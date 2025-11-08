Aktuálna dnešná cena Black Mirror je 0.007625USD. Trhová kapitalizácia MIRROR je 731,822.71875USD. Sledujte aktualizácie cien MIRROR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Black Mirror je 0.007625USD. Trhová kapitalizácia MIRROR je 731,822.71875USD. Sledujte aktualizácie cien MIRROR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Black Mirror (MIRROR) je $ 0.007625, s 0.44% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MIRROR na USD konverzný kurz je $ 0.007625 za MIRROR.
Black Mirror sa v súčasnosti radí na #2223 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 731.82K, pričom počet coinov v obehu je 95.98M MIRROR. Počas posledných 24 hodín sa MIRRORobchodovalo v rozmedzí od $ 0.007333 (low) do $ 0.008889 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.08619121021102388, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.007441531396149088.
V krátkodobom vývoji sa MIRROR zmenilo o +0.02% za poslednú hodinu a o -13.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 78.77K.
Black Mirror (MIRROR) informácie o trhu
No.2223
$ 731.82K
$ 78.77K
$ 7.63M
95.98M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.59%
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Black Mirror je $ 731.82K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 78.77K. Počet coinov v obehu MIRROR je 95.98M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.63M.
História cien Black Mirror v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.007333
24 hod Low
$ 0.008889
24 hod High
$ 0.007333
$ 0.008889
$ 0.08619121021102388
$ 0.007441531396149088
+0.02%
+0.44%
-13.42%
-13.42%
Black Mirror (MIRROR) história cien USD
Sledujte zmeny cien Black Mirror za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00003339
+0.44%
30 dní
$ -0.008765
-53.48%
60 dní
$ -0.032065
-80.79%
90 dní
$ -0.012375
-61.88%
Black Mirror dnešná zmena ceny
Dnes MIRROR zaznamenal zmenu o $ +0.00003339 (+0.44%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Black Mirror zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.008765 (-53.48%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Black Mirror zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MIRROR zmenu o $ -0.032065 (-80.79%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Black Mirror zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.012375 (-61.88%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Black Mirror (MIRROR)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Black Mirror, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Black Mirror?
Several key factors influence Black Mirror (MIRROR) token prices:
1. Market sentiment and overall crypto market trends 2. Trading volume and liquidity on exchanges 3. Token utility and adoption within the Black Mirror ecosystem 4. Supply and demand dynamics, including token burns or releases 5. Partnership announcements and project developments 6. Regulatory news affecting DeFi tokens 7. Community engagement and social media buzz 8. Technical analysis patterns and whale movements 9. Integration with other platforms or protocols 10. General investor risk appetite for altcoins
These factors interact to create price volatility typical of smaller cap cryptocurrencies.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Black Mirror?
People want to know Black Mirror (MIRROR) token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Price monitoring helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.
Cenové predikcie pre Black Mirror
Cenová predikcia Black Mirror (MIRROR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MIRROR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Black Mirror (MIRROR) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Black Mirror mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Black Mirror v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MIRROR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Black Mirror Cenové predikcie.
O Black Mirror
Mirror Protocol (MIRROR) is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra blockchain, which enables the creation and trading of synthetic assets, known as 'mirrored assets' or 'mAssets'. These mAssets mimic the price behavior of real-world assets, such as stocks, commodities, and ETFs, allowing users to gain price exposure to these assets without actually owning them. The protocol uses a collateralized debt position (CDP) mechanism to issue mAssets, and its native utility token, MIRROR, is used for governance votes and staking. By bridging the gap between traditional and crypto markets, Mirror Protocol aims to democratize access to global financial markets, regardless of geographical location or trading hours.
Ako nakupovať a investovať Black Mirror
Ste pripravení začať s Black Mirror? Nákup MIRROR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Black Mirror. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Black Mirror (MIRROR) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 95.98M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Black Mirror sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Black Mirror
Vlastníctvo Black Mirror vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Black Mirror (MIRROR) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Black Mirror
Akú hodnotu bude mať 1 Black Mirror v roku 2030?
Ak by hodnota Black Mirror rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Black Mirror podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíBlack Mirror?
Dnešná cena Black Mirror je $ 0.007625. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Black Mirror stále dobrou investíciou?
Black Mirror zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do MIRROR, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Black Mirror?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Black Mirror v hodnote $ 78.77K.
Aká je aktuálna cena Black Mirror?
Živá cena MIRROR sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Black Mirror vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena MIRROR, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Black Mirror?
Cenu MIRROR ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,127.54
+2.30%
ETH
3,433.9
+4.13%
SOL
163.48
+5.19%
COAI
1.19
+8.90%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre MIRROR na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár MIRROR/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Black Mirror pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Black Mirror v tomto roku?
Cena Black Mirror by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Black Mirror (MIRROR).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:49:55 (UTC+8)
