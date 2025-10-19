Aktuálna PUBLIC cena je dnes 0.03176 USD. Sledujte aktuálnu PUBLIC na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte PUBLIC cenový trend jednoducho na MEXC.Aktuálna PUBLIC cena je dnes 0.03176 USD. Sledujte aktuálnu PUBLIC na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte PUBLIC cenový trend jednoducho na MEXC.

Viac informácií o PUBLIC

PUBLIC informácie o cene

PUBLIC biela kniha

PUBLIC oficiálna webová stránka

PUBLIC tokenomika

PUBLIC predpoveď cien

PUBLIC história

PUBLIC Sprievodca nákupom

PUBLIC-na-fiat prevodník mien

PUBLIC spot

PUBLIC USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

PUBLIC Logo

PUBLIC kurz (PUBLIC)

1 PUBLIC na USD aktuálnu cenu:

$0.03176
$0.03176$0.03176
-0.78%1D
USD
PUBLIC (PUBLIC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-19 09:17:06 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141
24 hod Low
$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217
24 hod High

$ 0.03141
$ 0.03141$ 0.03141

$ 0.03217
$ 0.03217$ 0.03217

--
----

--
----

+0.03%

-0.77%

-5.11%

-5.11%

PUBLIC (PUBLIC) cena v reálnom čase je $ 0.03176. Za posledných 24 hodín sa obchodoval PUBLIC v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.03141 do najvyššej hodnoty $ 0.03217, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena PUBLIC je --, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je --.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa PUBLIC zmenil o +0.03% za poslednú hodinu, -0.77% za 24 hodín a -5.11% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

PUBLIC (PUBLIC) informácie o trhu

--
----

$ 61.21K
$ 61.21K$ 61.21K

$ 31.76M
$ 31.76M$ 31.76M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

NEAR

Aktuálna trhová kapitalizácia PUBLIC je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.21K. Počet coinov v obehu PUBLIC je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 31.76M.

PUBLIC (PUBLIC) história cien USD

Sledujte zmeny cien PUBLIC za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0002497-0.77%
30 dní$ -0.03826-54.65%
60 dní$ -0.02598-45.00%
90 dní$ +0.01176+58.80%
PUBLIC dnešná zmena ceny

Dnes PUBLIC zaznamenal zmenu o $ -0.0002497 (-0.77%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

PUBLIC zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03826 (-54.65%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

PUBLIC zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal PUBLIC zmenu o $ -0.02598 (-45.00%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

PUBLIC zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01176 (+58.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby PUBLIC (PUBLIC)?

Pozrite si PUBLICstránku histórie cien.

Čo je PUBLIC (PUBLIC)

PublicAI is building a decentralized human layer of AI that enables anyone to earn by contributing and validating real-world data to train and guide AI systems.

PUBLIC je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich PUBLIC investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte PUBLIC dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o PUBLIC na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše PUBLIC nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

PUBLIC predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať PUBLIC (PUBLIC) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš PUBLIC (PUBLIC) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre PUBLIC.

Overte si teraz PUBLIC cenové predikcie!

PUBLIC (PUBLIC) tokenomika

Pochopenie tokenomiky PUBLIC (PUBLIC) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike PUBLIC tokenu!

Ako kúpiť PUBLIC(PUBLIC)

Hľadáte ako kúpiť PUBLIC? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť PUBLIC na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

