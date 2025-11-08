Današnja cena kriptovalute TOWNS v živo je 0.010273 USD. Tržna kapitalizacija TOWNS je 21,669,484.239587 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TOWNS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute TOWNS v živo je 0.010273 USD. Tržna kapitalizacija TOWNS je 21,669,484.239587 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TOWNS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Kriptovaluta TOWNS je trenutno na #781. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21.67M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.11B TOWNS. V zadnjih 24 urah se je TOWNS trgovalo med $ 0.009157 (najnižje) in $ 0.010537 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.08393456874511798, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00247547300739468.
V kratkoročni uspešnosti se je TOWNS premaknil +0.42% v zadnji uri in -5.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 278.62K.
Tržne informacije TOWNS (TOWNS)
No.781
$ 21.67M
$ 278.62K
$ 157.46M
2.11B
15,327,986,354
10,128,333,333
13.76%
BSC
Trenutna tržna kapitalizacija TOWNS je $ 21.67M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 278.62K. Obstoječa ponudba TOWNS je 2.11B, skupna ponudba pa znaša 10128333333. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 157.46M.
Zgodovina cene TOWNS, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.009157
24H Nizka
$ 0.010537
24H Visoka
$ 0.009157
$ 0.010537
$ 0.08393456874511798
$ 0.00247547300739468
+0.42%
+5.10%
-5.15%
-5.15%
Zgodovina cen TOWNS (TOWNS) v USD
Sledite spremembam cen TOWNS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.0004985
+5.10%
30 dni
$ -0.007757
-43.03%
60 dni
$ -0.016837
-62.11%
90 dni
$ -0.022197
-68.37%
Današnja sprememba cene TOWNS
Danes je TOWNS zabeležil spremembo $ +0.0004985 (+5.10%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene TOWNS
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.007757 (-43.03%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene TOWNS
Če pogled razširimo na 60 dni, se je TOWNS spremenil za $ -0.016837 (-62.11%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene TOWNS
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.022197 (-68.37%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TOWNS (TOWNS) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TOWNS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TOWNS?
TOWNS token prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn rates influence scarcity.
Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments boost investor interest.
Regulatory News: Government policies and compliance updates create price volatility.
Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TOWNS?
People want to know TOWNS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating potential profits or losses, and staying updated on investment value changes in real-time.
Napoved cene za kriptovaluto TOWNS
Napoved cene TOWNS (TOWNS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TOWNS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TOWNS (TOWNS) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena TOWNS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute TOWNS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TOWNS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute TOWNS.
O TOWNS
TOWNS is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate transactions within virtual communities. It is a utility token that serves as a medium of exchange in online environments, particularly in virtual towns or cities, where users can buy, sell, or trade goods and services. The TOWNS token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The supply of TOWNS tokens is fixed, providing a predictable issuance model. The primary use of TOWNS is within its native ecosystem, where it plays a crucial role in driving user engagement and facilitating economic activity.
Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.
Bo cena kriptovalute TOWNS letos rasla?
Cena kriptovalute TOWNS bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute TOWNS (TOWNS).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:33:23 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.