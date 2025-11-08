BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute TOWNS v živo je 0.010273 USD. Tržna kapitalizacija TOWNS je 21,669,484.239587 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TOWNS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute TOWNS v živo je 0.010273 USD. Tržna kapitalizacija TOWNS je 21,669,484.239587 USD. Spremljajte posodobitve cen iz TOWNS v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena TOWNS(TOWNS)

Cena 1 TOWNS v USD v živo:

$0.010273
+5.10%1D
USD
TOWNS (TOWNS) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:33:23 (UTC+8)

Današnja cena TOWNS

Današnja cena kriptovalute TOWNS (TOWNS) v živo je $ 0.010273, s spremembo 5.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz TOWNS v USD je $ 0.010273 na TOWNS.

Kriptovaluta TOWNS je trenutno na #781. mestu s tržno kapitalizacijo $ 21.67M, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.11B TOWNS. V zadnjih 24 urah se je TOWNS trgovalo med $ 0.009157 (najnižje) in $ 0.010537 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.08393456874511798, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00247547300739468.

V kratkoročni uspešnosti se je TOWNS premaknil +0.42% v zadnji uri in -5.15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 278.62K.

Tržne informacije TOWNS (TOWNS)

No.781

$ 21.67M
$ 278.62K
$ 157.46M
2.11B
15,327,986,354
10,128,333,333
13.76%

BSC

Trenutna tržna kapitalizacija TOWNS je $ 21.67M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 278.62K. Obstoječa ponudba TOWNS je 2.11B, skupna ponudba pa znaša 10128333333. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 157.46M.

Zgodovina cene TOWNS, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.009157
24H Nizka
$ 0.010537
24H Visoka

$ 0.009157
$ 0.010537
$ 0.08393456874511798
$ 0.00247547300739468
+0.42%

+5.10%

-5.15%

-5.15%

Zgodovina cen TOWNS (TOWNS) v USD

Sledite spremembam cen TOWNS za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.0004985+5.10%
30 dni$ -0.007757-43.03%
60 dni$ -0.016837-62.11%
90 dni$ -0.022197-68.37%
Današnja sprememba cene TOWNS

Danes je TOWNS zabeležil spremembo $ +0.0004985 (+5.10%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene TOWNS

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.007757 (-43.03%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene TOWNS

Če pogled razširimo na 60 dni, se je TOWNS spremenil za $ -0.016837 (-62.11%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene TOWNS

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.022197 (-68.37%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen TOWNS (TOWNS) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen TOWNS.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto TOWNS

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute TOWNS, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute TOWNS?

TOWNS token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and market liquidity directly impact price movements.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect TOWNS valuation.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform integration drive demand.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn rates influence scarcity.

Partnerships: Strategic alliances and ecosystem developments boost investor interest.

Regulatory News: Government policies and compliance updates create price volatility.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators guide investor decisions.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute TOWNS?

People want to know TOWNS token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, calculating potential profits or losses, and staying updated on investment value changes in real-time.

Napoved cene za kriptovaluto TOWNS

Napoved cene TOWNS (TOWNS) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena TOWNS v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen TOWNS (TOWNS) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena TOWNS lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute TOWNS v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen TOWNS za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute TOWNS.

O TOWNS

TOWNS is a digital asset that operates on a blockchain platform, primarily designed to facilitate transactions within virtual communities. It is a utility token that serves as a medium of exchange in online environments, particularly in virtual towns or cities, where users can buy, sell, or trade goods and services. The TOWNS token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The supply of TOWNS tokens is fixed, providing a predictable issuance model. The primary use of TOWNS is within its native ecosystem, where it plays a crucial role in driving user engagement and facilitating economic activity.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto TOWNS

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto TOWNS? Nakup TOWNS je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute TOWNS. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute TOWNS (TOWNS).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot 2.11B žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in TOWNS bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu TOWNS (TOWNS)

Kaj lahko storite s kriptovaluto TOWNS

Z lastništvom kriptovalute TOWNS se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup TOWNS (TOWNS) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Pristojbine za trgovanje spot:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik
Pristojbine za trgovanje s terminskimi pogodbami:
--
Ustvarjalec
--
Prevzemnik

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je TOWNS (TOWNS)

Towns Protocol is a communication infrastructure project designed to enable developers to build real-time messaging applications. It is composed of an EVM-compatible Layer 2 blockchain, decentralized stream nodes for message delivery, and smart contracts deployed on Base, an Ethereum Layer 2.

TOWNS Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje TOWNS razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Bela knjiga
Uradna TOWNS spletna stran
Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o TOWNS

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta TOWNS?
Če bi kriptovaluta TOWNS rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute TOWNS.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:33:23 (UTC+8)

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.

