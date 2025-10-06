Današnja cena farthouse v živo je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen FARTHOUSE v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen FARTHOUSE.Današnja cena farthouse v živo je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen FARTHOUSE v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen FARTHOUSE.

Več o FARTHOUSE

Informacije o ceni FARTHOUSE

Bela knjiga FARTHOUSE

Uradna spletna stran FARTHOUSE

Tokenomika FARTHOUSE

Napoved cen FARTHOUSE

farthouse Cena (FARTHOUSE)

Cena 1 FARTHOUSE v USD v živo:

$0.00012738
$0.00012738
+0.90%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij.
farthouse (FARTHOUSE) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:40:28 (UTC+8)

Informacije o ceni farthouse (FARTHOUSE) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
24H Nizka
$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0
$ 0.00198369
$ 0
-1.64%

+0.91%

-16.08%

-16.08%

Cena farthouse (FARTHOUSE) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je FARTHOUSE trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena FARTHOUSE v vseh časih je $ 0.00198369, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časih $ 0.

Kratkoročna uspešnost FARTHOUSE se je v zadnji uri spremenila za -1.64%, v 24 urah +0.91% in v 7 dneh -16.08%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije farthouse (FARTHOUSE)

$ 126.92K
--
$ 126.92K
996.24M
996,238,290.58631
Trenutna tržna kapitalizacija farthouse je $ 126.92K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FARTHOUSE je 996.24M, skupna ponudba pa znaša 996238290.58631. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 126.92K.

Zgodovina cen farthouse (FARTHOUSE) v USD

Danes je bila sprememba cene farthouse v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene farthouse v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene farthouse v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene farthouse v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+0.91%
30 dni$ 0+1.34%
60 dni$ 0-36.19%
90 dni$ 0--

Kaj je farthouse (FARTHOUSE)

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir farthouse (FARTHOUSE)

Napoved cene farthouse (USD)

Koliko bo farthouse (FARTHOUSE) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v farthouse (FARTHOUSE) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za farthouse.

Preverite napoved cene farthouse zdaj!

FARTHOUSE v lokalne valute

Tokenomika farthouse (FARTHOUSE)

Z razumevanjem tokenomike farthouse (FARTHOUSE) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko FARTHOUSE zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o farthouse (FARTHOUSE)

Koliko je danes vreden farthouse (FARTHOUSE)?
Cena FARTHOUSE v živo v USD je 0 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena FARTHOUSE v USD?
Trenutna cena FARTHOUSE v USD je $ 0. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe farthouse?
Tržna kapitalizacija za FARTHOUSE je $ 126.92K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok FARTHOUSE?
Razpoložljivi obtok FARTHOUSE je 996.24M USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini FARTHOUSE?
FARTHOUSE je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.00198369 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena FARTHOUSE vseh časov (ATL)?
FARTHOUSE vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja FARTHOUSE?
24-urni volumen trgovanja v živo za FARTHOUSE je -- USD.
Bo FARTHOUSE zrasel?
Cena FARTHOUSE se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen FARTHOUSE.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:40:28 (UTC+8)

Pomembne panožne novice farthouse (FARTHOUSE)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.