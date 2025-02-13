Цена Smudge Lord (SMUDGE)
Текущая цена Smudge Lord (SMUDGE) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена SMUDGE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Smudge Lord:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 8.63 USD
- Изменение цены Smudge Lord в течение дня составляет +1.60%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Smudge Lord на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Smudge Lord на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Smudge Lord на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Smudge Lord на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+1.60%
|30 дней
|$ 0
|-20.12%
|60 дней
|$ 0
|-35.21%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Smudge Lord: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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+1.60%
+6.19%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Smudge ($SMUDGE) is a new ERC20 token based on the popular meme of Smudge Lord the table cat. Smudge's rise to fame came when a video of him was combined with a moment from the Real Housewives of Beverly Hills feauturing Taylor Armstrong. From there a meme legend was born and has been used globally ever since! Tokenomics: Smudge is a decentralized token with 0% Tax with a total supply of 420,690,000,000,000. What this means is Smudge is able to be traded at a 0% buy and sell tax through a DEX on Uniswap. At launch, Smudge burned over 28 eth in liquidity and the contract was renounced. Community: Smudge is a purely community driven project. The main goal of Smudge is to bring people together, share in the fun of the meme, and have fun. Use Case: Smudge is a meme coin intended purely for entertainment. Users can hold it as a collectible or traded as they desire. $SMUDGE has no association with the real Smudge Lord but does look to pay homage to an amazing meme and kitty.
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