Današnja cena kriptovalute Tradoor v živo je 2.0424 USD. Tržna kapitalizacija TRADOOR je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz TRADOOR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o TRADOOR

Informacije o ceni TRADOOR

Kaj je TRADOOR

Bela knjiga TRADOOR

Uradna spletna stran TRADOOR

Tokenomika TRADOOR

Napoved cen TRADOOR

Zgodovina TRADOOR

TRADOOR Nakupovalni vodnik

Pretvornik valute TRADOOR v fiat

Tradoor Logotip

Cena Tradoor(TRADOOR)

Cena 1 TRADOOR v USD v živo:

$2.0424
+1.37%1D
USD
Tradoor (TRADOOR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:16:37 (UTC+8)

Današnja cena Tradoor

Današnja cena kriptovalute Tradoor (TRADOOR) v živo je $ 2.0424, s spremembo 1.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRADOOR v USD je $ 2.0424 na TRADOOR.

Kriptovaluta Tradoor je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TRADOOR. V zadnjih 24 urah se je TRADOOR trgovalo med $ 1.9432 (najnižje) in $ 2.124 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TRADOOR premaknil +0.10% v zadnji uri in -16.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.83K.

Tržne informacije Tradoor (TRADOOR)

$ 59.83K
$ 122.54M
60,000,000
BSC

Trenutna tržna kapitalizacija Tradoor je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 59.83K. Obstoječa ponudba TRADOOR je --, skupna ponudba pa znaša 60000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 122.54M.

Zgodovina cene Tradoor, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 1.9432
24H Nizka
$ 2.124
24H Visoka

+0.10%

+1.37%

-16.70%

-16.70%

Zgodovina cen Tradoor (TRADOOR) v USD

Sledite spremembam cen Tradoor za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.027603+1.37%
30 dni$ -2.7184-57.10%
60 dni$ +0.0525+2.63%
90 dni$ +1.9424+1,942.40%
Današnja sprememba cene Tradoor

Danes je TRADOOR zabeležil spremembo $ +0.027603 (+1.37%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Tradoor

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -2.7184 (-57.10%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Tradoor

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TRADOOR spremenil za $ +0.0525 (+2.63%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Tradoor

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +1.9424 (+1,942.40%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Tradoor (TRADOOR) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Tradoor.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Tradoor

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Tradoor, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Tradoor?

Several key factors influence Tradoor (TRADOOR) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact TRADOOR pricing.

Platform Adoption: User growth and trading volume on the Tradoor platform directly affect token demand.

Utility & Features: New platform features, staking rewards, and token utility expansion drive value.

Supply Dynamics: Token burns, staking mechanisms, and circulating supply changes influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects boost credibility and adoption.

Regulatory News: Crypto regulations and compliance developments affect investor sentiment.

Competition: Performance relative to other DeFi and trading platforms impacts market position.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels guide trader decisions.

Community Engagement: Active community participation and social media presence influence perception.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability affect price stability and accessibility.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Tradoor?

People want to know Tradoor (TRADOOR) price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions
2. Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and performance
3. Market timing - Price data helps identify optimal entry/exit points
4. Risk management - Current prices inform stop-loss and profit-taking strategies
5. Trend analysis - Daily prices reveal market momentum and patterns

Real-time pricing is essential for active crypto trading and investment planning.

Napoved cene za kriptovaluto Tradoor

Napoved cene Tradoor (TRADOOR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TRADOOR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Tradoor (TRADOOR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Tradoor lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Tradoor v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TRADOOR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Tradoor.

O Tradoor

TRADOOR is a digital asset designed to facilitate secure, peer-to-peer transactions on a decentralized platform. It operates on a blockchain technology that uses a consensus algorithm to validate transactions and create new blocks. The primary purpose of TRADOOR is to serve as a medium of exchange within its native ecosystem, enabling users to participate in various decentralized applications and services. Its issuance model is based on mining, where new tokens are generated as a reward for participants who contribute to the network's security and operation. TRADOOR's ecosystem is designed to be open and inclusive, promoting transparency and trust among its users.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Tradoor

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Tradoor? Nakup TRADOOR je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Tradoor. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Tradoor (TRADOOR).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Tradoor bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Tradoor (TRADOOR)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Tradoor

Z lastništvom kriptovalute Tradoor se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Tradoor (TRADOOR) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Tradoor (TRADOOR)

Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs.

Tradoor Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Tradoor razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna Tradoor spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Tradoor

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Tradoor?
Če bi kriptovaluta Tradoor rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Tradoor.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:16:37 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Tradoor (TRADOOR)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Podatki v verigi
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Posodobitve industrije
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Raziščite več o kriptovaluti Tradoor

TRADOOR USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na TRADOOR z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami TRADOOR USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte Tradoor (TRADOOR) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute Tradoor v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
TRADOOR/USDT
$2.0424
+1.38%
0.00% (USDT)

Več kriptovalut za raziskovanje

