Današnja cena kriptovalute Tradoor (TRADOOR) v živo je $ 2.0424, s spremembo 1.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRADOOR v USD je $ 2.0424 na TRADOOR.
Kriptovaluta Tradoor je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TRADOOR. V zadnjih 24 urah se je TRADOOR trgovalo med $ 1.9432 (najnižje) in $ 2.124 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je TRADOOR premaknil +0.10% v zadnji uri in -16.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.83K.
Tržne informacije Tradoor (TRADOOR)
$ 59.83K
$ 59.83K$ 59.83K
$ 122.54M
$ 122.54M$ 122.54M
60,000,000
60,000,000 60,000,000
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija Tradoor je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.83K. Obstoječa ponudba TRADOOR je --, skupna ponudba pa znaša 60000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 122.54M.
Zgodovina cene Tradoor, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.9432
$ 1.9432$ 1.9432
24H Nizka
$ 2.124
$ 2.124$ 2.124
24H Visoka
$ 1.9432
$ 1.9432$ 1.9432
$ 2.124
$ 2.124$ 2.124
--
----
--
----
+0.10%
+1.37%
-16.70%
-16.70%
Zgodovina cen Tradoor (TRADOOR) v USD
Sledite spremembam cen Tradoor za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.027603
+1.37%
30 dni
$ -2.7184
-57.10%
60 dni
$ +0.0525
+2.63%
90 dni
$ +1.9424
+1,942.40%
Današnja sprememba cene Tradoor
Danes je TRADOOR zabeležil spremembo $ +0.027603 (+1.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene Tradoor
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -2.7184 (-57.10%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene Tradoor
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TRADOOR spremenil za $ +0.0525 (+2.63%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene Tradoor
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +1.9424 (+1,942.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Tradoor (TRADOOR) v vseh časovnih obdobjih?
Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Tradoor
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Tradoor, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Tradoor?
Several key factors influence Tradoor (TRADOOR) token prices:
Community Engagement: Active community participation and social media presence influence perception.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Tradoor?
People want to know Tradoor (TRADOOR) price today for several key reasons:
1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions 2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance 3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points 4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies 5. Trend analysis - Daily prices reveal market momentum and patterns
Real-time pricing is essential for active crypto trading and investment planning.
Napoved cene za kriptovaluto Tradoor
Napoved cene Tradoor (TRADOOR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRADOOR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Tradoor (TRADOOR) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena Tradoor lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Tradoor v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TRADOOR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Tradoor.
O Tradoor
TRADOOR is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on a decentralized platform. It operates on a blockchain technology that uses a consensus algorithm to validate transactions and create new blocks. The primary purpose of TRADOOR is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its issuance model is based on mining, where new tokens are generated as a reward for participants who contribute to the network's security and operation. TRADOOR's ecosystem is designed to be open and inclusive, promoting transparency and trust among its users.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Tradoor
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Tradoor? Nakup TRADOOR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Tradoor. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Tradoor (TRADOOR).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Tradoor bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto Tradoor
Z lastništvom kriptovalute Tradoor se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Tradoor?
Če bi kriptovaluta Tradoor rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Tradoor.
Koliko je kriptovaluta Tradoor vredna danes?
Današnja cena kriptovalute Tradoor je $ 2.0424. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta Tradoor še vedno dobra naložba?
Tradoor ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v TRADOOR, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto Tradoor?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto Tradoor v vrednosti $ 59.83K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute Tradoor?
Cena kriptovalute TRADOOR se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute Tradoor v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena TRADOOR.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute Tradoor?
Na ceno TRADOOR vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,430.74
+1.61%
ETH
3,441.52
+4.36%
SOL
160.85
+3.50%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1014
+0.79%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za TRADOOR na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par TRADOOR/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute Tradoor gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute Tradoor letos rasla?
Cena kriptovalute Tradoor bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute Tradoor (TRADOOR).
Pomembne panožne novosti Tradoor (TRADOOR)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
