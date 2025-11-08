Današnja cena kriptovalute XL1 v živo je 0.0007576 USD. Tržna kapitalizacija XL1 je 4,348,045.1504168 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XL1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute XL1 v živo je 0.0007576 USD. Tržna kapitalizacija XL1 je 4,348,045.1504168 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XL1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute XL1 (XL1) v živo je $ 0.0007576, s spremembo 5.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XL1 v USD je $ 0.0007576 na XL1.
Kriptovaluta XL1 je trenutno na #1468. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.35M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.74B XL1. V zadnjih 24 urah se je XL1 trgovalo med $ 0.0007148 (najnižje) in $ 0.000779 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.003549262214266047, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000726588488955299.
V kratkoročni uspešnosti se je XL1 premaknil 0.00% v zadnji uri in -10.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.43K.
Tržne informacije XL1 (XL1)
$ 4.35M
$ 1.43K
$ 28.79M
Trenutna tržna kapitalizacija XL1 je $ 4.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.43K. Obstoječa ponudba XL1 je 5.74B, skupna ponudba pa znaša 38000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 28.79M.
Zgodovina cene XL1, USD
24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka
0.00%
+5.98%
-10.99%
-10.99%
Zgodovina cen XL1 (XL1) v USD
Sledite spremembam cen XL1 za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000042748
+5.98%
30 dni
$ -0.0002436
-24.34%
60 dni
$ +0.0002576
+51.52%
90 dni
$ +0.0002576
+51.52%
Današnja sprememba cene XL1
Danes je XL1 zabeležil spremembo $ +0.000042748 (+5.98%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene XL1
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0002436 (-24.34%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene XL1
Če pogled razširimo na 60 dni, se je XL1 spremenil za $ +0.0002576 (+51.52%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene XL1
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0002576 (+51.52%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen XL1 (XL1) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute XL1, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute XL1?
XL1 cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments, partnerships, and project updates impact valuation.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute XL1?
People want to know XL1 price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.
Napoved cene za kriptovaluto XL1
Napoved cene XL1 (XL1) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XL1 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen XL1 (XL1) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena XL1 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute XL1 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XL1 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute XL1.
O XL1
XL1 is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on its proprietary blockchain network. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows for efficient transaction validation and increased scalability compared to traditional proof-of-work systems. The primary purpose of XL1 is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with the potential for integration into various decentralized applications (dApps). Its supply model is fixed, with a predetermined amount of tokens issued at the network's inception, aiming to mitigate inflationary concerns. XL1's design and functionality make it a significant player in the broader digital asset landscape, contributing to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto XL1
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto XL1? Nakup XL1 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute XL1. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute XL1 (XL1).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot 5.74B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in XL1 bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto XL1
Z lastništvom kriptovalute XL1 se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.
XL1 Vir
Za bolj poglobljeno razumevanje XL1 razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:
Če bi kriptovaluta XL1 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute XL1.
Koliko je kriptovaluta XL1 vredna danes?
Današnja cena kriptovalute XL1 je $ 0.0007576. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta XL1 še vedno dobra naložba?
XL1 ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v XL1, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto XL1?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto XL1 v vrednosti $ 1.43K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute XL1?
Cena kriptovalute XL1 se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute XL1 v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena XL1.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute XL1?
Na ceno XL1 vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za XL1 na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par XL1/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute XL1 gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute XL1 letos rasla?
Cena kriptovalute XL1 bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute XL1 (XL1).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:59 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.