Aktuálna dnešná cena Giggle Fund je 166.01USD. Trhová kapitalizácia GIGGLE je 166,010,000USD. Sledujte aktualizácie cien GIGGLE v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Giggle Fund Logo

Giggle Fund kurz (GIGGLE)

1 GIGGLE na USD aktuálnu cenu:

$166.34
$166.34
+1.53%1D
USD
Giggle Fund (GIGGLE) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:19 (UTC+8)

Dnešná cena Giggle Fund

Aktuálna dnešná cena Giggle Fund (GIGGLE) je $ 166.01, s 1.53% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny GIGGLE na USD konverzný kurz je $ 166.01 za GIGGLE.

Giggle Fund sa v súčasnosti radí na #223 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 166.01M, pričom počet coinov v obehu je 1.00M GIGGLE. Počas posledných 24 hodín sa GIGGLEobchodovalo v rozmedzí od $ 143.39 (low) do $ 222.44 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 281.147303020201, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.002154581463322289.

V krátkodobom vývoji sa GIGGLE zmenilo o -2.50% za poslednú hodinu a o +77.77% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 11.46M.

Giggle Fund (GIGGLE) informácie o trhu

No.223

$ 166.01M
$ 166.01M

$ 11.46M
$ 11.46M

$ 166.01M
$ 166.01M

1.00M
1.00M

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

100.00%

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Giggle Fund je $ 166.01M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 11.46M. Počet coinov v obehu GIGGLE je 1.00M, pričom celková zásoba je 1000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 166.01M.

História cien Giggle Fund v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 143.39
$ 143.39
24 hod Low
$ 222.44
$ 222.44
24 hod High

$ 143.39
$ 143.39

$ 222.44
$ 222.44

$ 281.147303020201
$ 281.147303020201

$ 0.002154581463322289
$ 0.002154581463322289

-2.50%

+1.53%

+77.77%

+77.77%

Giggle Fund (GIGGLE) história cien USD

Sledujte zmeny cien Giggle Fund za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +2.5067+1.53%
30 dní$ +13.26+8.68%
60 dní$ +151.01+1,006.73%
90 dní$ +151.01+1,006.73%
Giggle Fund dnešná zmena ceny

Dnes GIGGLE zaznamenal zmenu o $ +2.5067 (+1.53%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Giggle Fund zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +13.26 (+8.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Giggle Fund zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal GIGGLE zmenu o $ +151.01 (+1,006.73%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Giggle Fund zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +151.01 (+1,006.73%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Giggle Fund (GIGGLE)?

Pozrite si Giggle Fundstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Giggle Fund

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Giggle Fund, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Giggle Fund?

Several key factors influence Giggle Fund (GIGGLE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact GIGGLE's value.

Supply & Demand: Token circulation, burning mechanisms, and trading volume create price pressure.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and community growth drive demand.

Partnerships: Strategic alliances and exchange listings boost visibility and accessibility.

Regulatory News: Government policies on cryptocurrencies affect investor behavior.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence short-term price movements.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Giggle Fund?

People want to know Giggle Fund (GIGGLE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps investors time their trades effectively and manage risk in this volatile cryptocurrency market.

Cenové predikcie pre Giggle Fund

Cenová predikcia Giggle Fund (GIGGLE) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena GIGGLE v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Giggle Fund (GIGGLE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Giggle Fund mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Giggle Fund v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku GIGGLE cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Giggle Fund Cenové predikcie.

O Giggle Fund

GIGGLE is a cryptocurrency designed to facilitate transactions within a decentralized network. The primary purpose of GIGGLE is to enable peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments quickly and securely without the need for intermediaries. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. GIGGLE's issuance model is fixed, meaning there is a predetermined maximum supply, which helps to maintain its value. The crypto asset is typically used for online transactions, particularly in the digital entertainment and gaming sectors, where it provides a seamless and efficient method of transferring value.

Ako nakupovať a investovať Giggle Fund

Ste pripravení začať s Giggle Fund? Nákup GIGGLE na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Giggle Fund. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Giggle Fund (GIGGLE) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 1.00M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Giggle Fund sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Giggle Fund (GIGGLE)

Čo môžete urobiť s Giggle Fund

Vlastníctvo Giggle Fund vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Giggle Fund (GIGGLE) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Giggle Fund (GIGGLE)

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

Giggle Fund Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Giggle Fund zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Giggle Fund webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Giggle Fund

Akú hodnotu bude mať 1 Giggle Fund v roku 2030?
Ak by hodnota Giggle Fund rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Giggle Fund podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:40:19 (UTC+8)

Giggle Fund (GIGGLE) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Pozrite si viac informácií o Giggle Fund

GIGGLE USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície GIGGLE s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s GIGGLE USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Giggle Fund (GIGGLE) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Giggle Fund a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
GIGGLE/USDT
$166.34
$166.34
+1.58%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.24

$0.00007103

$0.009787

$0.000010474

$0.20281

$0.02460

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

GIGGLE-na-USD kalkulačka

Suma

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 166.01 USD