Današnja cena kriptovalute Momo v živo je 0.002822 USD. Tržna kapitalizacija MOMO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MOMO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:53 (UTC+8)

Današnja cena Momo

Današnja cena kriptovalute Momo (MOMO) v živo je $ 0.002822, s spremembo 14.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MOMO v USD je $ 0.002822 na MOMO.

Kriptovaluta Momo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MOMO. V zadnjih 24 urah se je MOMO trgovalo med $ 0.002281 (najnižje) in $ 0.003199 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je MOMO premaknil +1.14% v zadnji uri in -34.61% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 83.32K.

Tržne informacije Momo (MOMO)

$ 83.32K
$ 83.32K$ 83.32K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Trenutna tržna kapitalizacija Momo je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 83.32K. Obstoječa ponudba MOMO je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.

Zgodovina cene Momo, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.002281
$ 0.002281$ 0.002281
24H Nizka
$ 0.003199
$ 0.003199$ 0.003199
24H Visoka

$ 0.002281
$ 0.002281$ 0.002281

$ 0.003199
$ 0.003199$ 0.003199

+1.14%

+14.29%

-34.61%

-34.61%

Zgodovina cen Momo (MOMO) v USD

Sledite spremembam cen Momo za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00035284+14.29%
30 dni$ -0.002956-51.16%
60 dni$ +0.00008+2.91%
90 dni$ -0.010278-78.46%
Današnja sprememba cene Momo

Danes je MOMO zabeležil spremembo $ +0.00035284 (+14.29%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene Momo

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.002956 (-51.16%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene Momo

Če pogled razširimo na 60 dni, se je MOMO spremenil za $ +0.00008 (+2.91%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene Momo

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ -0.010278 (-78.46%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen Momo (MOMO) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen Momo.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto Momo

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute Momo, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute Momo?

Several key factors influence MOMO cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact MOMO's value.

Trading Volume: Higher trading activity typically correlates with price volatility and potential gains.

Platform Development: Updates, new features, and technological improvements to the MOMO ecosystem affect investor interest.

Partnerships: Strategic alliances and collaborations can boost adoption and price.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence market perception.

Social Media Buzz: Community engagement and influencer mentions drive retail investor interest.

Bitcoin Correlation: Like most altcoins, MOMO often follows Bitcoin's price movements.

Supply Dynamics: Token burning, staking rewards, and circulation changes affect scarcity.

Utility Adoption: Real-world use cases and platform integration increase demand.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute Momo?

People want to know Momo (MOMO) price today for several key reasons:

Trading decisions - Active traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments and maximize profits.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' current value to assess performance and make rebalancing decisions.

Market analysis - Price data helps identify trends, support/resistance levels, and potential entry/exit points.

Investment timing - Knowing current prices helps determine whether it's a good time to invest or take profits.

Risk management - Price monitoring allows setting stop-losses and managing exposure to volatility.

Napoved cene za kriptovaluto Momo

Napoved cene Momo (MOMO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MOMO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Momo (MOMO) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Momo lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Momo v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MOMO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Momo.

O Momo

MOMO is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on providing a decentralized platform for the exchange of digital assets. The MOMO network utilizes a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism, which allows for faster transaction times and lower fees compared to traditional Proof of Work (PoW) systems. The supply of MOMO tokens is fixed, with new tokens being issued to holders as rewards for staking their tokens and helping to secure the network. In the broader cryptocurrency ecosystem, MOMO is often used for transactions involving digital assets, as well as for staking to earn rewards.

Kako kupiti in investirati v kriptovaluto Momo

Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto Momo? Nakup MOMO je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute Momo. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute Momo (MOMO).

1. korak

Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC

Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ali USDE v svojo denarnico

USDT, USDC in USDE omogočajo trgovanje na MEXC. USDT, USDC in USDE lahko kupite z bančnim nakazilom, zunajborznim trgovanjem ali trgovanjem P2P.

3. korak

Pojdite na stran trgovanje spot

Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak

Izberite žetone

Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak

Zaključite nakup

Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in Momo bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Vodnik po nakupu Momo (MOMO)

Kaj lahko storite s kriptovaluto Momo

Z lastništvom kriptovalute Momo se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin

Trgovanje z izjemno nizkimi pristojbinami na MEXC

Nakup Momo (MOMO) na MEXC pomeni večjo vrednost za vaš denar. MEXC je ena od platform za kriptovalute z najnižjimi pristojbinami na trgu in vam pomaga zmanjšati stroške že pri prvem trgovanju.

Preverite konkurenčne pristojbine za trgovanje na MEXC

Poleg tega lahko z izbranimi žetoni spot trgujete popolnoma brez provizij prek MEXC-jevega programa Zero Fee Fest.

Kaj je Momo (MOMO)

$MOMO is the first female Shiba Inu meme coin and the brother token to $BONK.

Momo Vir

Za bolj poglobljeno razumevanje Momo razmislite o raziskovanju dodatnih virov, kot so bela knjiga, uradna spletna stran in druge publikacije:

Raziskovalec blokov

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Momo

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Momo?
Če bi kriptovaluta Momo rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Momo.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 17:21:53 (UTC+8)

Raziščite več o kriptovaluti Momo

