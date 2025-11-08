Današnja cena TOP HAT

Današnja cena kriptovalute TOP HAT (TOPHAT) v živo je $ 0.00160413, s spremembo 4.08 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOPHAT v USD je $ 0.00160413 na TOPHAT.

Kriptovaluta TOP HAT je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,579,002, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 963.09M TOPHAT. V zadnjih 24 urah se je TOPHAT trgovalo med $ 0.00157936 (najnižje) in $ 0.00187684 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00297249, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00088006.

V kratkoročni uspešnosti se je TOPHAT premaknil -2.09% v zadnji uri in -9.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije TOP HAT (TOPHAT)

Tržna kapitalizacija $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Zaloga v obtoku 963.09M 963.09M 963.09M Skupna ponudba 963,094,445.0 963,094,445.0 963,094,445.0

Trenutna tržna kapitalizacija TOP HAT je $ 1.58M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba TOPHAT je 963.09M, skupna ponudba pa znaša 963094445.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 1.58M.