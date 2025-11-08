Današnja cena BENQI

Današnja cena kriptovalute BENQI (QI) v živo je $ 0.00467133, s spremembo 5.96 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz QI v USD je $ 0.00467133 na QI.

Kriptovaluta BENQI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 33,643,648, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 7.20B QI. V zadnjih 24 urah se je QI trgovalo med $ 0.00422187 (najnižje) in $ 0.00478634 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.39417, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00323513.

V kratkoročni uspešnosti se je QI premaknil +0.27% v zadnji uri in -6.88% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije BENQI (QI)

Tržna kapitalizacija $ 33.64M$ 33.64M $ 33.64M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 33.64M$ 33.64M $ 33.64M Zaloga v obtoku 7.20B 7.20B 7.20B Skupna ponudba 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0 7,200,000,000.0

