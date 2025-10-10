Токеномика Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Откройте для себя ключевую информацию о Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 100,85M Общее предложение: $ 100,85M Оборотное предложение: $ 100,85M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 100,85M Исторический максимум: $ 1,0 Исторический минимум: $ 1,0 Текущая цена: $ 1,0

Информация о Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs. Официальный сайт: https://www.tradable.xyz/

Токеномика Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PC0000023, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PC0000023. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PC0000023, изучите текущую цену PC0000023!

