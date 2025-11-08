BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute AITV v živo je 0.0851 USD. Tržna kapitalizacija AITV je -- USD. Spremljajte posodobitve cen iz AITV v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Cena AITV(AITV)

Cena 1 AITV v USD v živo:

+0.11%1D
USD
AITV (AITV) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:54:46 (UTC+8)

Današnja cena AITV

Današnja cena kriptovalute AITV (AITV) v živo je $ 0.0851, s spremembo 0.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz AITV v USD je $ 0.0851 na AITV.

Kriptovaluta AITV je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo --, njena razpoložljiva ponudba pa znaša -- AITV. V zadnjih 24 urah se je AITV trgovalo med $ 0.0848 (najnižje) in $ 0.0876 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša --, najnižja vrednost vseh časov pa je --.

V kratkoročni uspešnosti se je AITV premaknil 0.00% v zadnji uri in -4.81% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 5.76K.

Tržne informacije AITV (AITV)

$ 5.76K
$ 5.76K$ 5.76K

$ 85.10M
$ 85.10M$ 85.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Trenutna tržna kapitalizacija AITV je --, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 5.76K. Obstoječa ponudba AITV je --, skupna ponudba pa znaša 1000000000. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 85.10M.

Zgodovina cene AITV, USD

24-urni razpon sprememb cen:
24H Nizka
24H Visoka

0.00%

+0.11%

-4.81%

-4.81%

Zgodovina cen AITV (AITV) v USD

Sledite spremembam cen AITV za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni:

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.000094+0.11%
30 dni$ -0.0179-17.38%
60 dni$ +0.0251+41.83%
90 dni$ +0.0251+41.83%
Današnja sprememba cene AITV

Danes je AITV zabeležil spremembo $ +0.000094 (+0.11%), ki odraža njegovo najnovejšo tržno gibanje.

30-dnevna sprememba cene AITV

V zadnjih 30 dneh se je cena spremenila za $ -0.0179 (-17.38%), kar dokazuje kratkoročno uspešnost žetona.

60-dnevna sprememba cene AITV

Če pogled razširimo na 60 dni, se je AITV spremenil za $ +0.0251 (+41.83%), s čimer dobimo širši pogled na njegovo uspešnost.

90-dnevna sprememba cene AITV

Če pogledamo 90-dnevni trend, se je cena spremenila za $ +0.0251 (+41.83%), kar omogoča vpogled v dolgoročno smer žetona.

Želite odkleniti zgodovino in gibanje cen AITV (AITV) v vseh časovnih obdobjih?

Zdaj si oglejte stran z zgodovino cen AITV.

Analiza umetne inteligence za kriptovaluto AITV

Vpogledi, podprti z AI, ki analizirajo najnovejša gibanja cen kriptovalute AITV, trende volumna trgovanja in kazalnike razpoloženja na trgu ter zagotavljajo posodobitve v realnem času za prepoznavanje priložnosti za trgovanje in podporo informiranemu odločanju.

Kateri dejavniki vplivajo na ceno kriptovalute AITV?

AITV cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: General crypto market trends and investor confidence significantly impact AITV pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and legal frameworks surrounding cryptocurrencies influence investor decisions.

Competition: Performance of similar AI-focused tokens and blockchain projects affects AITV's market position.

Adoption Rate: Real-world usage and integration into applications impacts long-term value.

Zakaj ljudje želijo vedeti, kolikšna je današnja cena kriptovalute AITV?

People want to know AITV price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing profit/loss on current holdings, comparing against other cryptocurrencies, and staying updated on market trends that affect their investment strategy.

Napoved cene za kriptovaluto AITV

Napoved cene AITV (AITV) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena AITV v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen AITV (AITV) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena AITV lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o AITV

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta AITV?
Če bi kriptovaluta AITV rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute AITV.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 21:54:46 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti AITV (AITV)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti AITV

AITV USDT (trgovanje s terminskimi pogodbami)

Dolga ali kratka smer na AITV z vzvodom. Raziščite trgovanje s terminskimi pogodbami AITV USDT na MEXC in izkoristite tržna nihanja.

Trgujte AITV (AITV) na trgih MEXC

Raziščite trge spot in terminskih pogodb, oglejte si ceno in količino kriptovalute AITV v živo ter neposredno trgujte.

Pari
Cena
24-h sprememba
24-h volumen
AITV/USDT
$0.0851
$0.0851$0.0851
+0.11%
0.00% (USDT)

