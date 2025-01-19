Цена The Nation Token (NATO)
Текущая цена The Nation Token (NATO) сегодня составляет 0.00000181 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.81M USD. Цена NATO к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка The Nation Token:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 13.39K USD
- Изменение цены The Nation Token в течение дня составляет -1.08%
- Оборотное предложение составляет 1.00T USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене NATO к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах NATO.
За сегодня изменение цены The Nation Token на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены The Nation Token на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены The Nation Token на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены The Nation Token на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1.08%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен The Nation Token: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+2.52%
-1.08%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Nation Token (NATO) represents a groundbreaking experiment in global financial cooperation and decentralization. Our vision is to create a token entirely owned and managed by the global community, devoid of centralized control or team ownership. NATO will be launched on the Base Network to ensure security, scalability, and accessibility for all participants. The ultimate goal of NATO is to empower people worldwide to collaborate and potentially create value through collective action. We will challenge the public to see if the token can reach a value of $0.01 per NATO, driven solely by community activity and engagement. 1. Decentralized Ownership: NATO is designed to be fully decentralized, with no central authority or team controlling its distribution, allocation, or use. 2. Community Experiment: The project challenges the global community to collaborate and organically build value, aiming for the token to reach $0.01 per NATO. 3. Transparency and Trust: By launching on the Base Network and providing open-source smart contracts, we ensure complete transparency in the token's creation and distribution. 4. Empowerment: NATO seeks to empower individuals globally to participate in and influence a decentralized financial ecosystem.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 NATO к AUD
A$0.0000029141
|1 NATO к GBP
￡0.0000014842
|1 NATO к EUR
€0.0000017557
|1 NATO к USD
$0.00000181
|1 NATO к MYR
RM0.000008145
|1 NATO к TRY
₺0.0000641283
|1 NATO к JPY
¥0.0002828487
|1 NATO к RUB
₽0.0001854526
|1 NATO к INR
₹0.0001567098
|1 NATO к IDR
Rp0.0296721264
|1 NATO к PHP
₱0.0001059755
|1 NATO к EGP
￡E.0.0000908982
|1 NATO к BRL
R$0.000011041
|1 NATO к CAD
C$0.0000026064
|1 NATO к BDT
৳0.000219915
|1 NATO к NGN
₦0.0028193103
|1 NATO к UAH
₴0.0000762191
|1 NATO к VES
Bs0.00009774
|1 NATO к PKR
Rs0.0005045918
|1 NATO к KZT
₸0.0009607118
|1 NATO к THB
฿0.0000622459
|1 NATO к TWD
NT$0.0000595309
|1 NATO к CHF
Fr0.0000016471
|1 NATO к HKD
HK$0.0000140818
|1 NATO к MAD
.د.م0.0000181724