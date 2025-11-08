Današnja cena Tradoor

Današnja cena kriptovalute Tradoor (TRADOOR) v živo je $ 2.0424, s spremembo 1.37 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TRADOOR v USD je $ 2.0424 na TRADOOR.

Kriptovaluta Tradoor je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- TRADOOR. V zadnjih 24 urah se je TRADOOR trgovalo med $ 1.9432 (najnižje) in $ 2.124 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je TRADOOR premaknil +0.10% v zadnji uri in -16.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 59.83K.

Tržne informacije Tradoor (TRADOOR)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 59.83K$ 59.83K $ 59.83K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 122.54M$ 122.54M $ 122.54M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 60,000,000 60,000,000 60,000,000 Javna veriga blokov BSC

