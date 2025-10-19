PUBLIC kurz (PUBLIC)
PUBLIC (PUBLIC) cena v reálnom čase je $ 0.03176. Za posledných 24 hodín sa obchodoval PUBLIC v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.03141 do najvyššej hodnoty $ 0.03217, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena PUBLIC je --, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je --.
Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa PUBLIC zmenil o +0.03% za poslednú hodinu, -0.77% za 24 hodín a -5.11% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.
Aktuálna trhová kapitalizácia PUBLIC je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.21K. Počet coinov v obehu PUBLIC je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 31.76M.
Sledujte zmeny cien PUBLIC za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ -0.0002497
|-0.77%
|30 dní
|$ -0.03826
|-54.65%
|60 dní
|$ -0.02598
|-45.00%
|90 dní
|$ +0.01176
|+58.80%
Dnes PUBLIC zaznamenal zmenu o $ -0.0002497 (-0.77%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03826 (-54.65%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PUBLIC zmenu o $ -0.02598 (-45.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01176 (+58.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PUBLIC (PUBLIC)?
Pozrite si PUBLICstránku histórie cien.
PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.
PUBLIC je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich PUBLIC investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.
Okrem toho môžete:
- Skontrolujte PUBLIC dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o PUBLIC na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.
Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše PUBLIC nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.
Akú hodnotu bude mať PUBLIC (PUBLIC) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš PUBLIC (PUBLIC) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre PUBLIC.
Overte si teraz PUBLIC cenové predikcie!
Pochopenie tokenomiky PUBLIC (PUBLIC) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike PUBLIC tokenu!
Hľadáte ako kúpiť PUBLIC? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť PUBLIC na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.
Pre hlbšie pochopenie PUBLIC zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informácie
|10-18 16:36:53
|Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
|10-18 09:33:00
|Aktualizácie odvetvia
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
|10-17 19:52:08
|Aktualizácie odvetvia
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
|10-17 14:38:57
|Aktualizácie odvetvia
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
|10-17 08:10:00
|Aktualizácie odvetvia
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
|10-17 04:42:12
|Aktualizácie odvetvia
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.
