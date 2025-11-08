BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Black Mirror je 0.007625USD. Trhová kapitalizácia MIRROR je 731,822.71875USD. Sledujte aktualizácie cien MIRROR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Black Mirror je 0.007625USD. Trhová kapitalizácia MIRROR je 731,822.71875USD. Sledujte aktualizácie cien MIRROR v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o MIRROR

MIRROR informácie o cene

Čo je MIRROR

MIRROR biela kniha

MIRROR oficiálna webová stránka

MIRROR tokenomika

MIRROR predpoveď cien

MIRROR história

MIRROR Sprievodca nákupom

MIRROR-na-fiat prevodník mien

MIRROR spot

MIRROR USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Black Mirror Logo

Black Mirror kurz (MIRROR)

1 MIRROR na USD aktuálnu cenu:

$0.007622
$0.007622$0.007622
+0.44%1D
USD
Black Mirror (MIRROR) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:49:55 (UTC+8)

Dnešná cena Black Mirror

Aktuálna dnešná cena Black Mirror (MIRROR) je $ 0.007625, s 0.44% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny MIRROR na USD konverzný kurz je $ 0.007625 za MIRROR.

Black Mirror sa v súčasnosti radí na #2223 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 731.82K, pričom počet coinov v obehu je 95.98M MIRROR. Počas posledných 24 hodín sa MIRRORobchodovalo v rozmedzí od $ 0.007333 (low) do $ 0.008889 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.08619121021102388, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.007441531396149088.

V krátkodobom vývoji sa MIRROR zmenilo o +0.02% za poslednú hodinu a o -13.42% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 78.77K.

Black Mirror (MIRROR) informácie o trhu

No.2223

$ 731.82K
$ 731.82K$ 731.82K

$ 78.77K
$ 78.77K$ 78.77K

$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M

95.98M
95.98M 95.98M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.59%

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Black Mirror je $ 731.82K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 78.77K. Počet coinov v obehu MIRROR je 95.98M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 7.63M.

História cien Black Mirror v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.007333
$ 0.007333$ 0.007333
24 hod Low
$ 0.008889
$ 0.008889$ 0.008889
24 hod High

$ 0.007333
$ 0.007333$ 0.007333

$ 0.008889
$ 0.008889$ 0.008889

$ 0.08619121021102388
$ 0.08619121021102388$ 0.08619121021102388

$ 0.007441531396149088
$ 0.007441531396149088$ 0.007441531396149088

+0.02%

+0.44%

-13.42%

-13.42%

Black Mirror (MIRROR) história cien USD

Sledujte zmeny cien Black Mirror za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.00003339+0.44%
30 dní$ -0.008765-53.48%
60 dní$ -0.032065-80.79%
90 dní$ -0.012375-61.88%
Black Mirror dnešná zmena ceny

Dnes MIRROR zaznamenal zmenu o $ +0.00003339 (+0.44%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Black Mirror zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.008765 (-53.48%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Black Mirror zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal MIRROR zmenu o $ -0.032065 (-80.79%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Black Mirror zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.012375 (-61.88%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Black Mirror (MIRROR)?

Pozrite si Black Mirrorstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Black Mirror

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Black Mirror, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Black Mirror?

Several key factors influence Black Mirror (MIRROR) token prices:

1. Market sentiment and overall crypto market trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Token utility and adoption within the Black Mirror ecosystem
4. Supply and demand dynamics, including token burns or releases
5. Partnership announcements and project developments
6. Regulatory news affecting DeFi tokens
7. Community engagement and social media buzz
8. Technical analysis patterns and whale movements
9. Integration with other platforms or protocols
10. General investor risk appetite for altcoins

These factors interact to create price volatility typical of smaller cap cryptocurrencies.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Black Mirror?

People want to know Black Mirror (MIRROR) token price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Price monitoring helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points.

Cenové predikcie pre Black Mirror

Cenová predikcia Black Mirror (MIRROR) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MIRROR v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Black Mirror (MIRROR) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Black Mirror mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Black Mirror v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku MIRROR cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Black Mirror Cenové predikcie.

O Black Mirror

Mirror Protocol (MIRROR) is a decentralized finance (DeFi) protocol built on the Terra blockchain, which enables the creation and trading of synthetic assets, known as 'mirrored assets' or 'mAssets'. These mAssets mimic the price behavior of real-world assets, such as stocks, commodities, and ETFs, allowing users to gain price exposure to these assets without actually owning them. The protocol uses a collateralized debt position (CDP) mechanism to issue mAssets, and its native utility token, MIRROR, is used for governance votes and staking. By bridging the gap between traditional and crypto markets, Mirror Protocol aims to democratize access to global financial markets, regardless of geographical location or trading hours.

Ako nakupovať a investovať Black Mirror

Ste pripravení začať s Black Mirror? Nákup MIRROR na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Black Mirror. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Black Mirror (MIRROR) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 95.98M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Black Mirror sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Black Mirror (MIRROR)

Čo môžete urobiť s Black Mirror

Vlastníctvo Black Mirror vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Black Mirror (MIRROR) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Black Mirror (MIRROR)

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Black Mirror zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Black Mirror webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Black Mirror

Akú hodnotu bude mať 1 Black Mirror v roku 2030?
Ak by hodnota Black Mirror rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Black Mirror podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:49:55 (UTC+8)

Black Mirror (MIRROR) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Black Mirror

MIRROR USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície MIRROR s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s MIRROR USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Black Mirror (MIRROR) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Black Mirror a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
MIRROR/USDT
$0.007622
$0.007622$0.007622
+0.47%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.39
$22.39$22.39

+123.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006610
$0.00006610$0.00006610

+1,222.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009679
$0.009679$0.009679

+141.97%

Flux

Flux

FLUX

$0.19356
$0.19356$0.19356

+77.04%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010000
$0.000010000$0.000010000

+66.66%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02330
$0.02330$0.02330

+44.09%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

MIRROR-na-USD kalkulačka

Suma

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0.007625 USD