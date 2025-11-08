Aktuálna dnešná cena Giggle Fund je 166.01USD. Trhová kapitalizácia GIGGLE je 166,010,000USD. Sledujte aktualizácie cien GIGGLE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Giggle Fund je 166.01USD. Trhová kapitalizácia GIGGLE je 166,010,000USD. Sledujte aktualizácie cien GIGGLE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Giggle Fund (GIGGLE) je $ 166.01, s 1.53% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GIGGLE na USD konverzný kurz je $ 166.01 za GIGGLE.
Giggle Fund sa v súčasnosti radí na #223 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 166.01M, pričom počet coinov v obehu je 1.00M GIGGLE. Počas posledných 24 hodín sa GIGGLEobchodovalo v rozmedzí od $ 143.39 (low) do $ 222.44 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 281.147303020201, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.002154581463322289.
V krátkodobom vývoji sa GIGGLE zmenilo o -2.50% za poslednú hodinu a o +77.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 11.46M.
Giggle Fund (GIGGLE) informácie o trhu
Aktuálna trhová kapitalizácia Giggle Fund je $ 166.01M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 11.46M. Počet coinov v obehu GIGGLE je 1.00M, pričom celková zásoba je 1000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 166.01M.
História cien Giggle Fund v USD
Giggle Fund (GIGGLE) história cien USD
Sledujte zmeny cien Giggle Fund za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +2.5067
+1.53%
30 dní
$ +13.26
+8.68%
60 dní
$ +151.01
+1,006.73%
90 dní
$ +151.01
+1,006.73%
Giggle Fund dnešná zmena ceny
Dnes GIGGLE zaznamenal zmenu o $ +2.5067 (+1.53%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Giggle Fund zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +13.26 (+8.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Giggle Fund zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GIGGLE zmenu o $ +151.01 (+1,006.73%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Giggle Fund zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +151.01 (+1,006.73%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Giggle Fund (GIGGLE)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Giggle Fund, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Giggle Fund?
Several key factors influence Giggle Fund (GIGGLE) token prices:
People want to know Giggle Fund (GIGGLE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively and manage risk in this volatile cryptocurrency market.
Cenové predikcie pre Giggle Fund
Cenová predikcia Giggle Fund (GIGGLE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GIGGLE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Giggle Fund (GIGGLE) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Giggle Fund mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Giggle Fund v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GIGGLE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Giggle Fund Cenové predikcie.
O Giggle Fund
GIGGLE is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within a decentralized network. The primary purpose of GIGGLE is to enable peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. GIGGLE's issuance model is fixed, meaning there is a predetermined maximum supply, which helps to maintain its value. The crypto asset is typically used for online transactions, particularly in the digital entertainment and gaming sectors, where it provides a seamless and efficient method of transferring value.
Ako nakupovať a investovať Giggle Fund
Ste pripravení začať s Giggle Fund? Nákup GIGGLE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Giggle Fund. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Giggle Fund (GIGGLE) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 1.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Giggle Fund sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Giggle Fund
Vlastníctvo Giggle Fund vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Giggle Fund (GIGGLE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ak by hodnota Giggle Fund rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Giggle Fund podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíGiggle Fund?
Dnešná cena Giggle Fund je $ 166.01. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Giggle Fund stále dobrou investíciou?
Giggle Fund zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do GIGGLE, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Giggle Fund?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Giggle Fund v hodnote $ 11.46M.
Aká je aktuálna cena Giggle Fund?
Živá cena GIGGLE sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Giggle Fund vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena GIGGLE, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Giggle Fund?
Cenu GIGGLE ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,221.46
+2.40%
ETH
3,444.85
+4.46%
SOL
164.03
+5.54%
COAI
1.22
+11.65%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre GIGGLE na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár GIGGLE/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Giggle Fund pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Giggle Fund v tomto roku?
Cena Giggle Fund by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Giggle Fund (GIGGLE).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:19 (UTC+8)
