Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000715
$ 0.000715$ 0.000715
lägsta under 24-timmar
$ 0.000765
$ 0.000765$ 0.000765
högsta under 24-timmar

$ 0.000715
$ 0.000715$ 0.000715

$ 0.000765
$ 0.000765$ 0.000765

--
----

--
----

-0.14%

+0.69%

-12.37%

-12.37%

WOLFTON (WOLFTON) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för WOLFTON idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00000495+0.69%
30 dagar$ -0.00082-53.15%
60 dagar$ -0.274477-99.74%
90 dagar$ -0.024277-97.11%
WOLFTON Prisförändring idag

Idag registrerade WOLFTON en förändring med $ +0.00000495 (+0.69%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

WOLFTON 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00082 (-53.15%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

WOLFTON 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades WOLFTON med $ -0.274477(-99.74%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

WOLFTON 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.024277 (-97.11%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för WOLFTON (WOLFTON)?

Kolla in sidan WOLFTON Prishistorik nu.

AI-analys för WOLFTON

AI-drivna insikter som analyserar WOLFTON senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar WOLFTONs priser?

WOLFTON price is influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact WOLFTON's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically leads to increased price volatility and potential growth.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and holder distribution affect scarcity.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and ecosystem development drive long-term value.

Social Media Hype: Community engagement, influencer mentions, and viral marketing can cause rapid price movements.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations impact investor behavior.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, WOLFTON often follows Bitcoin's price direction.

Project Development: Technical updates, roadmap progress, and team announcements influence investor confidence.

Varför vill folk veta WOLFTONs pris idag?

People want to know WOLFTON price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility, while investors monitor their holdings' value changes throughout the day.

Prisförutsägelse för WOLFTON

WOLFTON (WOLFTON) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för WOLFTON $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
WOLFTON (WOLFTON) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på WOLFTON potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som WOLFTON kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för WOLFTON prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på WOLFTON Price Prediction.

Om WOLFTON

WOLFTON is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. It is designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions across its network, with a primary focus on providing a platform for financial transactions and smart contract functionality. WOLFTON utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is predetermined and transparent, adding to its credibility in the crypto ecosystem. Typical uses of WOLFTON include making payments, executing smart contracts, and participating in decentralized applications (dApps) built on its platform. Its role in the broader crypto ecosystem is to provide a secure, efficient, and decentralized platform for digital transactions and contract execution.

Hur man köper och investerar WOLFTON

Är du redo att komma igång med WOLFTON? Att köpa WOLFTON går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper WOLFTON. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din WOLFTON (WOLFTON) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och WOLFTON krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper WOLFTON (WOLFTON) Guide

Vad kan du göra med WOLFTON

Genom att äga WOLFTON kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa WOLFTON (WOLFTON) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är WOLFTON (WOLFTON)

Wolf on Ton is a fast growing meme on Ton which entertains users with its own miniapp. Fans can enjoy mining $WOLFTON as a reward.

WOLFTON Resurs

För en mer djupgående förståelse av WOLFTON kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell WOLFTON webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om WOLFTON

Hur mycket kommer 1 WOLFTON att vara värd år 2030?
Om WOLFTON skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella WOLFTON-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:59:12 (UTC+8)

WOLFTON (WOLFTON) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om WOLFTON

WOLFTON USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på WOLFTON med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av WOLFTON med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla WOLFTON (WOLFTON) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se WOLFTON-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
WOLFTON/USDT
$0.000723
$0.000723$0.000723
+0.69%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2989
$0.2989$0.2989

+49.45%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1930
$0.1930$0.1930

+286.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021703
$0.0021703$0.0021703

+210.04%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014600
$0.000014600$0.000014600

+192.00%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001954
$0.000000001954$0.000000001954

+75.87%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003256
$0.00003256$0.00003256

+65.27%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för WOLFTON-till-USD

Belopp

WOLFTON
WOLFTON
USD
USD

1 WOLFTON = 0.000723 USD