PUBLIC do miestnych mien

1 PUBLIC(PUBLIC) na VND
835.7644
1 PUBLIC(PUBLIC) na AUD
A$0.0485928
1 PUBLIC(PUBLIC) na GBP
0.0235024
1 PUBLIC(PUBLIC) na EUR
0.026996
1 PUBLIC(PUBLIC) na USD
$0.03176
1 PUBLIC(PUBLIC) na MYR
RM0.1340272
1 PUBLIC(PUBLIC) na TRY
1.3297912
1 PUBLIC(PUBLIC) na JPY
¥4.764
1 PUBLIC(PUBLIC) na ARS
ARS$46.229856
1 PUBLIC(PUBLIC) na RUB
2.5744656
1 PUBLIC(PUBLIC) na INR
2.7955152
1 PUBLIC(PUBLIC) na IDR
Rp529.3331216
1 PUBLIC(PUBLIC) na PHP
1.8458912
1 PUBLIC(PUBLIC) na EGP
￡E.1.5111408
1 PUBLIC(PUBLIC) na BRL
R$0.171504
1 PUBLIC(PUBLIC) na CAD
C$0.044464
1 PUBLIC(PUBLIC) na BDT
3.8801192
1 PUBLIC(PUBLIC) na NGN
46.7056208
1 PUBLIC(PUBLIC) na COP
$122.62536
1 PUBLIC(PUBLIC) na ZAR
R.0.5513536
1 PUBLIC(PUBLIC) na UAH
1.3294736
1 PUBLIC(PUBLIC) na TZS
T.Sh.78.226468
1 PUBLIC(PUBLIC) na VES
Bs6.38376
1 PUBLIC(PUBLIC) na CLP
$30.36256
1 PUBLIC(PUBLIC) na PKR
Rs9.0172992
1 PUBLIC(PUBLIC) na KZT
17.1396016
1 PUBLIC(PUBLIC) na THB
฿1.0366464
1 PUBLIC(PUBLIC) na TWD
NT$0.9728088
1 PUBLIC(PUBLIC) na AED
د.إ0.1165592
1 PUBLIC(PUBLIC) na CHF
Fr0.0250904
1 PUBLIC(PUBLIC) na HKD
HK$0.2467752
1 PUBLIC(PUBLIC) na AMD
֏12.233952
1 PUBLIC(PUBLIC) na MAD
.د.م0.2912392
1 PUBLIC(PUBLIC) na MXN
$0.5834312
1 PUBLIC(PUBLIC) na SAR
ريال0.1191
1 PUBLIC(PUBLIC) na ETB
Br4.710008
1 PUBLIC(PUBLIC) na KES
KSh4.114508
1 PUBLIC(PUBLIC) na JOD
د.أ0.02251784
1 PUBLIC(PUBLIC) na PLN
0.1156064
1 PUBLIC(PUBLIC) na RON
лв0.1384736
1 PUBLIC(PUBLIC) na SEK
kr0.2994968
1 PUBLIC(PUBLIC) na BGN
лв0.0530392
1 PUBLIC(PUBLIC) na HUF
Ft10.6113336
1 PUBLIC(PUBLIC) na CZK
0.6618784
1 PUBLIC(PUBLIC) na KWD
د.ك0.0096868
1 PUBLIC(PUBLIC) na ILS
0.104808
1 PUBLIC(PUBLIC) na BOB
Bs0.2200968
1 PUBLIC(PUBLIC) na AZN
0.053992
1 PUBLIC(PUBLIC) na TJS
SM0.29378
1 PUBLIC(PUBLIC) na GEL
0.085752
1 PUBLIC(PUBLIC) na AOA
Kz29.1108984
1 PUBLIC(PUBLIC) na BHD
.د.ب0.01194176
1 PUBLIC(PUBLIC) na BMD
$0.03176
1 PUBLIC(PUBLIC) na DKK
kr0.203264
1 PUBLIC(PUBLIC) na HNL
L0.8365584
1 PUBLIC(PUBLIC) na MUR
1.4301528
1 PUBLIC(PUBLIC) na NAD
$0.5554824
1 PUBLIC(PUBLIC) na NOK
kr0.3195056
1 PUBLIC(PUBLIC) na NZD
$0.0552624
1 PUBLIC(PUBLIC) na PAB
B/.0.03176
1 PUBLIC(PUBLIC) na PGK
K0.1356152
1 PUBLIC(PUBLIC) na QAR
ر.ق0.115924
1 PUBLIC(PUBLIC) na RSD
дин.3.1912448
1 PUBLIC(PUBLIC) na UZS
soʻm387.3170112
1 PUBLIC(PUBLIC) na ALL
L2.6332216
1 PUBLIC(PUBLIC) na ANG
ƒ0.0568504
1 PUBLIC(PUBLIC) na AWG
ƒ0.057168
1 PUBLIC(PUBLIC) na BBD
$0.06352
1 PUBLIC(PUBLIC) na BAM
KM0.0530392
1 PUBLIC(PUBLIC) na BIF
Fr93.94608
1 PUBLIC(PUBLIC) na BND
$0.0409704
1 PUBLIC(PUBLIC) na BSD
$0.03176
1 PUBLIC(PUBLIC) na JMD
$5.1200296
1 PUBLIC(PUBLIC) na KHR
128.06426
1 PUBLIC(PUBLIC) na KMF
Fr13.40272
1 PUBLIC(PUBLIC) na LAK
690.4347688
1 PUBLIC(PUBLIC) na LKR
රු9.6445592
1 PUBLIC(PUBLIC) na MDL
L0.5370616
1 PUBLIC(PUBLIC) na MGA
Ar141.7855328
1 PUBLIC(PUBLIC) na MOP
P0.2547152
1 PUBLIC(PUBLIC) na MVR
0.485928
1 PUBLIC(PUBLIC) na MWK
MK55.2347688
1 PUBLIC(PUBLIC) na MZN
MT2.0297816
1 PUBLIC(PUBLIC) na NPR
रु4.4864176
1 PUBLIC(PUBLIC) na PYG
226.82992
1 PUBLIC(PUBLIC) na RWF
Fr46.2108
1 PUBLIC(PUBLIC) na SBD
$0.2613848
1 PUBLIC(PUBLIC) na SCR
0.4417816
1 PUBLIC(PUBLIC) na SRD
$1.2516616
1 PUBLIC(PUBLIC) na SVC
$0.2785352
1 PUBLIC(PUBLIC) na SZL
L0.5551648
1 PUBLIC(PUBLIC) na TMT
m0.11116
1 PUBLIC(PUBLIC) na TND
د.ت0.09299328
1 PUBLIC(PUBLIC) na TTD
$0.215968
1 PUBLIC(PUBLIC) na UGX
Sh111.03296
1 PUBLIC(PUBLIC) na XAF
Fr17.84912
1 PUBLIC(PUBLIC) na XCD
$0.085752
1 PUBLIC(PUBLIC) na XOF
Fr17.84912
1 PUBLIC(PUBLIC) na XPF
Fr3.23952
1 PUBLIC(PUBLIC) na BWP
P0.4268544
1 PUBLIC(PUBLIC) na BZD
$0.0638376
1 PUBLIC(PUBLIC) na CVE
$3.004496
1 PUBLIC(PUBLIC) na DJF
Fr5.65328
1 PUBLIC(PUBLIC) na DOP
$2.0110432
1 PUBLIC(PUBLIC) na DZD
د.ج4.1164136
1 PUBLIC(PUBLIC) na FJD
$0.0720952
1 PUBLIC(PUBLIC) na GNF
Fr276.1532
1 PUBLIC(PUBLIC) na GTQ
Q0.2439168
1 PUBLIC(PUBLIC) na GYD
$6.6635656
1 PUBLIC(PUBLIC) na ISK
kr3.84296

