Današnja cena TOWNS

Današnja cena kriptovalute TOWNS (TOWNS) v živo je $ 0.010273, s spremembo 5.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOWNS v USD je $ 0.010273 na TOWNS.

Kriptovaluta TOWNS je trenutno na #781. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21.67M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.11B TOWNS. V zadnjih 24 urah se je TOWNS trgovalo med $ 0.009157 (najnižje) in $ 0.010537 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.08393456874511798, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00247547300739468.

V kratkoročni uspešnosti se je TOWNS premaknil +0.42% v zadnji uri in -5.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 278.62K.

Tržne informacije TOWNS (TOWNS)

Uvrstitev No.781 Tržna kapitalizacija $ 21.67M$ 21.67M $ 21.67M Volumen (24H) $ 278.62K$ 278.62K $ 278.62K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 157.46M$ 157.46M $ 157.46M Zaloga v obtoku 2.11B 2.11B 2.11B Največja ponudba 15,327,986,354 15,327,986,354 15,327,986,354 Skupna ponudba 10,128,333,333 10,128,333,333 10,128,333,333 Hitrost kroženja 13.76% Javna veriga blokov BSC

