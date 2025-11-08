Današnja cena kriptovalute MEZO v živo je -- USD. Tržna kapitalizacija MEZO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MEZO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute MEZO v živo je -- USD. Tržna kapitalizacija MEZO je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz MEZO v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute MEZO (MEZO) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MEZO v USD je -- na MEZO.
Kriptovaluta MEZO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- MEZO. V zadnjih 24 urah se je MEZO trgovalo med -- (najnižje) in -- (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je MEZO premaknil -- v zadnji uri in -- v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije MEZO (MEZO)
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Trenutna tržna kapitalizacija MEZO je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba MEZO je --, skupna ponudba pa znaša --. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je --.
Zgodovina cene MEZO, USD
24-urni razpon sprememb cen:
--
----
24H Nizka
--
----
24H Visoka
--
----
--
----
--
----
--
----
--
--
--
--
Zgodovina cen MEZO (MEZO) v USD
Sledite spremembam cen MEZO za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
No Data
Današnja sprememba cene MEZO
Danes je MEZO zabeležil spremembo -- (--), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene MEZO
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za -- (--), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene MEZO
Če pogled razširimo na 60 dni, se je MEZO spremenil za -- (--), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene MEZO
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za -- (--), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Napoved cene za kriptovaluto MEZO
Napoved cene MEZO (MEZO) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MEZO v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen MEZO (MEZO) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena MEZO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute MEZO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MEZO za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute MEZO.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o MEZO
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta MEZO?
Če bi kriptovaluta MEZO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute MEZO.
Koliko je kriptovaluta MEZO vredna danes?
Današnja cena kriptovalute MEZO je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta MEZO še vedno dobra naložba?
MEZO ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v MEZO, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto MEZO?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto MEZO v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute MEZO?
Cena kriptovalute MEZO se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute MEZO v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena MEZO.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute MEZO?
Na ceno MEZO vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,806.8
+0.99%
ETH
3,397.89
+3.04%
SOL
158.25
+1.82%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1647
+6.58%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za MEZO na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par MEZO/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute MEZO gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute MEZO letos rasla?
Cena kriptovalute MEZO bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute MEZO (MEZO).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:01:09 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti MEZO (MEZO)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.