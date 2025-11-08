Aktuálna dnešná cena WIKI CAT je 0.00000009793USD. Trhová kapitalizácia WKC je 53,454,294.31951441574USD. Sledujte aktualizácie cien WKC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena WIKI CAT je 0.00000009793USD. Trhová kapitalizácia WKC je 53,454,294.31951441574USD. Sledujte aktualizácie cien WKC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena WIKI CAT (WKC) je $ 0.00000009793, s 12.06% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WKC na USD konverzný kurz je $ 0.00000009793 za WKC.
WIKI CAT sa v súčasnosti radí na #466 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 53.45M, pričom počet coinov v obehu je 545.84T WKC. Počas posledných 24 hodín sa WKCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000008623 (low) do $ 0.00000010484 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000000472824771637, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000000000057105301.
V krátkodobom vývoji sa WKC zmenilo o +2.83% za poslednú hodinu a o -5.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 81.82K.
WIKI CAT (WKC) informácie o trhu
No.466
$ 53.45M
$ 81.82K
$ 83.32M
545.84T
850,822,824,918,178
853,278,579,305,012
64.15%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia WIKI CAT je $ 53.45M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 81.82K. Počet coinov v obehu WKC je 545.84T, pričom celková zásoba je 853278579305012. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 83.32M.
História cien WIKI CAT v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000008623
24 hod Low
$ 0.00000010484
24 hod High
$ 0.00000008623
$ 0.00000010484
$ 0.000000472824771637
$ 0.000000000057105301
+2.83%
+12.06%
-5.88%
-5.88%
WIKI CAT (WKC) história cien USD
Sledujte zmeny cien WIKI CAT za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000000105393
+12.06%
30 dní
$ -0.00000006825
-41.07%
60 dní
$ -0.0000001251
-56.10%
90 dní
$ +0.00000007793
+389.65%
WIKI CAT dnešná zmena ceny
Dnes WKC zaznamenal zmenu o $ +0.0000000105393 (+12.06%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
WIKI CAT zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00000006825 (-41.07%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
WIKI CAT zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal WKC zmenu o $ -0.0000001251 (-56.10%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
WIKI CAT zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00000007793 (+389.65%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby WIKI CAT (WKC)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby WIKI CAT, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny WIKI CAT?
Several key factors influence WIKI CAT (WKC) token prices:
Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, and user engagement drive value.
Community Growth: Active community participation, social media presence, and developer involvement.
Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms or projects.
Regulatory Environment: Government policies and crypto regulations in key markets.
Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap execution.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pair availability.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements.
Competition: Performance relative to similar meme coins and cat-themed tokens.
These factors interact dynamically, creating price volatility typical of smaller market cap cryptocurrencies.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu WIKI CAT?
People want to know WIKI CAT (WKC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre WIKI CAT
Cenová predikcia WIKI CAT (WKC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WKC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia WIKI CAT (WKC) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena WIKI CAT mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne WIKI CAT v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku WKC cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na WIKI CAT Cenové predikcie.
O WIKI CAT
WorkCoin (WKC) is a digital asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to serve as a decentralized platform for freelancers and employers, facilitating secure and transparent transactions between parties. WKC tokens are used within the platform for payments and rewards, with the aim of creating a self-sustaining ecosystem. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely accepted for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. WorkCoin's issuance model is based on a fixed supply, with tokens distributed to participants through a variety of methods including work completion, referrals, and participation in the platform's governance.
Ako nakupovať a investovať WIKI CAT
Ste pripravení začať s WIKI CAT? Nákup WKC na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom WIKI CAT. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu WIKI CAT (WKC) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 545.84T tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a WIKI CAT sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s WIKI CAT
Vlastníctvo WIKI CAT vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota WIKI CAT rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do WIKI CAT podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíWIKI CAT?
Dnešná cena WIKI CAT je $ 0.00000009793. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je WIKI CAT stále dobrou investíciou?
WIKI CAT zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do WKC, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s WIKI CAT?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo WIKI CAT v hodnote $ 81.82K.
Aká je aktuálna cena WIKI CAT?
Živá cena WKC sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu WIKI CAT vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena WKC, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu WIKI CAT?
Cenu WKC ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,350
+2.52%
ETH
3,448.77
+4.58%
SOL
163.95
+5.49%
COAI
1.1721
+7.26%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre WKC na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár WKC/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena WIKI CAT pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena WIKI CAT v tomto roku?
Cena WIKI CAT by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu WIKI CAT (WKC).
WIKI CAT (WKC) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.