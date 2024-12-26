Цена Veno ETH (VETH)

USD

График цены Veno ETH (VETH) в реальном времени

$3,470.11
$3,470.11$3,470.11
+0.50%(1D)

Цена Veno ETH (VETH) сегодня

Текущая цена Veno ETH (VETH) сегодня составляет 3,466.7 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.35M USD. Цена VETH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Veno ETH:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 49.00K USD
- Изменение цены Veno ETH в течение дня составляет +0.42%
- Оборотное предложение составляет 1.25K USD

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Ценовые показатели Veno ETH (VETH) - USD

За сегодня изменение цены Veno ETH на USD составило $ +14.66.
За последние 30 дней изменение цены Veno ETH на USD составило $ +34.1144080200.
За последние 60 дней изменение цены Veno ETH на USD составило $ +1,400.3543981500.
За последние 90 дней изменение цены Veno ETH на USD составило $ +819.798421676861.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +14.66+0.42%
30 дней$ +34.1144080200+0.98%
60 дней$ +1,400.3543981500+40.39%
90 дней$ +819.798421676861+30.97%

Анализ цен Veno ETH (VETH)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Veno ETH: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 3,428.5
$ 3,428.5$ 3,428.5

$ 3,531.53
$ 3,531.53$ 3,531.53

$ 4,083.99
$ 4,083.99$ 4,083.99

-0.17%

+0.42%

-8.78%

Рыночная информация Veno ETH (VETH)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 4.35M
$ 4.35M$ 4.35M

$ 49.00K
$ 49.00K$ 49.00K

1.25K
1.25K 1.25K

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Источник Veno ETH (VETH)

Официальный веб-сайт

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