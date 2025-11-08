Današnja cena UPTOBER

Današnja cena kriptovalute UPTOBER (UPTOBER) v živo je --, s spremembo 2.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UPTOBER v USD je -- na UPTOBER.

Kriptovaluta UPTOBER je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 65,442, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 903.42M UPTOBER. V zadnjih 24 urah se je UPTOBER trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00416857, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UPTOBER premaknil -0.81% v zadnji uri in -10.69% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije UPTOBER (UPTOBER)

Tržna kapitalizacija $ 65.44K$ 65.44K $ 65.44K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 65.44K$ 65.44K $ 65.44K Zaloga v obtoku 903.42M 903.42M 903.42M Skupna ponudba 903,416,254.947595 903,416,254.947595 903,416,254.947595

