Današnja cena Momo

Današnja cena kriptovalute Momo (MOMO) v živo je $ 0.002822, s spremembo 14.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOMO v USD je $ 0.002822 na MOMO.

Kriptovaluta Momo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MOMO. V zadnjih 24 urah se je MOMO trgovalo med $ 0.002281 (najnižje) in $ 0.003199 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MOMO premaknil +1.14% v zadnji uri in -34.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.32K.

Tržne informacije Momo (MOMO)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 83.32K$ 83.32K $ 83.32K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba ---- -- Javna veriga blokov SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Momo je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.32K. Obstoječa ponudba MOMO je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.