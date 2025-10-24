Что такое Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Сколько стоит Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) на сегодня? Актуальная цена PC0000023 в USD – 1,0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PC0000023 в USD? $ 1,0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PC0000023 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Tradable Singapore Fintech SSL? Рыночная капитализация PC0000023 составляет $ 100,85M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PC0000023? Циркулирующее предложение PC0000023 составляет 100,85M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PC0000023? PC0000023 достиг максимальной цены (ATH) в 1,0 USD . Какова была минимальная цена PC0000023 за все время (ATL)? PC0000023 достиг минимальной цены (ATL) в 1,0 USD . Каков объем торгов PC0000023? Объем торгов за последние 24 часа для PC0000023 составляет -- USD . Вырастет ли PC0000023 в цене в этом году? PC0000023 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PC0000023 для более подробного анализа.

