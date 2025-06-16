Цена SOL DRIP (DRIP)
Текущая цена SOL DRIP (DRIP) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 209,88K USD. Цена DRIP к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка SOL DRIP:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены SOL DRIP в течение дня составляет +28,57%
- Оборотное предложение составляет 944,01M USD
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За сегодня изменение цены SOL DRIP на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены SOL DRIP на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены SOL DRIP на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены SOL DRIP на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+28,57%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен SOL DRIP: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+3,46%
+28,57%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$DRIP is a reward token that delivers Solana ($SOL) to holders every 5 minutes. No trading volume? No problem. You’ll still receive $SOL rewards every 5 minutes—rain or shine. This isn’t just another meme coin—it’s a game-changing project built to reward holders consistently, no matter what the market is doing. The power behind $DRIP lies in its Treasury—specifically, a dedicated distribution wallet that holds tokens solely for the purpose of rewarding $SOL. This wallet is locked and untouchable, meaning the tokens stay there permanently, continuously generating and distributing $SOL. Beyond passive rewards, $DRIP will also be used in real-world utility—like tipping and earning in online games and more. It’s innovation with real use and real rewards.
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