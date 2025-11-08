BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Yield Optimizer EUR v živo je 1.17 USD. Tržna kapitalizacija YOEUR je 100,518 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YOEUR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Yield Optimizer EUR v živo je 1.17 USD. Tržna kapitalizacija YOEUR je 100,518 USD. Spremljajte posodobitve cen iz YOEUR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o YOEUR

Informacije o ceni YOEUR

Kaj je YOEUR

Bela knjiga YOEUR

Uradna spletna stran YOEUR

Tokenomika YOEUR

Napoved cen YOEUR

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Yield Optimizer EUR Logotip

Yield Optimizer EUR Cena (YOEUR)

Nerazporejeno

Cena 1 YOEUR v USD v živo:

$1.17
$1.17$1.17
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Yield Optimizer EUR (YOEUR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:07:43 (UTC+8)

Današnja cena Yield Optimizer EUR

Današnja cena kriptovalute Yield Optimizer EUR (YOEUR) v živo je $ 1.17, s spremembo 0.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YOEUR v USD je $ 1.17 na YOEUR.

Kriptovaluta Yield Optimizer EUR je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 100,518, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 86.07K YOEUR. V zadnjih 24 urah se je YOEUR trgovalo med $ 1.17 (najnižje) in $ 1.17 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.19, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.15.

V kratkoročni uspešnosti se je YOEUR premaknil 0.00% v zadnji uri in -0.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yield Optimizer EUR (YOEUR)

$ 100.52K
$ 100.52K$ 100.52K

--
----

$ 100.52K
$ 100.52K$ 100.52K

86.07K
86.07K 86.07K

86,071.0
86,071.0 86,071.0

Trenutna tržna kapitalizacija Yield Optimizer EUR je $ 100.52K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba YOEUR je 86.07K, skupna ponudba pa znaša 86071.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 100.52K.

Zgodovina cene Yield Optimizer EUR, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24H Nizka
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24H Visoka

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

0.00%

+0.07%

-0.14%

-0.14%

Zgodovina cen Yield Optimizer EUR (YOEUR) v USD

Danes je bila sprememba cene Yield Optimizer EUR v USD $ +0.0008624.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Yield Optimizer EUR v USD $ +0.0003925350.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Yield Optimizer EUR v USD $ -0.0070091190.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Yield Optimizer EUR v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0008624+0.07%
30 dni$ +0.0003925350+0.03%
60 dni$ -0.0070091190-0.59%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Yield Optimizer EUR

Napoved cene Yield Optimizer EUR (YOEUR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena YOEUR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Yield Optimizer EUR (YOEUR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Yield Optimizer EUR lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Yield Optimizer EUR v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen YOEUR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Yield Optimizer EUR.

Kaj je Yield Optimizer EUR (YOEUR)

YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Bela knjiga
Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Yield Optimizer EUR

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Yield Optimizer EUR?
Če bi kriptovaluta Yield Optimizer EUR rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Yield Optimizer EUR.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:07:43 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Yield Optimizer EUR

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.6840
$0.6840$0.6840

+1,268.00%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01708
$0.01708$0.01708

+171.11%

Flux

Flux

FLUX

$0.25971
$0.25971$0.25971

+137.54%

0G

0G

0G

$1.615
$1.615$1.615

+54.69%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000008499
$0.000008499$0.000008499

+41.65%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.