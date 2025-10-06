WOLFTON Pris idag

Livepriset för WOLFTON (WOLFTON) idag är $ 0.000723, med en förändring på 0.69% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WOLFTON till USD är$ 0.000723 per WOLFTON.

WOLFTON rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- WOLFTON. Under de senaste 24 timmarna handlades WOLFTON mellan $ 0.000715 (lägsta) och $ 0.000765 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WOLFTON med -0.14% under den senaste timmen och -12.37% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 11.89K.

WOLFTON (WOLFTON) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 11.89K$ 11.89K $ 11.89K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 Offentlig blockkedja TONCOIN

