Današnja cena kriptovalute AITV v živo je 0.0851 USD. Tržna kapitalizacija AITV je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AITV v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute AITV (AITV) v živo je $ 0.0851, s spremembo 0.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AITV v USD je $ 0.0851 na AITV.
Kriptovaluta AITV je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AITV. V zadnjih 24 urah se je AITV trgovalo med $ 0.0848 (najnižje) in $ 0.0876 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.
V kratkoročni uspešnosti se je AITV premaknil 0.00% v zadnji uri in -4.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.76K.
Tržne informacije AITV (AITV)
--
----
$ 5.76K
$ 5.76K$ 5.76K
$ 85.10M
$ 85.10M$ 85.10M
--
----
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
Trenutna tržna kapitalizacija AITV je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.76K. Obstoječa ponudba AITV je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 85.10M.
Zgodovina cene AITV, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.0848
$ 0.0848$ 0.0848
24H Nizka
$ 0.0876
$ 0.0876$ 0.0876
24H Visoka
$ 0.0848
$ 0.0848$ 0.0848
$ 0.0876
$ 0.0876$ 0.0876
--
----
--
----
0.00%
+0.11%
-4.81%
-4.81%
Zgodovina cen AITV (AITV) v USD
Sledite spremembam cen AITV za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.000094
+0.11%
30 dni
$ -0.0179
-17.38%
60 dni
$ +0.0251
+41.83%
90 dni
$ +0.0251
+41.83%
Današnja sprememba cene AITV
Danes je AITV zabeležil spremembo $ +0.000094 (+0.11%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.
30-dnevna sprememba cene AITV
V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0179 (-17.38%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.
60-dnevna sprememba cene AITV
Če pogled razširimo na 60 dni, se je AITV spremenil za $ +0.0251 (+41.83%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.
90-dnevna sprememba cene AITV
Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0251 (+41.83%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.
Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AITV (AITV) v vseh časovnih obdobjih?
Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AITV, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.
Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AITV?
AITV cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: General crypto market trends and investor confidence significantly impact AITV pricing.
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.
Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.
Regulatory News: Government policies and legal frameworks surrounding cryptocurrencies influence investor decisions.
Competition: Performance of similar AI-focused tokens and blockchain projects affects AITV's market position.
Adoption Rate: Real-world usage and integration into applications impacts long-term value.
Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AITV?
People want to know AITV price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss on current holdings, comparing against other cryptocurrencies, and staying updated on market trends that affect their investment strategy.
Napoved cene za kriptovaluto AITV
Napoved cene AITV (AITV) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AITV v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AITV (AITV) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena AITV lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute AITV v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen AITV za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute AITV.
O AITV
AITV is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is primarily designed to facilitate secure, fast, and low-cost transactions across the globe. The AITV blockchain uses a unique consensus mechanism, which combines aspects of both Proof-of-Stake and Proof-of-Work models, to validate transactions and maintain network security. This crypto asset is typically used for peer-to-peer transactions, remittances, and online purchases, providing an alternative to traditional financial systems. Its issuance model is based on mining, similar to Bitcoin, with a capped maximum supply to preserve its value over time. AITV's ecosystem is continually expanding, with increasing adoption in various sectors.
AITV is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain technology. It is primarily designed to facilitate secure, fast, and low-cost transactions across the globe. The AITV blockchain uses a unique consensus mechanism, which combines aspects of both Proof-of-Stake and Proof-of-Work models, to validate transactions and maintain network security. This crypto asset is typically used for peer-to-peer transactions, remittances, and online purchases, providing an alternative to traditional financial systems. Its issuance model is based on mining, similar to Bitcoin, with a capped maximum supply to preserve its value over time. AITV's ecosystem is continually expanding, with increasing adoption in various sectors.
Kako kupiti in investirati v kriptovaluto AITV
Ste pripravljeni začeti s kriptovaluto AITV? Nakup AITV je na MEXC hiter in prijazen do začetnikov. Trgovanje lahko začnete takoj, ko opravite prvi nakup. Če želite izvedeti več, si oglejte naš celoten vodnik za nakup kriptovalute AITV. Spodaj je kratek pregled v petih korakih, ki vam bo pomagal začeti kupovanje kriptovalute AITV (AITV).
1. korak
Registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC
Najprej registrirajte račun in izpolnite preverjanje KYC v MEXC. To lahko storite na uradni spletni strani MEXC ali v aplikaciji MEXC s svojo telefonsko številko ali e-poštnim naslovom.
Na spletnem mestu MEXC kliknite Spot v zgornji vrstici in poiščite želene žetone.
4. korak
Izberite žetone
Na voljo je več kot -- žetonov, zato lahko zlahka kupite bitcoin, ethereum in trendovske žetone.
5. korak
Zaključite nakup
Vnesite znesek žetonov ali njegovo protivrednost v lokalni valuti. Kliknite Kupi in AITV bo takoj pripisan v vašo denarnico.
Kaj lahko storite s kriptovaluto AITV
Z lastništvom kriptovalute AITV se vam odpre več možnosti kot le nakupovanje in hramba. Z BTC lahko trgujete na več sto trgih, zaslužite pasivne nagrade s prilagodljivimi naložbami in varčevalnimi produkti ali pa uporabite profesionalna orodja za trgovanje, da povečate svoja sredstva. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalen, izkušen vlagatelj, vam MEXC omogoča, da zlahka povečate svoj kripto potencial. Spodaj predstavljamo štiri glavne načine, kako lahko kar najbolje izkoristite svoje žetone Bitcoin
AITV is the world’s first Autonomous Agentic Media Network, where AI agents act as livestreaming creators, collaborators, and economic engines. The platform enables users and communities to launch, interact with, and monetize AI agents through onchain incentives, interactive viewership, and fair token launches.
AITV is the world's first Autonomous Agentic Media Network, where AI agents act as livestreaming creators, collaborators, and economic engines. The platform enables users and communities to launch, interact with, and monetize AI agents through onchain incentives, interactive viewership, and fair token launches.
Če bi kriptovaluta AITV rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AITV.
Koliko je kriptovaluta AITV vredna danes?
Današnja cena kriptovalute AITV je $ 0.0851. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta AITV še vedno dobra naložba?
AITV ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v AITV, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto AITV?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto AITV v vrednosti $ 5.76K.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute AITV?
Cena kriptovalute AITV se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute AITV v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena AITV.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute AITV?
Na ceno AITV vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
101,927.86
+1.11%
ETH
3,401.32
+3.14%
SOL
158.52
+2.00%
USDC
1.0004
-0.01%
COAI
1.1778
+7.78%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za AITV na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par AITV/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute AITV gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute AITV letos rasla?
Cena kriptovalute AITV bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute AITV (AITV).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:54:46 (UTC+8)
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.