Aktuálna dnešná cena AriaAI (ARIA) je $ 0.16075, s 0.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ARIA na USD konverzný kurz je $ 0.16075 za ARIA.
AriaAI sa v súčasnosti radí na #554 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 37.65M, pričom počet coinov v obehu je 234.22M ARIA. Počas posledných 24 hodín sa ARIAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.15779 (low) do $ 0.17785 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.2461952287601809, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.03247204859891276.
V krátkodobom vývoji sa ARIA zmenilo o +0.03% za poslednú hodinu a o -7.92% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 1.55M.
AriaAI (ARIA) informácie o trhu
No.554
$ 37.65M
$ 1.55M
$ 160.75M
234.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.42%
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia AriaAI je $ 37.65M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 1.55M. Počet coinov v obehu ARIA je 234.22M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 160.75M.
História cien AriaAI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.15779
24 hod Low
$ 0.17785
24 hod High
$ 0.15779
$ 0.17785
$ 0.2461952287601809
$ 0.03247204859891276
+0.03%
-0.57%
-7.92%
-7.92%
AriaAI (ARIA) história cien USD
Sledujte zmeny cien AriaAI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0009216
-0.57%
30 dní
$ +0.01225
+8.24%
60 dní
$ +0.04841
+43.09%
90 dní
$ +0.14075
+703.75%
AriaAI dnešná zmena ceny
Dnes ARIA zaznamenal zmenu o $ -0.0009216 (-0.57%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
AriaAI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.01225 (+8.24%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
AriaAI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ARIA zmenu o $ +0.04841 (+43.09%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
AriaAI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.14075 (+703.75%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby AriaAI (ARIA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby AriaAI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny AriaAI?
Several key factors influence AriaAI (ARIA) token prices:
Technology Development: Progress in AI capabilities, platform updates, and new feature releases drive price movements.
Adoption Rate: User growth, partnerships, and real-world implementation of AriaAI services affect demand.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity influence price stability and movement patterns.
Competition: Performance relative to other AI-focused cryptocurrencies impacts market positioning.
Regulatory News: Government policies on AI and cryptocurrency affect investor confidence.
Token Utility: Actual use cases and demand for ARIA tokens within the ecosystem drive fundamental value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu AriaAI?
People want to know AriaAI (ARIA) price today for several key reasons:
Trading decisions: Investors need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking: Holders monitor their investment value and overall portfolio performance.
Market analysis: Traders analyze price movements to identify trends and potential opportunities.
Timing entries/exits: Current pricing helps determine optimal moments to enter or exit positions.
Risk management: Price monitoring allows for better stop-loss and take-profit strategies.
News impact assessment: Major announcements or market events can cause price volatility that requires immediate attention.
Arbitrage opportunities: Price differences across exchanges create potential profit opportunities.
Investment planning: Current valuations inform future investment strategies and allocation decisions.
Cenové predikcie pre AriaAI
Cenová predikcia AriaAI (ARIA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ARIA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia AriaAI (ARIA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena AriaAI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne AriaAI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ARIA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na AriaAI Cenové predikcie.
O AriaAI
ARIA (ARIA) is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be a utility token for the Aria Network, a decentralized content delivery network (CDN) that aims to provide a more efficient and cost-effective way to deliver digital content. ARIA is used within the network for various purposes, including incentivizing users to share their unused bandwidth and storage space, and for paying for content delivery services. The Aria Network uses a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism, and the total supply of ARIA tokens is fixed, with new tokens being issued to reward network participants. The project's goal is to create a more decentralized internet infrastructure, reducing reliance on traditional CDN providers.
Ako nakupovať a investovať AriaAI
Ste pripravení začať s AriaAI? Nákup ARIA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom AriaAI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu AriaAI (ARIA) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 234.22M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a AriaAI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s AriaAI
Vlastníctvo AriaAI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je AriaAI (ARIA)
AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.
AriaAI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie AriaAI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota AriaAI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do AriaAI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíAriaAI?
Dnešná cena AriaAI je $ 0.16075. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je AriaAI stále dobrou investíciou?
AriaAI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ARIA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s AriaAI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo AriaAI v hodnote $ 1.55M.
Aká je aktuálna cena AriaAI?
Živá cena ARIA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu AriaAI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ARIA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu AriaAI?
Cenu ARIA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
102,794.64
+1.97%
ETH
3,425.77
+3.89%
SOL
162.87
+4.80%
COAI
1.2053
+10.30%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ARIA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ARIA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena AriaAI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena AriaAI v tomto roku?
Cena AriaAI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu AriaAI (ARIA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:22:54 (UTC+8)
