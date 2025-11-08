Današnja cena AITV

Današnja cena kriptovalute AITV (AITV) v živo je $ 0.0851, s spremembo 0.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AITV v USD je $ 0.0851 na AITV.

Kriptovaluta AITV je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AITV. V zadnjih 24 urah se je AITV trgovalo med $ 0.0848 (najnižje) in $ 0.0876 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AITV premaknil 0.00% v zadnji uri in -4.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.76K.

Tržne informacije AITV (AITV)

Tržna kapitalizacija ---- -- Volumen (24H) $ 5.76K$ 5.76K $ 5.76K Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 85.10M$ 85.10M $ 85.10M Zaloga v obtoku ---- -- Skupna ponudba 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javna veriga blokov BASE

