CYGNUS Pris idag

Livepriset för CYGNUS (CGN) idag är $ 0.002329, med en förändring på 3.71% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för CGN till USD är$ 0.002329 per CGN.

CYGNUS rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- CGN. Under de senaste 24 timmarna handlades CGN mellan $ 0.002329 (lägsta) och $ 0.002493 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig CGN med -2.52% under den senaste timmen och -24.63% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.84M.

CYGNUS (CGN) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 2.84M$ 2.84M $ 2.84M Marknadsvärde efter full utspädning $ 23.29M$ 23.29M $ 23.29M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för CYGNUS är --, med en 24h-handelsvolym på $ 2.84M. Det cirkulerande utbudet av CGN är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 23.29M.