Današnja cena Buttcoin

Današnja cena kriptovalute Buttcoin (BUTTCOIN) v živo je $ 0.0006964, s spremembo 8.20 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BUTTCOIN v USD je $ 0.0006964 na BUTTCOIN.

Kriptovaluta Buttcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 695,436, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.78M BUTTCOIN. V zadnjih 24 urah se je BUTTCOIN trgovalo med $ 0.00062787 (najnižje) in $ 0.00070001 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02947911, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00058716.

V kratkoročni uspešnosti se je BUTTCOIN premaknil -0.19% v zadnji uri in -12.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Buttcoin (BUTTCOIN)

Tržne informacije Buttcoin (BUTTCOIN)

Tržna kapitalizacija $ 695.44K
Volumen (24H) --
Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 695.44K
Zaloga v obtoku 998.78M
Skupna ponudba 998,778,151.45081

