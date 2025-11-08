Današnja cena XL1

Današnja cena kriptovalute XL1 (XL1) v živo je $ 0.0007576, s spremembo 5.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XL1 v USD je $ 0.0007576 na XL1.

Kriptovaluta XL1 je trenutno na #1468. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.35M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.74B XL1. V zadnjih 24 urah se je XL1 trgovalo med $ 0.0007148 (najnižje) in $ 0.000779 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.003549262214266047, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000726588488955299.

V kratkoročni uspešnosti se je XL1 premaknil 0.00% v zadnji uri in -10.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.43K.

Tržne informacije XL1 (XL1)

Uvrstitev No.1468 Tržna kapitalizacija $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M Volumen (24H) $ 1.43K$ 1.43K $ 1.43K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 28.79M$ 28.79M $ 28.79M Zaloga v obtoku 5.74B 5.74B 5.74B Največja ponudba ---- -- Skupna ponudba 38,000,000,000 38,000,000,000 38,000,000,000 Javna veriga blokov ETH

