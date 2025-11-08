BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute XL1 v živo je 0.0007576 USD. Tržna kapitalizacija XL1 je 4,348,045.1504168 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XL1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute XL1 v živo je 0.0007576 USD. Tržna kapitalizacija XL1 je 4,348,045.1504168 USD. Spremljajte posodobitve cen iz XL1 v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o XL1

Informacije o ceni XL1

Kaj je XL1

Bela knjiga XL1

Uradna spletna stran XL1

Tokenomika XL1

Napoved cen XL1

Zgodovina XL1

XL1 Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute XL1 v fiat

Spot XL1

Predtrgovanje

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

XL1 Logotip

Cena XL1(XL1)

Cena 1 XL1 v USD v živo:

$0.0007576
$0.0007576$0.0007576
+5.98%1D
USD
XL1 (XL1) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:59 (UTC+8)

Današnja cena XL1

Današnja cena kriptovalute XL1 (XL1) v živo je $ 0.0007576, s spremembo 5.98 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz XL1 v USD je $ 0.0007576 na XL1.

Kriptovaluta XL1 je trenutno na #1468. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4.35M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 5.74B XL1. V zadnjih 24 urah se je XL1 trgovalo med $ 0.0007148 (najnižje) in $ 0.000779 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.003549262214266047, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.000726588488955299.

V kratkoročni uspešnosti se je XL1 premaknil 0.00% v zadnji uri in -10.99% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 1.43K.

Tržne informacije XL1 (XL1)

No.1468

$ 4.35M
$ 4.35M$ 4.35M

$ 1.43K
$ 1.43K$ 1.43K

$ 28.79M
$ 28.79M$ 28.79M

5.74B
5.74B 5.74B

--
----

38,000,000,000
38,000,000,000 38,000,000,000

ETH

Trenutna tržna kapitalizacija XL1 je $ 4.35M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 1.43K. Obstoječa ponudba XL1 je 5.74B, skupna ponudba pa znaša 38000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 28.79M.

Zgodovina cene XL1, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0007148
$ 0.0007148$ 0.0007148
24H Nizka
$ 0.000779
$ 0.000779$ 0.000779
24H Visoka

$ 0.0007148
$ 0.0007148$ 0.0007148

$ 0.000779
$ 0.000779$ 0.000779

$ 0.003549262214266047
$ 0.003549262214266047$ 0.003549262214266047

$ 0.000726588488955299
$ 0.000726588488955299$ 0.000726588488955299

0.00%

+5.98%

-10.99%

-10.99%

Zgodovina cen XL1 (XL1) v USD

Sledite spremembam cen XL1 za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000042748+5.98%
30 dni$ -0.0002436-24.34%
60 dni$ +0.0002576+51.52%
90 dni$ +0.0002576+51.52%
Današnja sprememba cene XL1

Danes je XL1 zabeležil spremembo $ +0.000042748 (+5.98%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene XL1

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0002436 (-24.34%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene XL1

Če pogled razširimo na 60 dni, se je XL1 spremenil za $ +0.0002576 (+51.52%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene XL1

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0002576 (+51.52%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen XL1 (XL1) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen XL1.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto XL1

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute XL1, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute XL1?

XL1 cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence drive demand fluctuations. Trading volume and liquidity affect price stability. Regulatory news and government policies create volatility. Technical developments, partnerships, and project updates impact valuation.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute XL1?

People want to know XL1 price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities.

Napoved cene za kriptovaluto XL1

Napoved cene XL1 (XL1) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena XL1 v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen XL1 (XL1) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena XL1 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute XL1 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen XL1 za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute XL1.

O XL1

XL1 is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on its proprietary blockchain network. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows for efficient transaction validation and increased scalability compared to traditional proof-of-work systems. The primary purpose of XL1 is to serve as a medium of exchange within its ecosystem, with the potential for integration into various decentralized applications (dApps). Its supply model is fixed, with a predetermined amount of tokens issued at the network's inception, aiming to mitigate inflationary concerns. XL1's design and functionality make it a significant player in the broader digital asset landscape, contributing to the ongoing evolution of blockchain technology and its applications.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto XL1

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto XL1? Nakup XL1 je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute XL1. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute XL1 (XL1).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 5.74B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in XL1 bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu XL1 (XL1)

Kaj lahko storite s kriptovaluto XL1

Z lastništvom kriptovalute XL1 se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup XL1 (XL1) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

XL1 Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje XL1 razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna XL1 spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o XL1

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta XL1?
Če bi kriptovaluta XL1 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute XL1.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:37:59 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti XL1 (XL1)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Vroča novica

Zakaj še vedno toliko ljudi izgublja denar med bikovskim trgovanjem?

October 6, 2025

Vzporedna omrežja Bitcoin Layer 2: Razumevanje tehnologije, ki preoblikuje Bitcoinovo prihodnost v 2025

October 6, 2025

Altcoini v 2025: Ko TOTAL3 doseže nove vrhove, a vaše portfelj ne premika

October 5, 2025
Prikaži več

Raziščite več o kriptovaluti XL1

XL1 USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na XL1 z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami XL1 USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte XL1 (XL1) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute XL1 v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
XL1/USDT
$0.0007576
$0.0007576$0.0007576
+4.25%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$3.1999
$3.1999$3.1999

+6,299.80%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004179
$0.00004179$0.00004179

+735.80%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000020050
$0.000020050$0.000020050

+234.16%

Flux

Flux

FLUX

$0.23030
$0.23030$0.23030

+110.64%

0G

0G

0G

$1.535
$1.535$1.535

+47.03%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

Kalkulator iz XL1 v USD

Znesek

XL1
XL1
USD
USD

1 XL1 = 0.0007576 USD