Цена WONG (WONG)
Текущая цена WONG (WONG) сегодня составляет 0.00102157 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.02M USD. Цена WONG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка WONG:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 25.24K USD
- Изменение цены WONG в течение дня составляет +29.81%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены WONG на USD составило $ +0.00023458.
За последние 30 дней изменение цены WONG на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены WONG на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены WONG на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00023458
|+29.81%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен WONG: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.37%
+29.81%
-17.87%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
WONG is chaos in coin form, born out of ApeChain to confuse, amuse, and occasionally blow your mind. It’s a memecoin with a purpose—no promises, no utility, just pure meme magic and art-fueled anarchy. This is a token that dares to ask, What can go WONG? With a vibe that’s part hero, part troublemaker, and 100% meme-fueled chaos, $WONG exists to entertain, confuse, and onboard new users to ApeChain. Whether it’s through its viral TikTok series, “WONG or Right”, or its seamless wallet onboarding tool that rivals the smoothness of butter, $WONG is here to disrupt not just ApeChain but the entire crypto space. More than just a coin, $WONG is a living meme—an unpredictable force that thrives on community-driven humor, irreverent content, and a relentless commitment to being the weirdest, most entertaining token in the market. From its grassroots beginnings to its global ambitions, $WONG is proving that chaos and creativity are the ultimate recipe for blockchain success. If you're tired of boring projects and utility-based snooze-fests, $WONG invites you to embrace the madness, join the movement, and see just how wong you can go.
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