Informacije o ceni farthouse (FARTHOUSE) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0 24H Nizka $ 0 24H Visoka Najvišja vseh časov $ 0.00198369 Najnižja cena $ 0 Sprememba cene (1H) -1.64% Sprememba cene (1D) +0.91% Sprememba cene (7D) -16.08%

Cena farthouse (FARTHOUSE) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je FARTHOUSE trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena FARTHOUSE v vseh časov je $ 0.00198369, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost FARTHOUSE se je v zadnji uri spremenila za -1.64%, v 24 urah +0.91% in v 7 dneh -16.08%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije farthouse (FARTHOUSE)

Tržna kapitalizacija $ 126.92K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 126.92K Zaloga v obtoku 996.24M Skupna ponudba 996,238,290.58631

Trenutna tržna kapitalizacija farthouse je $ 126.92K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba FARTHOUSE je 996.24M, skupna ponudba pa znaša 996238290.58631. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 126.92K.