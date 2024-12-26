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Цена UNCX Network (UNCX)

USD

График цены UNCX Network (UNCX) в реальном времени

$298.98
$298.98$298.98
+1.20%(1D)

Цена UNCX Network (UNCX) сегодня

Текущая цена UNCX Network (UNCX) сегодня составляет 298.98 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 10.81M USD. Цена UNCX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка UNCX Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.39K USD
- Изменение цены UNCX Network в течение дня составляет +1.30%
- Оборотное предложение составляет 36.16K USD

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Ценовые показатели UNCX Network (UNCX) - USD

За сегодня изменение цены UNCX Network на USD составило $ +3.82.
За последние 30 дней изменение цены UNCX Network на USD составило $ -14.4781662960.
За последние 60 дней изменение цены UNCX Network на USD составило $ +15.2496841860.
За последние 90 дней изменение цены UNCX Network на USD составило $ -13.55627910666177.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +3.82+1.30%
30 дней$ -14.4781662960-4.84%
60 дней$ +15.2496841860+5.10%
90 дней$ -13.55627910666177-4.33%

Анализ цен UNCX Network (UNCX)

Ознакомьтесь с последним анализом цен UNCX Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 295.02
$ 295.02$ 295.02

$ 305.75
$ 305.75$ 305.75

$ 1,112.13
$ 1,112.13$ 1,112.13

-0.14%

+1.30%

+0.42%

Рыночная информация UNCX Network (UNCX)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 10.81M
$ 10.81M$ 10.81M

$ 2.39K
$ 2.39K$ 2.39K

36.16K
36.16K 36.16K

Что такое UNCX Network (UNCX)

UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник UNCX Network (UNCX)

Официальный веб-сайт

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UNCX на местную валюту

1 UNCX к AUD
A$478.368
1 UNCX к GBP
236.1942
1 UNCX к EUR
284.031
1 UNCX к USD
$298.98
1 UNCX к MYR
RM1,339.4304
1 UNCX к TRY
10,530.0756
1 UNCX к JPY
¥47,008.6254
1 UNCX к RUB
29,787.3774
1 UNCX к INR
25,535.8818
1 UNCX к IDR
Rp4,822,257.3894
1 UNCX к PHP
17,538.1668
1 UNCX к EGP
￡E.15,176.2248
1 UNCX к BRL
R$1,880.5842
1 UNCX к CAD
C$430.5312
1 UNCX к BDT
35,668.314
1 UNCX к NGN
462,100.4982
1 UNCX к UAH
12,515.3028
1 UNCX к VES
Bs15,247.98
1 UNCX к PKR
Rs83,095.5114
1 UNCX к KZT
154,671.3234
1 UNCX к THB
฿10,177.2792
1 UNCX к TWD
NT$9,767.6766
1 UNCX к CHF
Fr263.1024
1 UNCX к HKD
HK$2,329.0542
1 UNCX к MAD
.د.م3,007.7388