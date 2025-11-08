Današnja cena Yield Optimizer EUR

Današnja cena kriptovalute Yield Optimizer EUR (YOEUR) v živo je $ 1.17, s spremembo 0.07 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz YOEUR v USD je $ 1.17 na YOEUR.

Kriptovaluta Yield Optimizer EUR je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 100,518, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 86.07K YOEUR. V zadnjih 24 urah se je YOEUR trgovalo med $ 1.17 (najnižje) in $ 1.17 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.19, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 1.15.

V kratkoročni uspešnosti se je YOEUR premaknil 0.00% v zadnji uri in -0.14% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Tržna kapitalizacija $ 100.52K$ 100.52K $ 100.52K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 100.52K$ 100.52K $ 100.52K Zaloga v obtoku 86.07K 86.07K 86.07K Skupna ponudba 86,071.0 86,071.0 86,071.0

