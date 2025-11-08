BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena AriaAI je 0.16075USD. Trhová kapitalizácia ARIA je 37,651,222.23151USD. Sledujte aktualizácie cien ARIA v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

AriaAI Logo

AriaAI kurz (ARIA)

AriaAI (ARIA) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:54 (UTC+8)

Dnešná cena AriaAI

Aktuálna dnešná cena AriaAI (ARIA) je $ 0.16075, s 0.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ARIA na USD konverzný kurz je $ 0.16075 za ARIA.

AriaAI sa v súčasnosti radí na #554 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 37.65M, pričom počet coinov v obehu je 234.22M ARIA. Počas posledných 24 hodín sa ARIAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.15779 (low) do $ 0.17785 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.2461952287601809, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.03247204859891276.

V krátkodobom vývoji sa ARIA zmenilo o +0.03% za poslednú hodinu a o -7.92% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.55M.

AriaAI (ARIA) informácie o trhu

Aktuálna trhová kapitalizácia AriaAI je $ 37.65M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.55M. Počet coinov v obehu ARIA je 234.22M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 160.75M.

História cien AriaAI v USD

AriaAI (ARIA) história cien USD

Sledujte zmeny cien AriaAI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0009216-0.57%
30 dní$ +0.01225+8.24%
60 dní$ +0.04841+43.09%
90 dní$ +0.14075+703.75%
AriaAI dnešná zmena ceny

Dnes ARIA zaznamenal zmenu o $ -0.0009216 (-0.57%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

AriaAI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.01225 (+8.24%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

AriaAI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ARIA zmenu o $ +0.04841 (+43.09%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

AriaAI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.14075 (+703.75%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AriaAI (ARIA)?

Pozrite si AriaAIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre AriaAI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AriaAI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny AriaAI?

Several key factors influence AriaAI (ARIA) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact ARIA pricing.

Technology Development: Progress in AI capabilities, platform updates, and new feature releases drive price movements.

Adoption Rate: User growth, partnerships, and real-world implementation of AriaAI services affect demand.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity influence price stability and movement patterns.

Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.

Regulatory News: Government policies on AI and cryptocurrency affect investor confidence.

Token Utility: Actual use cases and demand for ARIA tokens within the ecosystem drive fundamental value.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AriaAI?

People want to know AriaAI (ARIA) price today for several key reasons:

Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and overall portfolio performance.

Market analysis: Traders analyze price movements to identify trends and potential opportunities.

Timing entries/exits: Current pricing helps determine optimal moments to enter or exit positions.

Risk management: Price monitoring allows for better stop-loss and take-profit strategies.

News impact assessment: Major announcements or market events can cause price volatility that requires immediate attention.

Arbitrage opportunities: Price differences across exchanges create potential profit opportunities.

Investment planning: Current valuations inform future investment strategies and allocation decisions.

Cenové predikcie pre AriaAI

Cenová predikcia AriaAI (ARIA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ARIA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AriaAI (ARIA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena AriaAI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O AriaAI

ARIA (ARIA) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be a utility token for the Aria Network, a decentralized content delivery network (CDN) that aims to provide a more efficient and cost-effective way to deliver digital content. ARIA is used within the network for various purposes, including incentivizing users to share their unused bandwidth and storage space, and for paying for content delivery services. The Aria Network uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, and the total supply of ARIA tokens is fixed, with new tokens being issued to reward network participants. The project's goal is to create a more decentralized internet infrastructure, reducing reliance on traditional CDN providers.

Čo je AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

AriaAI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie AriaAI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna AriaAI webová stránka
Prieskumník blokov

