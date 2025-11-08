BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena WIKI CAT je 0.00000009793USD. Trhová kapitalizácia WKC je 53,454,294.31951441574USD. Sledujte aktualizácie cien WKC v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

WIKI CAT Logo

WIKI CAT kurz (WKC)

1 WKC na USD aktuálnu cenu:

$0.00000009793
$0.00000009793
+12.06%1D
USD
WIKI CAT (WKC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:39 (UTC+8)

Dnešná cena WIKI CAT

Aktuálna dnešná cena WIKI CAT (WKC) je $ 0.00000009793, s 12.06% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny WKC na USD konverzný kurz je $ 0.00000009793 za WKC.

WIKI CAT sa v súčasnosti radí na #466 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 53.45M, pričom počet coinov v obehu je 545.84T WKC. Počas posledných 24 hodín sa WKCobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000008623 (low) do $ 0.00000010484 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.000000472824771637, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000000000057105301.

V krátkodobom vývoji sa WKC zmenilo o +2.83% za poslednú hodinu a o -5.88% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 81.82K.

WIKI CAT (WKC) informácie o trhu

No.466

$ 53.45M
$ 53.45M

$ 81.82K
$ 81.82K

$ 83.32M
$ 83.32M

545.84T
545.84T

850,822,824,918,178
850,822,824,918,178

853,278,579,305,012
853,278,579,305,012

64.15%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia WIKI CAT je $ 53.45M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 81.82K. Počet coinov v obehu WKC je 545.84T, pričom celková zásoba je 853278579305012. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 83.32M.

História cien WIKI CAT v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000008623
$ 0.00000008623
24 hod Low
$ 0.00000010484
$ 0.00000010484
24 hod High

$ 0.00000008623
$ 0.00000008623

$ 0.00000010484
$ 0.00000010484

$ 0.000000472824771637
$ 0.000000472824771637

$ 0.000000000057105301
$ 0.000000000057105301

+2.83%

+12.06%

-5.88%

-5.88%

WIKI CAT (WKC) história cien USD

Sledujte zmeny cien WIKI CAT za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0000000105393+12.06%
30 dní$ -0.00000006825-41.07%
60 dní$ -0.0000001251-56.10%
90 dní$ +0.00000007793+389.65%
WIKI CAT dnešná zmena ceny

Dnes WKC zaznamenal zmenu o $ +0.0000000105393 (+12.06%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

WIKI CAT zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00000006825 (-41.07%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

WIKI CAT zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal WKC zmenu o $ -0.0000001251 (-56.10%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

WIKI CAT zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00000007793 (+389.65%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby WIKI CAT (WKC)?

Pozrite si WIKI CATstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre WIKI CAT

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby WIKI CAT, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny WIKI CAT?

Several key factors influence WIKI CAT (WKC) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact WKC pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform development, and user engagement drive value.

Community Growth: Active community participation, social media presence, and developer involvement.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other platforms or projects.

Regulatory Environment: Government policies and crypto regulations in key markets.

Technical Development: Platform updates, new features, and roadmap execution.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pair availability.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price movements.

Competition: Performance relative to similar meme coins and cat-themed tokens.

These factors interact dynamically, creating price volatility typical of smaller market cap cryptocurrencies.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu WIKI CAT?

People want to know WIKI CAT (WKC) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility opportunities in the cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre WIKI CAT

Cenová predikcia WIKI CAT (WKC) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena WKC v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia WIKI CAT (WKC) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena WIKI CAT mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o WIKI CAT

Akú hodnotu bude mať 1 WIKI CAT v roku 2030?
Ak by hodnota WIKI CAT rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do WIKI CAT podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:13:39 (UTC+8)

Pozrite si viac informácií o WIKI CAT

WKC USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície WKC s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s WKC USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s WIKI CAT (WKC) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem WIKI CAT a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
WKC/USDT
$0.00000009793
$0.00000009793
+11.97%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.39

$0.00006526

$0.009757

$0.000011700

$0.19204

$0.19974

