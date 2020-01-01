Токеномика UNCX Network (UNCX) Откройте для себя ключевую информацию о UNCX Network (UNCX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UNCX Network (UNCX) UNCX is the deflationary governance token of the UniCrypt platform Официальный сайт: https://uncx.network/ Купить UNCX сейчас!

Токеномика и анализ цен UNCX Network (UNCX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UNCX Network (UNCX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,28M $ 6,28M $ 6,28M Общее предложение: $ 47,65K $ 47,65K $ 47,65K Оборотное предложение: $ 36,16K $ 36,16K $ 36,16K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,27M $ 8,27M $ 8,27M Исторический максимум: $ 1 112,13 $ 1 112,13 $ 1 112,13 Исторический минимум: $ 24,15 $ 24,15 $ 24,15 Текущая цена: $ 173,08 $ 173,08 $ 173,08 Узнайте больше о цене UNCX Network (UNCX)

Токеномика UNCX Network (UNCX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UNCX Network (UNCX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNCX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNCX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNCX, изучите текущую цену UNCX!

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