Токеномика Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Откройте для себя ключевую информацию о Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:07:26 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 100,85M
$ 100,85M
Общее предложение:
$ 100,85M
$ 100,85M
Оборотное предложение:
$ 100,85M
$ 100,85M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 100,85M
$ 100,85M
Исторический максимум:
$ 1,0
$ 1,0
Исторический минимум:
$ 1,0
$ 1,0
Текущая цена:
$ 1,0
$ 1,0

Информация о Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

Официальный сайт:
https://www.tradable.xyz/

Токеномика Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PC0000023, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PC0000023.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PC0000023, изучите текущую цену PC0000023!

Прогноз цены PC0000023

Хотите узнать, куда может двигаться PC0000023? Наша страница прогноза цены PC0000023 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