PUBLIC Zdroj

Pre hlbšie pochopenie PUBLIC zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna PUBLIC webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o PUBLIC

Akú hodnotu má dnes PUBLIC (PUBLIC)?
Aktuálna PUBLIC cena v USD je 0.03176 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena PUBLIC na USD?
Aktuálna cena PUBLIC na USD je $ 0.03176. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia PUBLIC?
Trhová kapitalizácia PUBLIC je -- USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu PUBLIC?
Počet coinov v obehu PUBLIC je -- USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) PUBLIC?
PUBLIC dosiahla cenu ATH vo výške -- USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) PUBLIC?
PUBLIC videl cenu ATL vo výške -- USD.
Aký je objem obchodovania PUBLIC?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre PUBLIC je $ 61.21K USD.
Bude PUBLIC tento rok vyššia?
PUBLIC môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti PUBLICpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-19 09:17:06 (UTC+8)

PUBLIC (PUBLIC) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
10-18 16:36:53Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Aktualizácie odvetvia
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Aktualizácie odvetvia
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Aktualizácie odvetvia
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Aktualizácie odvetvia
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Aktualizácie odvetvia
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

PUBLIC-na-USD kalkulačka

Suma

PUBLIC
PUBLIC
USD
USD

1 PUBLIC = 0.03175 USD

Obchodovať PUBLIC

PUBLIC/USDT
$0.03176
$0.03176$0.03176
-0.75%

Pripojte sa k MEXC ešte dnes

-- poplatok spotového zadávateľa, -- poplatok spotového prijímateľa
-- poplatok spotového zadávateľa, -- poplatok spotového prijímateľa