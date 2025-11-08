BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena BluWhale AI je 0.01677USD. Trhová kapitalizácia BLUAI je --USD. Sledujte aktualizácie cien BLUAI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

BluWhale AI Logo

BluWhale AI kurz (BLUAI)

1 BLUAI na USD aktuálnu cenu:

$0.01671
-1.82%1D
USD
BluWhale AI (BLUAI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:33:37 (UTC+8)

Dnešná cena BluWhale AI

Aktuálna dnešná cena BluWhale AI (BLUAI) je $ 0.01677, s 1.82% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny BLUAI na USD konverzný kurz je $ 0.01677 za BLUAI.

BluWhale AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- BLUAI. Počas posledných 24 hodín sa BLUAIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01545 (low) do $ 0.01888 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa BLUAI zmenilo o -0.36% za poslednú hodinu a o -18.28% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.16M.

BluWhale AI (BLUAI) informácie o trhu

$ 1.16M
$ 167.70M
10,000,000,000
SUI

Aktuálna trhová kapitalizácia BluWhale AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.16M. Počet coinov v obehu BLUAI je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 167.70M.

História cien BluWhale AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01545
24 hod Low
$ 0.01888
24 hod High

-0.36%

-1.82%

-18.28%

-18.28%

BluWhale AI (BLUAI) história cien USD

Sledujte zmeny cien BluWhale AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0003098-1.82%
30 dní$ +0.01177+235.40%
60 dní$ +0.01177+235.40%
90 dní$ +0.01177+235.40%
BluWhale AI dnešná zmena ceny

Dnes BLUAI zaznamenal zmenu o $ -0.0003098 (-1.82%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

BluWhale AI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.01177 (+235.40%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

BluWhale AI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal BLUAI zmenu o $ +0.01177 (+235.40%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

BluWhale AI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.01177 (+235.40%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby BluWhale AI (BLUAI)?

Pozrite si BluWhale AIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre BluWhale AI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby BluWhale AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny BluWhale AI?

BluWhale AI (BLUAI) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact BLUAI pricing.

AI Sector Performance: As an AI-focused token, developments in artificial intelligence technology and AI crypto sector momentum affect its value.

Platform Adoption: User growth, transaction volume, and real-world utility of BluWhale AI's services drive demand.

Token Utility: Staking rewards, governance rights, and platform fee discounts create intrinsic value.

Partnership Announcements: Strategic collaborations with tech companies or blockchain projects can boost prices.

Regulatory News: Government policies on AI and cryptocurrency regulations influence investor behavior.

Technical Analysis: Trading patterns, support/resistance levels, and volume indicators guide short-term price movements.

Competition: Performance relative to other AI tokens and blockchain projects affects market positioning.

Development Updates: Product launches, platform upgrades, and roadmap progress impact investor confidence.

Liquidity: Exchange listings and trading volume availability influence price stability and accessibility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu BluWhale AI?

People want to know BluWhale AI (BLUAI) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.

Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

Profit/loss calculation - Real-time data shows immediate gains or losses on investments.

Market sentiment - Price trends indicate community confidence and project momentum.

DeFi activities - Accurate pricing is essential for lending, staking, and yield farming.

Tax reporting - Current values needed for accurate financial record-keeping and compliance.

Cenové predikcie pre BluWhale AI

Cenová predikcia BluWhale AI (BLUAI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena BLUAI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia BluWhale AI (BLUAI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena BluWhale AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne BluWhale AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku BLUAI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na BluWhale AI Cenové predikcie.

Ako nakupovať a investovať BluWhale AI

Ste pripravení začať s BluWhale AI? Nákup BLUAI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom BluWhale AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu BluWhale AI (BLUAI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a BluWhale AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť BluWhale AI (BLUAI)

Čo môžete urobiť s BluWhale AI

Vlastníctvo BluWhale AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup BluWhale AI (BLUAI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je BluWhale AI (BLUAI)

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

BluWhale AI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie BluWhale AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o BluWhale AI

Akú hodnotu bude mať 1 BluWhale AI v roku 2030?
Ak by hodnota BluWhale AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do BluWhale AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 08:33:37 (UTC+8)

BluWhale AI (BLUAI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o BluWhale AI

BLUAI USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície BLUAI s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s BLUAI USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s BluWhale AI (BLUAI) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem BluWhale AI a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
BLUAI/USDT
$0.01671
$0.01671$0.01671
-1.70%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

